La aerolínea Delta incrementó las tarifas de equipaje por aumento de costos de combustible: cuánto deberán abonar los pasajeros

Delta Air Lines incrementa hasta USD 50 la tarifa por la tercera maleta registrada en vuelos nacionales e internacionales de corta distancia. (REUTERS/Ginnette Riquelme/File Photo/File Photo)

Delta Air Lines anunció que desde el miércoles incrementará hasta USD 50 la tarifa por registrar la tercera maleta en vuelos nacionales y de corta distancia internacional, una decisión impulsada por el aumento de los precios del combustible para aviones tras la guerra en Irán, según informó la aerolínea en un comunicado a CBS News.

Cuánto pagarán los viajeros la primera y segunda maleta

Los viajeros pagarán USD 10 más por la primera y segunda maleta registrada en estos vuelos. Este es el primer ajuste de precios en dos años para vuelos domésticos, informó Delta, que atribuyó la decisión al encarecimiento del combustible.

La aerolínea confirmó que los miembros Delta SkyMiles Medallion, pasajeros de primera clase y otros clientes elegibles mantendrán la franquicia de equipaje sin costo, y que las tarifas para maletas en vuelos internacionales de largo recorrido no se modificarán.

El cierre del Estrecho de Ormuz podría aumentar los costos de combustible para líneas aéreas estadounidenses en decenas de miles de millones de dólares. (REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo)

Impacto económico sobre el sector aéreo y ajustes previos de otras aerolíneas

De acuerdo con el banco de inversión europeo Deutsche Bank, citado por CBS News, el cierre del Estrecho de Ormuz podría representar para las empresas estadounidenses un coste adicional de decenas de miles de millones de dólares en combustible.

Si el precio del combustible para aviones se sostiene USD 2 por galón más caro durante el año, las aerolíneas deberían aumentar el precio de los pasajes alrededor del 17 %, unos USD 50 por billete, para igualar la diferencia.

Viajeros deberán pagar USD 10 adicionales por la primera y segunda maleta registrada en rutas nacionales. (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

La tendencia de ajustar tarifas por equipaje ya había sido adoptada por United y JetBlue luego del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán el 28 de febrero, según apunta CBS News.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, el principal organismo global del sector aéreo, señaló que el precio del combustible para reactores llegó a USD 209 por barril la semana terminada el 3 de abril, un incremento del 132 % respecto al promedio del año anterior.

Efectos sobre los pasajeros con antecedentes recientes

La reciente oleada de aumentos afecta principalmente a pasajeros de cabina económica que no acceden a exenciones por tarjetas de la aerolínea, membresías de élite o condición militar.

Otras compañías como American Airlines y Southwest implementaron sus propios incrementos en febrero y el año pasado respectivamente, aunque sin referir explícitamente el conflicto en Oriente Medio.

Newsweek añadió que cualquier baja posterior en el costo del combustible no garantiza una reducción futura en las tarifas de equipaje: Drew Powers, fundador de Powers Financial Group, señaló que “los cargos por equipaje suelen ser persistentes: una vez que suben, es improbable que bajen, aunque el precio del combustible lo haga”.

El repunte de costos no solo afecta a servicios adicionales. Según The New York Times, tanto los boletos nacionales como internacionales han registrado una subida considerable: el precio promedio de un vuelo internacional pasó de USD 772 a USD 952 entre el 23 de febrero y el 23 de marzo, mientras que un trayecto nacional alcanzó USD 349 frente a USD 336 al inicio del conflicto.

Para trayectos inmediatos, la escalada es aún más visible; JetBlue, por ejemplo, llegó a ofrecer un pasaje nacional de ida por USD 368 en promedio, reflejando un incremento del 16% en comparación con la semana anterior, con picos en la demanda de primavera y período vacacional.