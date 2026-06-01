Exesposa de James Van Der Beek celebró su segundo matrimonio a tres meses de la muerte del actor

Heather McComb, exesposa de James Van Der Beek, contrajo matrimonio con Scott Michael Campbell en una ceremonia al aire libre en Montana (AFF/Alamy Live News)

Heather McComb, la primera esposa de James Van Der Beek, se casó con el actor Scott Michael Campbell el 30 de mayo en Missoula, Montana, poco más de tres meses después de la muerte del protagonista de Dawson’s Creek.

La ceremonia se realizó al aire libre y fue oficializada por la hermana de la novia.

McComb, de 49 años, lució botas vaqueras blancas con brillos para la ocasión. Ella misma compartió imágenes del evento en su cuenta de Instagram, donde describió la jornada como un fin de semana que no olvidará.

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“Ayer @scottmichaelcampbell y yo, bajo el pacto de Dios, nos casamos oficialmente, rodeados de las personas que más amamos en el mundo, en nuestra ciudad favorita, Missoula, Montana“, escribió McComb en la red social. “Nuestros corazones están llenos y agradecidos por todo el amor que nos rodeó. Dios es muy bueno.”

Campbell, de 54 años, también publicó fotografías de la boda en su perfil de Instagram.

La boda de Heather McComb y Scott Michael Campbell se celebró el 30 de mayo y estuvo rodeada de familiares y amigos en Missoula (Instagram/@heatmccomb)

“Más allá bendecido por la semana más increíble al casarme con el alma más hermosa que es @heatmccomb”, escribió el actor, cuya carrera incluye apariciones en Brokeback Mountain, ER y Shameless.

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La pareja comenzó a salir en 2023, después de conocerse hace más de 15 años, y se comprometió en abril de 2025.

McComb y Van Der Beek estuvieron casados casi siete años, entre 2003 y 2010. Tras el divorcio, Van Der Beek contrajo matrimonio ese mismo año con Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos: Olivia, de 15 años; Joshua, de 14; Annabel Leah, de 12; Emilia, de 10; Gwendolyn, de 7; y Jeremiah, de 4.

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Van Der Beek falleció el 11 de febrero a los 48 años tras una batalla contra el cáncer colorrectal.

Tras la muerte del actor, McComb publicó un homenaje en Instagram en el que expresó su dolor y elogió a la viuda.

James Van Der Beek, conocido por "Dawson’s Creek", falleció en febrero a los 48 años tras luchar contra un cáncer colorrectal agresivo (MediaPunch)

“Estoy especialmente destrozada por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su familia”, escribió. También describió a James y Kimberly como “almas gemelas” y destacó la fortaleza de la viuda durante la enfermedad.

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“La manera en que estuvo presente para él con tanta gracia es algo que siempre admiraré”, agregó.

Sobre Van Der Beek, McComb escribió que su amistad “perduró a través de las décadas” pese al divorcio. “James era un alma hermosa llena de tanta luz, amor, talento, humor, sensibilidad y un profundo amor por Dios”, señaló.

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McComb es actriz y se hizo conocida en la década de 1990 por su participación en series como Party of Five y Profiler. En años recientes tuvo apariciones en Grey’s Anatomy y The Rookie.

Tras la muerte de Van Der Beek, Heather McComb rindió homenaje a su exmarido, destacando la fortaleza de su viuda Kimberly y sus seis hijos (Instagram/@vanderjames)

La muerte de James Van Der Beek

James Van Der Beek murió el pasado 11 de febrero a los 48 años, después de convivir durante más de dos años con un cáncer agresivo que había hecho público en 2024, según informó primero TMZ a partir de fuentes del Departamento Forense del condado de Travis y confirmó después su familia.

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La familia comunicó la muerte en el perfil de Instagram del actor con un mensaje en el que señaló que falleció “pacíficamente esta mañana” y pidió privacidad mientras afronta la pérdida de “nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

El diagnóstico había llegado en agosto de 2023, tras una colonoscopía de rutina. El actor reveló en noviembre de 2024, durante una entrevista con People, que padecía cáncer colorrectal en estadio 3 y que concentraba sus esfuerzos en el tratamiento y en su entorno cercano.

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“He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”, sostuvo. “Hay razones para el optimismo y me siento bien”.