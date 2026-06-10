Hochul anunció 500 entradas gratuitas del Mundial 2026 para familias trabajadoras, personal de primeros auxilios y familias de militares

El anuncio de Hochul se suma a otras iniciativas en Nueva York y Nueva Jersey ante precios de entradas para el Mundial en Estados Unidos que rondan los USD 1.000 (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias).

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul y el Comité Anfitrión de NYNJ anunciaron la entrega de 500 entradas gratuitas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, dirigidas a familias trabajadoras con hijos, personal de primera respuesta y familias de militares. Cada acceso incluirá un boleto sin costo para un autobús de enlace de ida y vuelta al estadio de Nueva York y Nueva Jersey.

Las entradas se distribuirán a través de la Alianza de YMCA del Estado de Nueva York y la Fundación Tunnel to Towers, con entrega mediante sedes de la YMCA en la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados de Westchester y Rockland, además de los canales de Tunnel to Towers, de acuerdo con el comunicado oficial.

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Al anunciar la iniciativa, la gobernadora afirmó: “La Copa Mundial es uno de los eventos más grandes del planeta y no debería estar reservada solo para quienes pueden permitirse pagar la entrada más codiciada del momento. Me enorgullece asociarme con la YMCA y Tunnel to Towers para garantizar que 500 neoyorquinos puedan formar parte de este momento histórico y vivir la magia del deporte rey”.

Por su parte, el director ejecutivo del Comité Anfitrión de NYNJ Alex Lasry subrayó que el torneo deportivo “traerá al mundo a nuestra región” y sostuvo que “es importante que las personas que consideran a Nueva York su hogar tengan la oportunidad de formar parte de ella”.

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Hochul se suma a las iniciativas de Mamdani y Sherrill en la ciudad de Nueva York y Nueva Jersey

El anuncio de 500 entradas no es inédito. Dado que los precios de las entradas para los partidos que se disputarán en Estados Unidos superan los USD 1.000, la gobernadora Mikie Sherrill y el alcalde Zohran Mamdani también anunciaron entregas de entradas.

Este mes, según ABC 7, Sherrill comunicó que se distribuirán 770 entradas para la Copa del Mundo de forma gratuita entre los residentes de Nueva Jersey. Entre los beneficiarios hay niños que lucharon contra el cáncer, personal hospitalario y personal de primeros auxilios.

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Por su parte, en mayo, Mamdani sorteó entradas a USD 50, con transporte en autobuses de ida y vuelta gratuito a los partidos de la Copa Mundial, disponibles exclusivamente para residentes de la ciudad de Nueva York.

El programa incluía los cinco partidos de la fase de grupos y los dos de la ronda eliminatoria, con aproximadamente 150 entradas disponibles por partido. Los residentes de la ciudad de Nueva York mayores de 15 años podían participar del sorteo para adquirir las entradas y los ganadores se seleccionaron al azar.

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La gobernadora Mikie Sherrill anunció la entrega gratuita de 770 entradas para la Copa del Mundo a residentes de Nueva Jersey (REUTERS/Mike Segar).

Otras iniciativas para ampliar el acceso al Mundial 2026

En un esfuerzo por lograr que el evento deportivo sea más accesible, la gobernadora Hochul, el alcalde Mamdani y la FIFA anunciaron una fiesta gratuita de visualización de la final de la Copa Mundial de 2026 en Central Park para el 19 de julio, una convocatoria que busca acercar el torneo a los neoyorquinos que no asistirán al estadio.

El evento se hará en el Great Lawn y reunirá a 50.000 personas. Las puertas abrirán a las 12:00 y la final comenzará a las 15:00. Los presentadores nacionales Charlamagne Tha God y Elvis Duran serán los maestros de ceremonias de la transmisión. A su vez, habrá espectáculos en vivo y vendedores locales de comida.

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Las personas interesadas en participar deben inscribirse en la página de Global Citizen; el sorteo se abrirá el jueves 11 de junio a las 10:00 a.m. y cerrará el 16 de julio. El 20% de las entradas se reservará para organizaciones locales sin fines de lucro y para NYC Service.