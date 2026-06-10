Seguro Social: quiénes cobran este 10 de junio en Estados Unidos y cuáles son las próximas fechas de pago del mes

La Administración del Seguro Social pagó el 10 de junio de 2026 a los jubilados en Estados Unidos nacidos entre el 1 y el 10 de cada mes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de jubilados en Estados Unidos nacidos entre el 1 y el 10 de cualquier mes cobraron el 10 de junio de 2026 el primer pago de junio del Seguro Social, de acuerdo con el calendario oficial de la Administración del Seguro Social (SSA).

La agencia mantuvo el cronograma por fechas de nacimiento y acreditó los depósitos por depósito directo o mediante el método registrado por cada beneficiario.

La SSA estableció que el pago del 10 de junio de 2026 correspondió a los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el día 10. El esquema se organiza en tres miércoles consecutivos del mes (segundo, tercero y cuarto), de modo que el resto de los jubilados incluidos en este sistema de distribución cobrará en las fechas siguientes, según su día de nacimiento.

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El depósito suele acreditarse en la fecha prevista, aunque puede existir una diferencia entre el día de pago definido por la SSA y el momento exacto en que aparece reflejado en la cuenta, según el circuito bancario. En caso de demoras, el organismo pidió esperar días adicionales de correo o procesamiento antes de iniciar un reclamo, en especial cuando el cobro no se realiza por depósito directo.

Fechas de junio y cómo saber a qué grupo pertenece cada jubilado

El calendario del Seguro Social de junio fija pagos el 17 de junio para beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 y el 24 de junio para quienes nacieron desde el 21 (REUTERS/Dado Ruvic)

Fechas de junio según el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA):

10 de junio de 2026: beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

17 de junio de 2026: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

24 de junio de 2026: beneficiarios nacidos a partir del 21.

El calendario mensual del Seguro Social se apoya en la fecha de nacimiento del beneficiario. Quienes cumplen años entre el 1 y el 10 cobran el segundo miércoles del mes; quienes nacieron entre el 11 y el 20, el tercer miércoles; y quienes nacieron entre el 21 y el 31, el cuarto miércoles, según la guía oficial de pagos.

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Además del criterio por cumpleaños, la SSA contempla esquemas distintos para algunos beneficiarios que tienen asignado un día fijo al inicio del mes. Entre los casos que la agencia detalló en su calendario figuran quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 y quienes reciben al mismo tiempo Seguro Social y SSI.

Para evitar confusiones, la SSA publica cada año un calendario en formato de guía y mantiene una página de consulta del cronograma. Esas referencias permiten corroborar con antelación la fecha que corresponde a cada beneficiario y verificar si su caso encuadra en una regla especial.

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Edad de retiro y montos: por qué el pago mensual cambia entre personas

El Seguro Social permite pedir la jubilación desde los 62 años, pero la edad de retiro modifica el monto mensual del beneficio (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Seguro Social permite reclamar el beneficio de jubilación desde los 62 años, pero la edad elegida modifica el monto mensual. La decisión se combina con el historial laboral: los años trabajados, el nivel salarial declarado y los aportes al sistema influyen en el cálculo final que aplica la SSA para determinar la prestación.

De acuerdo con cifras publicadas por la Administración del Seguro Social, quien solicita su beneficio a los 62 años puede recibir hasta USD 2.969 al mes. En el extremo contrario, quienes esperan hasta los 70 años pueden alcanzar un máximo de USD 5.181 mensuales.

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La diferencia responde a los ajustes previstos por el programa cuando el cobro se inicia antes o después de la edad plena de jubilación.

La agencia ofrece una calculadora de estimación, según la SSA. La herramienta permite simular escenarios con distintas edades de retiro y comparar resultados, con base en el historial individual de aportes y en los ingresos computados por la SSA.

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La proyección hacia 2034 y el debate sobre cambios en el sistema

El informe anual de la SSA proyectó que las reservas combinadas del Seguro Social podrían agotarse en 2034 y cubrir luego el 83% de los beneficios programados sin cambios legales (REUTERS/Luisa González)

El Seguro Social se financia principalmente con impuestos sobre la nómina aportados por empleados y empleadores. Ese flujo sostiene pagos mensuales a jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios por sobrevivencia. En paralelo al cronograma de depósitos, el programa enfrenta una discusión de fondo sobre la evolución de sus fondos en el mediano plazo.

En el resumen del informe anual publicado por la Oficina del Actuario Jefe de la SSA, la proyección combinada de los fideicomisos del sistema indicó que las reservas se agotarían en el tercer trimestre de 2034. A partir de ese punto, los ingresos corrientes permitirían pagar 83% de los beneficios programados bajo la ley vigente si no hay cambios, según ese mismo documento.

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La advertencia no supone que los pagos se detengan en 2034, sino que, bajo esa proyección, el sistema no contaría con reservas suficientes para cubrir el 100% de los beneficios programados sin una modificación legal. La definición de eventuales reformas depende del Congreso.

Mientras ese debate continúa, el calendario de junio siguió su curso: el 10 de junio de 2026 cobró el grupo nacido entre el 1 y el 10; el 17 de junio de 2026 cobrará el tramo del 11 al 20; y el 24 de junio de 2026 quedará para quienes nacieron desde el 21.

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