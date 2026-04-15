Ataque feroz en un supermercado de Omaha: una mujer hiere a un niño de tres años con un cuchillo y es abatida por la policía

Una intervención policial en un supermercado de Omaha terminó con la muerte de una mujer y un niño de tres años herido, luego de un intento de secuestro en pleno día (Omaha Police Department)

Una mujer de 31 años, identificada como Noemi Guzman, fue abatida el martes por la Policía de Omaha tras herir gravemente a un niño de tres años en el estacionamiento de un Walmart ubicado en la intersección de las calles 72nd y Pine, en Nebraska.

Según reportes policiales y el testimonio de familiares, la víctima, Cyler Hillman, resultó con una profunda herida en el rostro y otra en la mano y debió ser sometido a cirugía de urgencia. El menor se encuentra fuera de peligro.

El menor sufrió cortes en el rostro y la mano, lesiones por las que debió recibir atención quirúrgica especializada en un hospital pediátrico (Familia Hillman)

Secuencia del ataque y la intervención policial

La situación se desató poco después de las 9:20 de la mañana, cuando empleados y clientes comenzaron a notar movimientos extraños dentro de la tienda.

De acuerdo con la Policía de Omaha, Guzman ingresó al local, robó un cuchillo de cocina y se dirigió hacia el pasillo donde se encontraban Cyler y su cuidadora.

Sin mediar palabra, amenazó a la mujer con el arma blanca, obligándola a caminar delante del carrito con el niño en su interior. Las cámaras de vigilancia del establecimiento captaron cómo Guzman obligó a ambos a salir hacia el estacionamiento, manteniendo el control del carro en todo momento.

Agentes de Omaha abrieron fuego tras constatar que la atacante no soltaba el cuchillo y lesionaba al niño, siguiendo el protocolo para situaciones de riesgo extremo (Telemundo Nebraska)

La cuidadora logró pedir ayuda a una mujer en el estacionamiento, quien, al notar la desesperación de la víctima, llamó al 911. Según KETV Omaha, los primeros agentes arribaron al lugar pocos minutos después y encontraron a Guzman en la entrada sur del estacionamiento, sosteniendo el cuchillo y haciendo amenazas directas.

Los oficiales ordenaron en repetidas ocasiones que soltara el arma, pero la sospechosa se negó. De acuerdo con el parte oficial, Guzman cortó el rostro del niño en presencia de los agentes, quienes respondieron abriendo fuego y la abatieron en el acto.

La policía y un transeúnte asistieron de inmediato al menor, quien fue trasladado en ambulancia al Children’s Hospital. Su madre confirmó por la tarde que Cyler salió de cirugía y se encuentra fuera de riesgo vital.

Una mujer armada con un cuchillo atacó a un niño de tres años en el estacionamiento de un Walmart, provocando una respuesta inmediata de la policía (Omaha Police Department)

Antecedentes de la agresora y reacción de las autoridades

Las autoridades informaron que Noemi Guzman no tenía vínculo previo con la víctima ni con su cuidadora. Según la policía, el ataque fue completamente aleatorio. Además, Guzman había tenido contacto con agentes policiales esa misma mañana, aunque no se especificó el motivo ni el lugar de ese encuentro previo.

Investigaciones posteriores revelaron que Guzman contaba con antecedentes por violencia. En 2024, la mujer fue acusada de atacar a su padre con un cuchillo y de irrumpir en la rectoría de una iglesia local, donde causó destrozos y amenazó a un sacerdote. Según el expediente judicial, fue declarada no responsable penalmente por razones de salud mental y el caso sigue abierto.

En declaraciones recogidas por KETV Omaha, el jefe de la Policía de Omaha, Todd Schmaderer, destacó el “profesionalismo y la acción rápida” de los oficiales, asegurando que “la comunidad puede confiar en que sus policías están preparados para actuar con decisión en situaciones de extrema gravedad para proteger a la ciudadanía”. El alcalde de la ciudad, John Ewing Jr., expresó su agradecimiento por la transparencia y la intervención de los agentes.

La agresora había sido señalada previamente por episodios de violencia familiar y por irrumpir en una iglesia local, con procesos judiciales pendientes (KETV Omaha)

Investigación y repercusiones en la comunidad

El incidente quedó registrado tanto por las cámaras de vigilancia del local como por las cámaras corporales de los policías involucrados.

Ambos agentes fueron puestos en licencia administrativa, medida de rigor en estos casos, mientras avanza la investigación, que cuenta con la colaboración de la Policía Estatal y las oficinas del sheriff de los condados de Douglas y Sarpy.

La empresa Walmart emitió un comunicado oficial en el que calificó lo sucedido como “inaceptable” y reiteró su disposición a colaborar con las autoridades. El área del estacionamiento fue acordonada durante varias horas para el trabajo de los peritos.

El caso movilizó a las autoridades y reavivó el debate sobre seguridad y salud mental en Omaha, mientras la investigación sigue en curso (Nikos Frazier/Omaha World-Herald via AP)

KETV Omaha asegura que, testigos y compradores relataron escenas de confusión y angustia en el interior del supermercado tras el ataque. Algunos empleados ayudaron a evacuar a clientes por puertas laterales, mientras que otros intentaban comprender la magnitud de la emergencia.

La policía reiteró que el ataque fue un hecho aislado y que no existe una amenaza para la comunidad. Pidió además a cualquier persona que haya presenciado o grabado algún detalle del incidente que se comunique con la dependencia para aportar información relevante a la causa.

Con este episodio, según KETV Omaha, la ciudad de Omaha vuelve a quedar bajo la lupa en materia de seguridad y atención a las problemáticas de salud mental, a la espera de los resultados de la investigación y de nuevas medidas preventivas por parte de las autoridades locales.