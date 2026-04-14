¡Siéntese Quien Pueda! celebra su expansión a dos horas con evento y presencia de Alicia Machado

Los conductores Chiquibaby y Jorge Bernal, junto a panelistas, celebran con entusiasmo el éxito del programa ¡Siéntese quien pueda! en un vibrante estudio de televisión

Éxito total en Univision: la expansión del exitoso programa ¡Siéntese Quien Pueda! celebró su crecimiento a dos horas con un evento exclusivo para medios.

En un ambiente lleno de fiesta, se realizó hoy un evento especial en las instalaciones de Univision para celebrar la ampliación del programa a un formato de dos horas al aire.

William Meléndez García, VP de entretenimiento TelevisaUnivision, junto a Alicia Machado y Carlos Mesber, CEO de We Love Entertainment, posan sonrientes en un evento

La celebración tuvo lugar en el propio estudio del programa, donde periodistas y representantes de distintos medios fueron invitados a presenciar el show en directo desde el set, participando activamente en la dinámica televisiva. La proximidad con el talento y el equipo de producción, sumada a la energía del directo, ofreció una experiencia destacada para los periodistas asistentes.

El evento exclusivo para medios

La animada audiencia del exitoso programa ¡Siéntese quien pueda!, conducido por Chiquibaby y Jorge Bernal, captura momentos especiales en el vibrante set con sus teléfonos móviles

Para sorpresa de los integrantes del elenco de Siéntese Quien Pueda, la actriz y empresaria Alicia Machado llegó de manera inesperada e ingresó al programa en vivo para felicitarlos. Los conductores resaltaron, según datos de la empresa especializada en medición de audiencias Nielsen, que desde el inicio de la emisión en su nuevo formato de dos horas el pasado 30 de marzo, el programa se posiciona como el número uno de la televisión en español, superando a la competencia tras dos semanas al aire.

Finalizada la transmisión, los invitados disfrutaron de un cóctel con almuerzo y bebidas, además de un espacio para compartir con el talento y el equipo de producción, generando oportunidades para entrevistas y networking.

La jornada contó también con la participación de los principales ejecutivos de la cadena, encabezados por el vicepresidente de entretenimiento, William Meléndez, responsable de la relación de producción con We Love Entertainment.

Reacciones de los protagonistas

Alejandra Jaramillo posa junto a Carlos Mesber, CEO de We Love Entertainment y productor general del show, en un evento promocional

Carlos Mesber, CEO de We Love Entertainment y productor del programa, expresó a Infobae:

“Hoy en día, tener un programa de una hora ya es motivo de agradecimiento. Imagínate lo que significa que te otorguen dos horas al aire. Es, sin duda, la mejor manera de decirte que lo estás haciendo bien. Me siento agradecido por esta oportunidad, y comprometido a seguir respondiendo al público, que es quien nos ha colocado en este lugar”.

Mesber subrayó que este crecimiento es producto del trabajo constante del equipo, enfocado en ofrecer contenido, exclusivas y entrevistas, sumadas a un entretenimiento que conecta con la audiencia.

Próximos desafíos del programa

Chiquibaby y Jorge Bernal presentan el exitoso programa ¡Siéntese quien pueda!, rodeados de invitados en un vibrante set de televisión

En el marco de esta nueva etapa, el productor adelantó una iniciativa interna para buscar al nuevo reportero de Siéntese Quien Pueda en Miami, un concurso que sumará talento internacional y nuevas historias al formato.

El show es conducido por Chiquibaby y Jorge Bernal con los panelistas expertos Lucho Borrego, Alejandra Jaramillo, Alex Rodríguez, Carolina Sandoval y Kerly Ruiz.

Estrategia de la productora

Chiquibaby y Jorge Bernal conducen un animado episodio de ¡Siéntese quien pueda! frente a una audiencia entusiasta, con imágenes de Maluma proyectadas en las pantallas del estudio

El productor recordó también que Desiguales, otro de los proyectos de la compañía, continúa integrando el bloque vespertino de la cadena, fortaleciendo la propuesta de We Love Entertainment para la audiencia hispana.