Fuerte caída de Wall Street impulsada por un derrumbe de las acciones tecnológicas

Los operadores trabajan en la sala de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 3 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

El mercado bursátil estadounidense tuvo su peor día desde octubre, ya que una venta masiva de acciones de grandes empresas tecnológicas lastró el mercado en general.

Los rendimientos de los bonos se dispararon, ya que un sólido informe de empleo impulsó las expectativas de que la Reserva Federal se verá obligada a subir las tasas de interés en algún momento de este año.

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El S&P 500 cayó un 2,6% el viernes, terminando con su primera semana de pérdidas en las últimas 10. El Dow Jones Industrial Average cayó 695 puntos, o un 1,4%. El Nasdaq Composite cayó un 4,2%. Nvidia y Broadcom estuvieron entre las empresas con mayor peso en el mercado.

El Departamento de Trabajo informó que los empleadores agregaron 172.000 empleos en mayo, aproximadamente el doble de lo que habían previsto los pronosticadores. Los precios del petróleo cayeron.

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