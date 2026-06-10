Estados Unidos

Miami cierra una de sus principales vías de acceso al aeropuerto, qué cambia para los viajeros y cómo planificar traslados rumbo al Mundial 2026

Autoridades aeroportuarias sugieren anticipar itinerarios y consultar rutas recomendadas para reducir tiempos, ya que la eliminación de la calle que conectaba directamente con la terminal reordena el tránsito interno y externo del predio

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Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami recomendaron planificar el trayecto con antelación y consultar mapas oficiales para evitar demoras (Opy Morales)

El cierre permanente de la Northwest 20th Street eliminó una de las principales vías directas de acceso al Aeropuerto Internacional de Miami y obligó a viajeros y transportistas a usar desvíos señalizados.

La medida rige por las obras de ampliación de la Terminal Sur, que seguirán hasta 2029, en un período en el que Miami prevé un aumento de visitantes por el Mundial 2026.

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La Northwest 20th Street quedó cerrada de manera definitiva, lo que obliga a todos los usuarios a utilizar rutas alternativas señalizadas.

La restricción repercutió en automovilistas, taxis, servicios de vehículos bajo demanda y, en particular, en autobuses turísticos y en quienes viajan en grupos hacia PortMiami o el aeropuerto, según informaron Miami Herald y El Nuevo Herald.

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El cierre del tramo de la Northwest 20th Street que daba acceso directo al Aeropuerto Internacional de Miami implicó cambios obligatorios para los vehículos y servicios que transportan pasajeros hacia la ciudad y el puerto.

Las obras de ampliación de la Terminal Sur del Aeropuerto Internacional de Miami se extenderán hasta 2029 para responder al crecimiento de pasajeros internacionales (Foto: Opy Morales)
Las obras de ampliación de la Terminal Sur del Aeropuerto Internacional de Miami se extenderán hasta 2029 para responder al crecimiento de pasajeros internacionales (Foto: Opy Morales)

Las nuevas rutas alternativas quedaron señalizadas, por lo que las autoridades recomendaron planificar el trayecto con antelación y consultar mapas oficiales para evitar demoras.

Motivos del cierre y alcance de las obras

Las obras de ampliación en la Terminal Sur buscaron modernizar el aeropuerto y responder al crecimiento de pasajeros internacionales.

Así lo explicó el vocero Greg Chin, quien indicó que el objetivo fue mejorar la capacidad y la calidad de los servicios, aunque los cambios en los accesos se mantendrán hasta 2029.

De acuerdo con Chin, los trabajos añadirán seis puertas de embarque y renovarán instalaciones principales. El portavoz sostuvo que las mejoras tendrán un impacto positivo a largo plazo en la experiencia de los usuarios del aeropuerto.

Rutas alternativas para autos, taxis y servicios bajo demanda

Con la 20th Street cerrada, conductores, taxis y servicios de vehículos bajo demanda debieron seguir nuevas rutas de acceso, todas señalizadas.

El Mundial 2026 aumentará la presión sobre la movilidad en Miami y sumará un reto logístico por las obras en el Aeropuerto Internacional de Miami (Foto: Opy Morales)
El Mundial 2026 aumentará la presión sobre la movilidad en Miami y sumará un reto logístico por las obras en el Aeropuerto Internacional de Miami (Foto: Opy Morales)

El sitio oficial miami-airport.com subrayó la importancia de atender los avisos viales y consultar mapas actualizados antes de llegar al aeropuerto.

Las autoridades aconsejaron programar el trayecto con suficiente antelación y acceder por calles principales recomendadas para reducir tiempos de viaje, en particular durante eventos multitudinarios previstos para los próximos años.

Recomendaciones para autobuses turísticos y viajes en grupo

El cierre resultó especialmente relevante para transportes colectivos, sobre todo los autobuses de crucero que enlazan el aeropuerto con PortMiami.

El Nuevo Herald advirtió a los operadores de estos servicios que revisen previamente los recorridos propuestos por las autoridades.

Los viajeros en grupos grandes debieron consultar rutas alternativas específicas y reservar tiempo adicional para los traslados.

Además, las autoridades aeroportuarias insistieron en coordinar la llegada a los puntos de recogida autorizados para evitar esperas innecesarias.

Impacto previsto por el Mundial 2026

Miami recibirá a miles de fanáticos internacionales durante el Mundial 2026, lo que aumentará la presión sobre la movilidad en el aeropuerto.

Miami Herald señaló que el cierre supuso un reto logístico para quienes asistan a partidos o viajen en delegaciones deportivas.

Avión blanco de American Airlines siendo empujado por un tractor azul en la pista de un aeropuerto soleado, con un trabajador y edificios en el fondo
El sitio miami-airport.com concentra la información oficial sobre rutas alternativas, señalización, accesos y avances de la modernización de la Terminal Sur (Opy Morales)

Las autoridades recomendaron anticipar traslados, comprobar el estado de las rutas y considerar demoras adicionales por las obras.

Antes de cada evento, indicaron, conviene consultar la web oficial para obtener información actualizada y evitar imprevistos.

Qué cambiará en la Terminal Sur y dónde consultar información oficial

La ampliación de la Terminal Sur sumará seis nuevas puertas y facilitará conexiones de vuelos internacionales. También incorporará comercios, zonas de descanso y más espacio para mejorar la espera de los usuarios, según portavoces del aeropuerto.

El sitio miami-airport.com concentró la información oficial para consultar rutas alternativas, novedades de obra y detalles de acceso.

Las autoridades recalcaron que los itinerarios y la señalización pueden variar durante la modernización, por lo que recomendaron revisar la web antes de viajar.

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