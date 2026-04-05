Estados Unidos

Crisis de costos y ajustes drásticos: la aviación y los pasajeros ante un nuevo ciclo de incertidumbre

Recortes masivos y aumentos tarifarios revelan la fragilidad de la conectividad aérea frente a las amenazas globales, condicionando las decisiones de viaje e imponiendo desafíos únicos a la infraestructura turística

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El conflicto entre Estados Unidos e Irán elevó el precio del combustible, impactando directamente en los costos y operaciones de las aerolíneas comerciales. (REUTERS/Kim Hong-Ji)
El conflicto entre Estados Unidos e Irán elevó el precio del combustible, impactando directamente en los costos y operaciones de las aerolíneas comerciales. (REUTERS/Kim Hong-Ji)

Luego del inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, el impacto en la economía global se manifestó de manera directa en el precio de los combustibles, un recurso esencial para el funcionamiento de la aviación comercial. El aumento en los costos de los combustibles para aviones ha generado consecuencias inmediatas en la operatividad de las aerolíneas y en la experiencia de los pasajeros.

Las principales repercusiones se evidencian en cancelaciones y demoras de vuelos, lo que ha llevado a muchos viajeros a preguntarse si es conveniente mantener sus planes de vacaciones o si es mejor posponerlos hasta que la situación se estabilice.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, la situación exige a las aerolíneas ajustar sus operaciones de manera constante, ya que los precios del combustible representan una de las variables más sensibles en su estructura de costos.

Las cancelaciones y demoras de vuelos aumentaron tras la subida de los precios del combustible, afectando a miles de pasajeros en todo el mundo. (REUTERS/Johannes Christo)
Las cancelaciones y demoras de vuelos aumentaron tras la subida de los precios del combustible, afectando a miles de pasajeros en todo el mundo. (REUTERS/Johannes Christo)

Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), entre el 25 % y 35 % de los costos operativos de una aerolínea corresponde solo al combustible. Aunque la semana pasada se registró una disminución del 0,9 % en el precio del barril, alcanzando los USD 195,19, esta cifra sigue siendo más del doble en comparación con los valores observados a finales de febrero.

Esta volatilidad en los precios obliga a las aerolíneas a adoptar medidas rápidas para mitigar el impacto financiero y garantizar la continuidad de sus servicios.

En declaraciones a Euronews, Anita Mendiratta, asesora especial del Secretario General de Turismo de la ONU y experta en aviación, explicó que el suministro de combustible para aviones presenta desafíos adicionales.

United Airlines, Air New Zealand y SAS anunciaron recortes y cancelaciones de vuelos para mitigar el impacto del alza en el precio del combustible. (REUTERS/Stringer)
United Airlines, Air New Zealand y SAS anunciaron recortes y cancelaciones de vuelos para mitigar el impacto del alza en el precio del combustible. (REUTERS/Stringer)

Mendiratta puntualizó que el combustible no puede almacenarse en grandes cantidades en los aeropuertos, lo que hace que el sistema dependa de entregas continuas a través de refinerías y oleoductos.

Esta dependencia implica que cualquier interrupción, incluso de corta duración, puede generar problemas operativos significativos en poco tiempo, especialmente en los grandes aeropuertos que concentran conexiones internacionales y nacionales. Por este motivo, la industria aérea permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas interrupciones en el suministro o incrementos inesperados en los precios.

Ajuste de operaciones y reacciones de las aerolíneas

En respuesta a este escenario, varias aerolíneas internacionales han tomado decisiones para ajustar su capacidad y enfrentar la situación. United Airlines anunció un recorte del 5 % en sus vuelos planificados, mientras que Air New Zealand redujo su capacidad en la misma proporción y canceló aproximadamente 1.100 servicios programados entre la fecha actual y mayo.

SAS, la aerolínea escandinava, también eliminó 1.000 vuelos de su programación solo durante este mes. Estas reducciones buscan minimizar el impacto de la subida de los precios del combustible en sus operaciones.

Un avión blanco de American Airlines con cola roja, blanca y azul en una pista de aeropuerto bajo un cielo azul, con montañas en la distancia
La industria aérea permanece en estado de alerta ante la posibilidad de nuevas interrupciones en el suministro o incrementos inesperados en los precios. (Opy Morales)

El efecto de la crisis también se refleja en el precio de los boletos aéreos. Cathay Pacific confirmó un aumento en las tarifas en todas sus rutas. Air Asia y Qantas optaron por aplicar recargos temporales para compensar el alza de los costos, mientras que Thai Airways anticipó incrementos en sus tarifas de entre el 10 % y el 15 %. Estas medidas afectan directamente a los usuarios, quienes deben afrontar mayores gastos al momento de planificar sus viajes.

Consejos y tendencias para usuarios

Ante este panorama, surge la duda sobre si resulta conveniente comprar boletos de avión para las vacaciones. Anita Mendiratta observó cambios en el comportamiento de los consumidores, quienes ahora priorizan la flexibilidad y buscan destinos más cercanos.

Desde la plataforma de reservas online Booking recomiendan activar alertas para seguir la evolución de los precios y reservar con la mayor antelación posible. Además, sugieren optar por boletos que ofrezcan opciones de cambio o reembolso, lo que permite adaptarse mejor a la volatilidad actual del mercado.

El sector turístico y los pasajeros quedan sujetos a la evolución del conflicto y a sus consecuencias sobre el precio del combustible, factores que continúan condicionando las decisiones de viaje y la operatividad de las aerolíneas en el corto y mediano plazo.

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