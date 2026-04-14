Una mujer fue arrestada en Florida por presunto robo de beneficios SNAP a 200 personas

El fraude con tarjetas EBT dejó pérdidas superiores a USD 120.000 y decenas de familias sin acceso a asistencia alimentaria federal (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Una investigación de ocho meses llevó al arresto de Tamica Brown, una mujer de Pembroke Pines, Florida, acusada de robar beneficios del programa SNAP a cerca de 200 personas y de revender productos comprados ilícitamente en tiendas locales.

El caso informado por la Oficina del Sheriff de Broward (BSO) y recogido por medios regionales como Telemundo 51, evidencia una modalidad de fraude sofisticado que dejó a decenas de familias y adultos mayores sin acceso a su sustento básico.

Según detalló Claudinne Caro, portavoz de BSO, durante el proceso se identificaron más de 200 víctimas que perdieron un total aproximado de USD 122.600, aunque al cierre de la investigación solo se había podido ubicar y entrevistar a 30 damnificados.

De acuerdo con Caro, el esquema ilegal permitió a Brown sustraer datos de tarjetas EBT —el sistema con el que los beneficiarios de SNAP, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, acceden al apoyo alimentario federal— para realizar compras fraudulentas y luego revender los productos.

Tamica Brown enfrenta cargos por robar beneficios del programa SNAP a casi 200 personas en Pembroke Pines, según BSO (Oficina del Sheriff de Broward)

Los registros carcelarios del condado de Broward, consultados por NBC Miami, indicaron que la sospechosa enfrenta cargos de uso delictivo de información de identificación personal de más de 30 víctimas y de tráfico de tarjetas de crédito falsificadas con al menos 50 tarjetas involucradas. Brown permanece detenida en el Paul Rein Detention Facility y la fianza fue fijada en USD 300.000, según confirmó WPLG 10.

Principales víctimas: adultos mayores, madres solteras y familias vulnerables

Las consecuencias del crimen han sido severas para las personas afectadas, muchas de las cuales solo descubrieron el robo al intentar realizar compras de alimentos o productos de primera necesidad con sus tarjetas EBT, siendo rechazados en la caja por fondos agotados.

Entre los testimonios recogidos por NBC Miami figura el de una madre soltera con tres hijos que quedó sin medios para alimentar a su familia, y el de una mujer de 95 años que perdió la posibilidad de adquirir sus víveres.

Otra víctima, una mujer sorda entrevistada por el canal, describió: “Uso ese dinero y cuando fue rechazado, perdí lo de un mes. No tenía mucha comida. Recibí apoyo de amigos y colegas sordos que me ayudaron”.

La damnificada mencionó que actualmente desactiva su tarjeta EBT cuando no la usa y explicó: “Cuando vamos a hacer una compra, la activamos y después la bloqueamos. Así nadie puede robarnos los beneficios y eso ha sido un salvavidas. Ha sido una experiencia horrible”.

Las víctimas del esquema incluyen adultos mayores, madres solteras y familias vulnerables que quedaron sin medios para comprar alimentos (AP Foto/Eric Gay)

Esquema de fraude y la respuesta policial

La investigación comenzó el 20 de julio de 2025 después de que agentes acudieran al Walmart de 4700 S. Flamingo Road, en Cooper City, tras una denuncia por uso fraudulento de una tarjeta EBT, según relató Caro a WPLG 10.

En la indagatoria se reveló que Brown obtenía información de tarjetas y PINs por medios desconocidos, recibiendo los datos electrónicamente a través de teléfonos, y utilizaba esa información para realizar transacciones no autorizadas.

Las compras estaban dirigidas principalmente a productos de alta demanda, como bebidas energéticas Red Bull y Celsius, y bebidas deportivas, que luego eran revendidas a bodegas y tiendas de conveniencia para obtener beneficios personales.

Brown es acusada formalmente de uso delictivo de información personal y tráfico de tarjetas de crédito falsificadas en el condado de Broward (CBS 4)

El programa SNAP, gestionado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) a través de su Servicio de Alimentación y Nutrición, destina fondos a poblaciones en situación de vulnerabilidad mediante el sistema EBT, que funciona de manera similar a una tarjeta de débito, especificó la portavoz Caro.

Las autoridades de BSO informaron que no descartan la existencia de colaboradores en el esquema y prevén nuevas detenciones en el futuro. El proceso de restitución para las víctimas se mantiene activo, mientras los investigadores continúan identificando y ubicando a más afectados por el fraude.