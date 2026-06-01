Rusia anuncia planes “prometedores” para tratar de rescatar a Cuba de la brutal crisis energética

Un hombre conduce un rickshaw eléctrico por una avenida de La Habana durante un apagón parcial en el este de Cuba, el 14 de mayo de 2026. La isla enfrenta una crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde enero. (REUTERS/Norlys Perez/archivo)

Moscú y La Habana están desarrollando e implementando varios proyectos conjuntos “prometedores” en los sectores de energía, agricultura y biofarmacéutica, señaló este lunes el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. El anuncio llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta una profunda crisis energética agravada por las sanciones del gobierno de Donald Trump y la salida de inversores extranjeros clave.

“Se están desarrollando e implementando varios proyectos conjuntos prometedores en energía, metalurgia, transporte, agricultura, biofarmacéutica, biotecnología, tecnologías de la información y la comunicación, y educación”, aseguró el número dos de la diplomacia rusa, citado por la agencia Interfax.

PUBLICIDAD

Riabkov afirmó que Moscú y La Habana sostendrán nuevos contactos para abordar sus relaciones en el marco del Foro Económico de San Petersburgo, que arranca el miércoles. Agregó que Rusia tiene presente la situación en torno a la isla durante sus contactos con la parte estadounidense.

“El tema de la presión de Washington sobre Cuba está presente en nuestros contactos con los estadounidenses“, señaló. “Comprendemos la compleja situación en la que se encuentra Cuba como consecuencia del bloqueo ilegal estadounidense y la creciente presión, y no podemos permanecer indiferentes al respecto“, aseveró.

PUBLICIDAD

El viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, durante una rueda de prensa en Moscú, el 26 de noviembre de 2025. Este lunes, Riabkov anunció proyectos conjuntos "prometedores" con Cuba en energía y otros sectores en el marco del Foro Económico de San Petersburgo. (REUTERS/Anastasia Barashkova/archivo)

Los enfoques de Rusia y Estados Unidos sobre la situación “difieren radicalmente”, subrayó el viceministro. La semana pasada, Cuba y la Unión Económica Eurasiática —liderada por Moscú e integrada también por Kazajistán, Bielorrusia, Kirguistán y Armenia— acordaron una hoja de ruta para estrechar la cooperación en los sectores económico, comercial y científico.

La crisis energética golpea la educación y el turismo

Un hombre transporta bidones de agua junto a sus hijos en La Habana, el 28 de mayo de 2026, en medio de la crisis energética e hídrica que atraviesa Cuba. (AP/Ramon Espinosa/archivo)

El respaldo ruso llega mientras Cuba, bajo embargo comercial estadounidense desde 1962, enfrenta una crisis económica agudizada desde enero por la amenaza de Trump de aplicar sanciones a los países que vendan crudo a La Habana. La escasez de combustible ha provocado restricciones en el transporte y frecuentes apagones con consecuencias en todos los sectores de la sociedad.

PUBLICIDAD

La Unesco alertó el sábado que el cerco energético de EEUU pone “en riesgo” el sistema educativo de la isla al afectar la disponibilidad de docentes y reducir las jornadas escolares. “Las limitaciones energéticas y de transporte afectan la presencia de docentes, agravando un déficit nacional superior a 26.000 maestros“, afirmó la representante del organismo en Cuba, Anne Lemaistre.

Unos 400.000 estudiantes vieron reducidas sus jornadas educativas, mientras que cerca de 28.000 alumnos de grados terminales enfrentan una situación “crítica” para finalizar sus estudios, principalmente en zonas rurales. A esto se suma que más de 870 escuelas dañadas por el huracán Melissa permanecen sin recuperarse. El curso escolar, que suele terminar a finales de junio, se adelantó varias semanas como medida de emergencia.

PUBLICIDAD

Blue Diamond abandona Cuba

Un turista en la playa de Varadero rodeado de reposeras vacías, el 14 de febrero de 2026, en pleno impacto del bloqueo petrolero estadounidense sobre Cuba. La crisis energética ya llevó a aerolíneas canadienses y a la cadena hotelera Blue Diamond a suspender sus operaciones en la isla. (REUTERS/Norlys Perez/archivo)

En el frente turístico, la cadena hotelera canadiense Blue Diamond anunció este lunes que deja de operar en Cuba “con efecto inmediato”. El grupo gestionaba 62 establecimientos bajo 10 marcas diferentes, todos en asociación con el gobierno cubano. En su comunicado, la empresa citó “continuas limitaciones operativas y condiciones del mercado”, sin vincular oficialmente la decisión a las sanciones estadounidenses.

El 1 de mayo, Trump firmó un decreto con un nuevo paquete de sanciones que amenaza las actividades de empresas extranjeras que colaboran con el Estado cubano. El conglomerado militar-económico Gaesa y la minera canadiense Sherritt fueron las primeras compañías sancionadas tras el decreto.

PUBLICIDAD

El turismo es la segunda fuente de divisas de Cuba y Canadá es su principal proveedor de viajeros. Numerosas aerolíneas canadienses, entre ellas Air Canada, Air Transat y WestJet, ya habían suspendido sus vuelos a la isla debido a la escasez de combustible.