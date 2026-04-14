Estados Unidos

Southwest Airlines sube precios y cambia su modelo por presión de costos

La aerolínea estadounidense ajusta precios, introduce cargos por maletas y transforma su experiencia a bordo para enfrentar el impacto del encarecimiento internacional y sostener su competitividad en el mercado aéreo

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Avión azul y rojo de Southwest Airlines en primer plano en una pista de aeropuerto, con varios aviones blancos de United Airlines en el fondo
La aerolínea ajusta sus precios y modelo de negocio ante el incremento de costos y cambios en el mercado estadounidense. (Reuters)

Las tarifas aéreas de Southwest Airlines se mantendrán elevadas en los próximos meses, consecuencia del aumento en los costos de combustible y la inestabilidad internacional. El CEO de la compañía, Bob Jordan, advirtió que, si bien la demanda de viajes sigue firme en Estados Unidos, las presiones sobre la industria obligan a ajustar precios para los pasajeros.

Southwest, reconocida por ofrecer boletos a precios accesibles, deberá repensar su modelo de negocio en este contexto. “No controlamos la guerra, no controlamos los precios del combustible”, explicó Jordan en una entrevista con la cadena estadounidense ABC News el 14 de abril de 2026.

agregó: “Si los insumos suben y se mantienen, las tarifas tendrán que adaptarse y eso terminará impactando al consumidor”.

Cambios en el modelo de negocio de Southwest Airlines

La aerolínea más grande de bajo costo en Estados Unidos anunció cambios durante el primer trimestre de 2026. Southwest eliminó el sistema de asientos sin reserva previa, su característica distintiva frente a la competencia, pasando a la asignación de asientos y la introducción de opciones premium.

Jordan detalló que la medida responde a la voz de sus clientes: “el 80 % de nuestros pasajeros quería asientos asignados y el 88 % de quienes no volaban con nosotros también lo exigían”.

Un avión azul y rojo de Southwest Airlines está estacionado en una puerta del Aeropuerto Internacional de Nashville, con vehículos de servicio y personal de tierra en la pista
Southwest implementa asientos asignados y zonas premium respondiendo a la demanda del 80% de sus pasajeros. (Reuters)

Según el CEO, la dificultad para garantizar que familias o grupos viajen juntos llevó a abandonar el modelo anterior. Ahora, Southwest ofrece asientos asignados, zonas premium, la opción de cabina con mayor espacio, vuelos nocturnos y estudia implementar salas VIP en algunos aeropuertos.

Ajustes en las tarifas y servicios adicionales

Southwest también modificó su política de equipaje y comenzó a cobrar por maletas documentadas, decisión que la alinea con otras aerolíneas de bandera de Estados Unidos.

Jordan justificó el ajuste al señalar el incremento en los costos operativos, especialmente en el combustible y en los gastos de la cadena de suministros, como impulsores de la necesidad de encontrar nuevas fuentes de ingreso para la viabilidad de la empresa.

Un avión de Southwest Airlines azul con detalles rojos y amarillos, y el logo 'Southwest', despega hacia la izquierda, con montañas al fondo bajo un cielo nublado
Southwest Airlines mantiene tarifas aéreas elevadas debido al aumento de costos de combustible y la inestabilidad internacional. (Reuters)

La compañía afirma que sus tarifas promedio siguen siendo aproximadamente un 20% más bajas que las de grandes actores del sector, como United, American o Delta. Sin embargo, ahora solo es posible acceder a servicios como equipaje gratuito seleccionando categorías superiores de tarifa o a través de programas de membresía.

El impacto de la economía y el contexto internacional

Los conflictos internacionales y la volatilidad del precio del petróleo han sido factores determinantes en el ajuste de precios. Jordan reconoció que Southwest, al igual que el sector en general, no puede absorber aumentos persistentes en los costos sin trasladarlos al cliente final.

Remarcó que el aumento de tarifas no resulta de una estrategia comercial, sino de la necesidad de mantener la operación ante estos desafíos.

Vista aérea de varios aviones Southwest Airlines azules y blancos con colas rojas y amarillas, estacionados en un pavimento de asfalto gris
El CEO Bob Jordan recomienda reservar boletos con 90 días de anticipación para conseguir mejores precios ante la alta demanda. (Reuters)

A pesar de la presión sobre los precios, el directivo aseguró que la demanda de vuelos en Estados Unidos se mantiene. “Es muy claro que los consumidores priorizan viajar. Quieren volar, buscan experiencias”, afirmó Jordan en la entrevista, y subrayó la resiliencia del público ante la incertidumbre económica.

Recomendaciones para los viajeros y proyecciones de la compañía

Para quienes planean viajar durante el verano, Jordan recomendó reservar con al menos 90 días de anticipación, ya que las mejores tarifas suelen agotarse rápido. Explicó que la mayoría de los viajeros solía comprar boletos entre 30 y 45 días antes, pero que esa estrategia ya no garantiza precios bajos ante la alta demanda y la menor disponibilidad de ofertas.

El CEO anticipó que Southwestseguiría ajustando su oferta de servicios y productos a las nuevas expectativas de los clientes. La empresa considera la transformación interna de 2026 como la mayor en sus más de cinco décadas de historia.

Perspectivas de crecimiento y competencia en el sector

Southwest Airlines comunicó recientemente que, pese a los desafíos, mantiene su objetivo de crecer entre 1 y 2 % anual en capacidad hasta 2027. Esta estrategia contempla inversiones en tecnología, mejoras para la experiencia del cliente y nuevos atributos de producto que fortalecerán tanto la rentabilidad como la posición de la marca en el mercado.

La empresa, que históricamente se apoyó en su “regla de oro” para tratar al cliente, admite que la competencia y las nuevas preferencias de los usuarios han obligado a abandonar políticas tradicionales. Jordan aseguró que mantener tarifas bajas seguirá siendo una prioridad, aunque reconoció que “las reglas del juego han cambiado” para todo el sector.

El futuro del viaje aéreo según Southwest

La visión de Bob Jordan apunta a un equilibrio entre eficiencia operativa, innovación en servicios y atención a las demandas de los pasajeros.

La incorporación de asientos premium, vuelos nocturnos y el cobro por servicios adicionales marca una “nueva era” para la aviación comercial de bajo costo, donde la flexibilidad y adaptación constante se vuelven esenciales.

Como enfatizó Jordan en ABC News: “Seguimos priorizando la experiencia de quienes nos eligen para volar”.

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