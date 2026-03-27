Una estafadora pierde la ciudadanía de Estados Unidos tras fraude de USD 6 millones al sistema de salud pública

Un tribunal federal de Florida revocó la ciudadanía estadounidense de Mirelys Cabrera Díaz y Vladimir Volgaev por delitos graves y fraude migratorio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tribunal federal del Distrito Sur de Florida revocó la ciudadanía estadounidense de dos personas de origen extranjero, luego de comprobar que ambas cometieron delitos graves antes y después de su naturalización.

El Departamento de Justicia aplicó la medida a Mirelys Cabrera Díaz, ciudadana cubana residente en Hialeah, por fraude al programa Medicare por más de USD 6 millones, y a Vladimir Volgaev, de origen ucraniano, por contrabando internacional de componentes de armas de fuego y fraude en la obtención de subsidios federales de vivienda.

En un comunicado del 25 de marzo, el Departamento señaló que estos casos muestran la capacidad del gobierno federal para retirar la nacionalidad a quienes la adquirieron ocultando antecedentes delictivos o mediante información falsa, incluso años después de la naturalización.

Según el Departamento de Justicia, Mirelys Cabrera Díaz fue declarada culpable de participar en un esquema de fraude contra Medicare Parte D, entre 2011 y 2014, que permitió el cobro ilícito de más de USD 6 millones en reembolsos por recetas médicas que no se suministraron.

Cabrera Díaz fue sentenciada a 29 meses de prisión y obligada a restituir íntegramente el monto defraudado. La revocación de su ciudadanía se formalizó siete años después de haberla obtenido, al comprobarse que omitió información sobre su conducta al momento de tramitar la naturalización.

La revocación de la ciudadanía estadounidense es un recurso legal previsto para casos en los que se demuestra que la nacionalidad fue obtenida mediante fraude, delitos graves o declaraciones falsas ante las autoridades migratorias.

De acuerdo con el propio Departamento de Justicia, esta herramienta se utiliza para garantizar la confianza en el sistema migratorio y proteger la integridad del proceso de naturalización.

Cómo funcionó el fraude al Medicare y la revocación de la ciudadanía

El Departamento de Justicia inició la revocación de la ciudadanía de Alec Nasreddine Kassir por fraude matrimonial y declaración falsa bajo juramento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones establecieron que Mirelys Cabrera Díaz, junto a otras personas, pagaba sobornos a reclutadores de pacientes para generar recetas falsas, que luego se procesaban en la farmacia donde trabajaba.

Llevaba el registro de los pagos y adeudos a cada reclutador, facilitando la presentación de facturas ilegítimas ante Medicare Parte D, el programa federal que cubre medicamentos recetados para adultos mayores y personas con discapacidad en Estados Unidos.

Entre 2011 y 2014, el esquema provocó un perjuicio económico al Estado estadounidense equivalente al monto defraudado en reembolsos fraudulentos. Cabrera Díaz reconoció estos hechos ante el tribunal del Distrito Sur de Florida, lo que derivó en su condena y en la posterior desnaturalización, formalizada el 24 de marzo.

El tribunal concluyó que Cabrera Díaz incumplió los requisitos de buena conducta moral exigidos por la ley para conservar la ciudadanía, al no informar su implicación en actividades delictivas previas durante el trámite de naturalización.

El caso de Vladimir Volgaev: contrabando y fraude federal

El Departamento de Justicia notificó la desnaturalización de Vladimir Volgaev, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense en enero de 2016. Volgaev ocultó su participación en una red que exportó ilícitamente más de 1.000 componentes de armas de fuego a Ucrania e Italia a partir de 2011, cuando ya residía en territorio estadounidense.

Además, en 2013, proporcionó información falsa en solicitudes de ayuda estatal para recibir subsidios federales de vivienda, subdeclarando el valor de sus activos e ingresos.

Las irregularidades se detectaron tras una investigación federal que terminó con su condena en 2020 por contrabando de mercancía y hurto de bienes del gobierno.

El Departamento de Justicia presentó la demanda de desnaturalización ante el Tribunal de Distrito para el Distrito Medio de Florida el 30 de septiembre de 2025.

Brett A. Shumate, fiscal general adjunta de la División Civil del Departamento de Justicia, afirmó: “Estados Unidos brindó a Volgaev seguridad, vivienda y ciudadanía, y él retribuyó esos beneficios con acciones delictivas, defraudando incluso a la agencia federal que le otorgó esas prestaciones”.

El tribunal determinó que los delitos cometidos por Volgaev, así como su ocultamiento durante el proceso de naturalización, lo hacían inelegible para conservar la nacionalidad.

Solicitud de revocación de ciudadanía a Alec Nasreddine Kassir por fraude matrimonial

El Departamento de Justicia inició la revocación de la ciudadanía de Alec Nasreddine Kassir por fraude matrimonial y declaración falsa bajo juramento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia informó que inició un proceso judicial para revocar la ciudadanía estadounidense de Alec Nasreddine Kassir, residente en Miami y originario de Líbano, conocido también como Alec Kassir y Ali Nasreddine Kassir.

Kassir está acusado de fraude matrimonial, ya que habría declarado falsamente bajo juramento que convivió con su esposa, ciudadana estadounidense, durante los tres años previos a la solicitud de ciudadanía, requisito legal indispensable para la naturalización basada en matrimonio.

El expediente judicial revela que Kassir fue condenado por fraude de pasaporte en noviembre de 2018, tras admitir que obtuvo el documento estadounidense mediante la adquisición fraudulenta de la ciudadanía.

Reconoció que nunca convivió con su esposa, ya que la separación ocurrió en 2009 y después se mudó a Florida. El Departamento de Justicia fundamenta la solicitud de desnaturalización en la obtención ilegal de la nacionalidad, la imposibilidad de demostrar buena conducta moral por haber mentido bajo juramento y la ocultación de la separación y el cambio de residencia interestatal.

Las autoridades identificaron el fraude migratorio al investigar a Kassir por tráfico de productos falsificados y lavado de dinero, hechos posteriores a su naturalización.

Pam Bondi, fiscal general, señaló: “La ciudadanía estadounidense es un privilegio, no un derecho que pueda obtenerse de manera fraudulenta”.

La desnaturalización como herramienta de control migratorio y penal

La desnaturalización es un recurso excepcional que el gobierno federal utiliza para retirar la ciudadanía a quienes la obtuvieron mediante fraude, delitos graves o falsas declaraciones.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, especializado en datos de mercado, el promedio anual de procesos de desnaturalización en Estados Unidos ha aumentado en la última década, aunque sigue representando una proporción mínima respecto del total de naturalizaciones concedidas cada año.

Estos procedimientos, difundidos por el Departamento de Justicia, buscan reforzar la percepción pública sobre la eficacia de los controles migratorios y la tolerancia cero frente al uso de la nacionalidad para encubrir actividades ilícitas.