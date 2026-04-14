Florida intensifica la respuesta estatal contra el robo organizado en comercios

El robo organizado en comercios del sur de Florida provoca pérdidas millonarias y obliga a reforzar la seguridad en tiendas (REUTERS/Brendan McDermid)

Miles de dólares en mercancía pueden desaparecer en cuestión de segundos en las tiendas del sur de Florida, un fenómeno que impulsó la creación de una unidad estatal enfocada en combatir el robo organizado en comercios.

El aumento de estos delitos no solo representa pérdidas económicas directas, sino que también induce a mayores precios y a una experiencia más complicada para los clientes, que ven productos básicos tras vitrinas cerradas y se enfrentan a largas esperas mientras solicitan la asistencia de un encargado.

Estas consecuencias, según informes recientes de Telemundo 51 y NBC 6, afectan tanto a consumidores como a propietarios de negocios, forzando a muchos a optar por compras en línea para evitar complicaciones.

Según datos de la National Retail Federation, en 2022 los comercios en Estados Unidos reportaron pérdidas superiores a USD 112.000 millones, atribuidas en gran parte a robos organizados.

Sin embargo, la organización decidió dejar de actualizar estas cifras debido a la dificultad para cuantificar el verdadero alcance del problema y a que numerosos incidentes nunca llegan a denunciarse. En una encuesta posterior del mismo grupo, el 17% de los comerciantes indicó un incremento en la violencia hacia empleados, vinculada directamente a la proliferación de estos delitos.

El aumento de robos organizados lleva a muchos minoristas de Florida a cerrar productos tras vitrinas y aumentar precios para los consumidores (Opy Morales)

El robo organizado de comercios en Florida no solo consiste en hurtos individuales, sino en operaciones sistemáticas. Según explicó el detective Ángel Rodríguez de la oficina del alguacil de Miami-Dade al medio Telemundo 51, estos individuos ingresan a las tiendas, sustraen productos de alto valor y abandonan el lugar sin pagar, actuando de forma rápida y coordinada.

Muchos de los responsables, conocidos como “boosters”, seleccionan artículos cotidianos de alta demanda —como fórmula para bebés, detergentes, desodorantes y maquillaje— por su facilidad de reventa en el mercado clandestino, incluidos canales en Internet.

Una nueva unidad estatal combate las redes de robo organizado y ha asegurado sentencias por décadas de prisión en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo operan las redes de robo organizado

Las autoridades subrayaron que estos robos no son incidentes aislados. Por el contrario, según Christopher Olowin, fiscal estatal asistente e integrante de la nueva unidad estatal dedicada al combate de estas redes, los grupos suelen operar en múltiples localidades y, a menudo, cruzan fronteras estatales.

La respuesta penal es severa: en los últimos meses, la unidad ha asegurado sentencias que alcanzan décadas de prisión y ha conseguido casi USD 2 millones en restitución, de acuerdo con datos recogidos por Telemundo 51.

Uno de los casos emblemáticos es el de Lázaro Contreras, identificado por investigadores como reincidente en este tipo de delitos. Contreras fue arrestado tras robar más de USD 4.000 en mercancía de una tienda Home Depot, apenas a meses de haber salido de prisión por delitos similares.

Además, el acusado registros judiciales muestran que había utilizado disfraces como pelucas para facilitar sus acciones y posteriormente fue condenado a varios meses de prisión y pago de restitución por el robo a una tienda Burlington.

Casos como el delincuente reincidente Lázaro Contreras, quien fue detenido en una tienda Home Depot, resaltan la atención sobre el crecimiento delictivo (REUTERS/Joe Skipper)

Impacto social y respuesta de las autoridades

La dimensión violenta que pueden adquirir estos incidentes es motivo de alarma. En noviembre, según relató NBC 6, un asaltante armado fue abatido por un agente afuera de una tienda Walmart en Miami-Dade cuando intentaba escapar, un caso que permanece bajo investigación de la Florida Department of Law Enforcement.

A raíz de este tipo de sucesos, los detectives advierten que los implicados suelen estar preparados para huir y dispuestos a emplear la fuerza para evitar el arresto, lo que eleva el riesgo tanto para empleados como para agentes y la comunidad.

El costo social de este fenómeno se traduce en medidas de cierre y vigilancia intensiva, que dificultan la compra de productos básicos y encarecen los montos al consumidor, como señalaron clientes en testimonios recogidos por ambos medios. Fernando, un comprador habitual, afirmó en Telemundo 51 que no solo se incrementan las molestias, con demoras para acceder a los productos, sino también los precios, llevando a varios clientes a migrar sus compras al ámbito digital.

Las pérdidas por robos en comercios de Estados Unidos superaron los USD 112.000 millones en años anteriores, según la National Retail Federation (National Retail Federation,)

Papel de la Florida Retail Federation y avances recientes

Frente a este escenario, la Florida Retail Federation, por medio de su CEO Scott Shalley, respaldó en declaraciones a medios televisivos, la labor de las autoridades y destacó los avances logrados con la conformación de un grupo especial.

De acuerdo con Shalley, esta iniciativa ha permitido desarticular varias bandas delictivas y ha contribuido a crear entornos más seguros para consumidores, empleados y propietarios en todo el estado.