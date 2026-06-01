“Amo este personaje, fue un punto culminante de mi carrera”, aseguró Antony Starr sobre su paso por The Boys

La transformación de Antony Starr en Homelander de The Boys consolidó al actor como un referente entre los villanos de las series internacionales

Cuando The Boys se estrenó en julio de 2019, Antony Starr era desconocido. El actor tenía 43 años y su carrera parecía destinada a papeles secundarios y series. Siete años después, su interpretación de Homelander está en el “Olimpo de los villanos de series”. Según Men’s Health, “los fans no dejan de insistir a Marvel o DC para que cuenten con él un futuro”.

La llegada de Homelander transformó la proyección profesional de Starr. El actor escribió: “El punto culminante de mi carrera”, como él mismo admitió en un emotivo post de Instagram tras el último día de rodaje de la serie. El recorrido de Starr en The Boys lo llevó a ocupar un lugar central.

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A lo largo de estas cinco temporadas, el personaje permitió a Starr convertirse en referencia dentro del panorama de series internacionales, y llevó a que grandes franquicias se fijaran en él para futuros proyectos.

Antony Starr considera a Homelander como el punto culminante de su carrera, según lo compartió en un post tras el último día de rodaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

La despedida de Antony Starr de The Boys

The Boys ha dicho adiós tras cinco temporadas y 40 episodios en los que Starr ha creado un personaje, también para él. El actor se ha despedido por última vez de Homelander con un vídeo en el set de maquillaje donde se arranca la máscara de látex que llevaba para su última escena en la serie. Según describió Starr: “Últimas imágenes (del detrás de las cámaras) del final del monstruo-bebé creado por el trauma que era Homie”.

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El propio actor escribió: “Mucho amor para todo el reparto, el equipo y los fans. Ha sido un viaje de locos”. El gesto de quitarse la máscara resultó ser “cerrar una etapa tan sangrienta y escatológica”, según describe el artículo, y marcó el cierre de su paso por la serie y de su vínculo con el personaje. Esta despedida pública generó reacciones de seguidores y compañeros de reparto, quienes reconocieron la huella que deja Starr tras su paso por The Boys.

La interpretación de Homelander por Antony Starr generó el interés de franquicias como Marvel y DC para futuros proyectos

Qué dijo Antony Starr sobre Homelander

En un post de Instagram tras el último día de rodaje, Antony Starr compartió: “Es difícil expresar con palabras lo increíble que ha sido. Cuando empezamos, no tenía ni idea de lo que se venía. Voy a echar muchísimo de menos ir a trabajar sabiendo lo que intentábamos conseguir, pero sin saber nunca dónde acabaríamos, solo que nos lo pasaríamos bien y que sería enormemente gratificante”.

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Como no podía ser de otra forma, Antony Starr le dedicó unas palabras a Homelander: “Amo este personaje, de verdad. Este personaje tan complicado me dio el espacio y el margen para descubrir y empujar los límites de una manera que nunca esperé. Siempre estaré agradecido por esta experiencia”.

Así, el actor dejó claro el significado personal de un rol que le permitió explorar nuevas facetas profesionales y emocionales. La experiencia en la serie fue, para Starr, una etapa de aprendizaje constante y de profunda implicación artística, que lo marcó tanto personal como laboralmente.

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Para 2026, Antony Starr protagonizará la película Samo Lives como Andy Warhol y la nueva serie Breakers como el líder Brando (Captura de video)

Los próximos proyectos de Antony Starr

Tras la serie, Antony Starr no le va a faltar trabajo, con dos proyectos previstos para 2026. Participará en la película ‘Samo Lives’, donde interpretará al pintor Andy Warhol. Además, protagonizará la serie ‘Breakers’, en la que se pondrá en la piel de Brando, el líder de una comunidad de surfistas al que la sinopsis define como “carismático pero misterioso”.

La expectativa en torno a sus futuros trabajos es alta, especialmente luego de su consolidación como Homelander. El artículo señala que, tras verlo en ‘The Boys’, el público y la industria esperan actuaciones igualmente impactantes. Estos proyectos marcan una nueva etapa en su carrera, que promete mantenerlo vigente en el panorama audiovisual internacional.

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