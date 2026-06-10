¿Qué cuentas pueden embargar los acreedores en EE. UU. después de congelar tu cuenta bancaria? Ejemplos, derechos y cómo proteger tu dinero

El embargo y el congelamiento de cuentas bancarias por deudas impagas en Estados Unidos pueden extenderse a otros productos financieros del mismo titular si el acreedor obtuvo una sentencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Estados Unidos, el embargo y congelamiento de cuentas bancarias por deudas impagas elevó la inquietud entre familias hispanas, ante la posibilidad de que una orden judicial sobre una cuenta corriente se extienda a otros productos financieros del mismo titular.

Según CBS News, los acreedores con sentencia pueden intentar alcanzar ahorros, cuentas de mercado monetario, inversiones no jubilatorias, cuentas conjuntas y certificados de depósito, con límites que dependen de la ley estatal.

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La posibilidad de que el bloqueo inicial se amplíe a otras cuentas no es automática en todos los casos, pero suele formar parte de la estrategia de cobro cuando un acreedor ya obtuvo un fallo.

De acuerdo con CBS News, tras el congelamiento de una cuenta corriente, el proceso puede escalar y apuntar a más activos, lo que obliga a los deudores a reaccionar con rapidez para evitar que el impacto se multiplique.

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Ante un embargo o congelamiento de cuentas, las opciones para frenar el impacto incluyen negociar con el acreedor, consolidar deudas o recurrir a la quiebra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué cuentas y activos pueden quedar bajo embargo

En el sistema bancario de Estados Unidos, un fallo favorable al acreedor puede habilitar pedidos para alcanzar otros fondos del deudor.

Según CBS News, entre los blancos habituales figuran las cuentas de ahorro, en especial cuando están en la misma entidad que la cuenta corriente afectada, porque el acreedor puede identificarlas y pedir su inmovilización mediante vías similares.

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También pueden verse comprometidas las cuentas de mercado monetario, ya que funcionan como cuentas de depósito y no como vehículos jubilatorios.

En paralelo, CBS News indicó que las cuentas de inversión no destinadas a jubilación (como acciones, bonos, ETF u otros instrumentos en cuentas imponibles) pueden ser alcanzadas por acciones de cobro si existe una sentencia, aunque el procedimiento puede ser más complejo y variar según el estado.

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Las cuentas conjuntas constituyen un punto de riesgo adicional: pueden ser congeladas si uno de los titulares es el deudor, y la otra persona puede verse obligada a acreditar qué parte del dinero le pertenece para pedir la liberación de fondos.

Las cuentas de ahorro pueden quedar bajo embargo, sobre todo cuando están en la misma entidad que la cuenta corriente afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

CBS News remarcó que la disputa por la titularidad puede abrir un proceso adicional. Por último, los certificados de depósito (CDs) también pueden ser perseguidos: que tengan vencimiento no impide que el acreedor intente cobrarse, aunque puedan existir pasos legales extra.

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Fondos protegidos y qué hacer si se congelan

No todos los depósitos quedan expuestos de la misma manera. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) advirtió que, aun con una orden judicial, ciertos ingresos pueden estar protegidos por ley, especialmente los beneficios federales.

Entre ellos suelen mencionarse pagos del Seguro Social, beneficios para veteranos y otras prestaciones federales, con reglas específicas según el tipo de deuda y el mecanismo de cobro.

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En la práctica, si una cuenta fue congelada y el titular identifica que allí había fondos protegidos, la vía habitual es reclamar la liberación ante el banco y, si corresponde, ante el tribunal, con documentación que demuestre el origen del dinero.

La clave operativa es separar “qué fondos están” de “qué fondos pueden ser tomados”: el congelamiento puede ocurrir, pero eso no implica necesariamente que el acreedor pueda quedarse con dinero protegido.

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Opciones para frenar el impacto: negociación, consolidación o quiebra

Si una cuenta fue congelada, el titular puede reclamar la liberación de fondos protegidos ante el banco y, si corresponde, ante el tribunal con documentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando ya existe una sentencia o el embargo es inminente, las salidas tienden a concentrarse en tres carriles: negociar, reordenar la deuda o activar protecciones legales.

La negociación con el acreedor puede incluir un plan de pagos para frenar medidas adicionales y, en algunos casos, destrabar cuentas.

La consolidación de deudas puede reducir la presión mensual si mejora tasa y plazos, aunque no siempre es accesible y depende del perfil crediticio.

En situaciones críticas, la quiebra puede activar una suspensión automática (“automatic stay”) que detiene muchos cobros, aunque no todos, y con costos de largo plazo sobre el historial crediticio.

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CBS News señaló que, en ciertos escenarios, la quiebra puede ser el resguardo legal más fuerte frente a embargos y congelamientos.