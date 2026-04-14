Estados Unidos

El número de adultos que retoma los estudios universitarios está aumentando en Estados Unidos

La matrícula de personas que regresan a la educación superior tras una interrupción presenta un alza, impulsada por programas de apoyo y medidas para reducir obstáculos como la deuda y la burocracia en las instituciones

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Hombre de 40 años sentado en un escritorio de madera, concentrado, escribiendo en un libro abierto bajo la luz de una lámpara, con un portátil y tazas.
En Estados Unidos, 38 millones de adultos cursaron estudios universitarios pero no lograron obtener un título universitario que mejore sus oportunidades laborales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de adultos en Estados Unidos han asistido a la universidad sin llegar a obtener un título, conformando un grupo que no deja de crecer y que representa un reto social y económico de gran magnitud. Unos 38 millones de personas en edad laboral forman parte de este colectivo, caracterizado por haber invertido tiempo y dinero en la educación superior, pero sin el beneficio de la credencial universitaria que podría mejorar sus ingresos. Esta situación se traduce, para muchos, en la carga adicional de préstamos estudiantiles por pagar, sin acceso a las ventajas laborales asociadas a un diploma universitario.

La tendencia al alza en el número de adultos que no logran completar la universidad responde a una multiplicidad de factores que afectan tanto a jóvenes como a personas mayores. El proceso para obtener un título puede resultar prohibitivo debido a los altos costos, la complejidad administrativa y la exigencia de tiempo. En muchos casos, los estudiantes se enfrentan a obstáculos como cuotas impagas, formularios confusos, o la dificultad para equilibrar el trabajo, el cuidado de los hijos, problemas de salud y el transporte. Incluso pequeños contratiempos pueden bastar para truncar el avance académico. Como relató Nina Diggs-Pindell, estudiante de la Universidad de Baltimore, las responsabilidades familiares y laborales obligan a muchos a interrumpir sus estudios en repetidas ocasiones. “La vida siempre está cambiando. Todo el mundo está pasando por algo”, afirmó Diggs-Pindell.

Una mujer concentrada escribe en un libro mientras estudia. Un escritorio con libros abiertos, una laptop, taza, bolígrafo y marcadores bajo una lámpara encendida.
Muchos adultos enfrentan la carga de préstamos estudiantiles sin acceder a los beneficios salariales de un diploma universitario en EE. UU (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos desafíos, recientes datos de matriculación indican un cambio positivo: el número de estudiantes que abandonaron sus estudios y se reinscriben ha superado el millón en el ciclo académico 2023-2024, lo que representa un incremento del 7 % respecto al año anterior. Este aumento responde, en buena medida, a los esfuerzos de universidades y gobiernos locales para facilitar el retorno de quienes dejaron la universidad. Las instituciones han implementado nuevas estrategias para identificar y acompañar a los estudiantes próximos a titularse, y se han multiplicado los programas de asistencia financiera y eliminación de trabas burocráticas, como la retención de cuentas por deudas menores.

La historia de Jevona Anderson ilustra de forma elocuente el impacto de estos apoyos. Anderson, quien se matriculó en la Universidad de Baltimore en 2019 para cursar una licenciatura en sostenibilidad ambiental, atravesó una serie de crisis personales que la llevaron, a sus 59 años, a suspender asignaturas y retrasarse en los pagos hasta abandonar los estudios. Tras perder a varios familiares y sufrir un desalojo que la dejó sin hogar, Anderson vio cómo sus notas caían y su situación económica se agravaba. Sin embargo, cuando su vida comenzó a estabilizarse, encontró en una beca universitaria la oportunidad de retomar su carrera. Gracias a este apoyo, pudo costear los créditos pendientes y los gastos de alojamiento, acercándose a la meta de graduarse y cumplir su objetivo de ser maestra, compartiendo su pasión por el medio ambiente con niños en comunidades urbanas. “Para alguien de mi edad, fue muy fácil parar, porque tengo muchas habilidades profesionales para conseguir un trabajo y simplemente vivir. Pero es algo más importante que eso”, explicó Anderson.

Un hombre adulto de perfil, con un suéter azul marino, inclinado sobre una mesa de madera, escribiendo en un cuaderno junto a libros abiertos, un portátil, una taza y una lámpara, con una ventana oscura de fondo.
El alto costo, la burocracia y la dificultad para equilibrar el trabajo y la familia dificultan completar la universidad para millones de estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las becas y apoyos como el que recibió Anderson forman parte de una tendencia más amplia en la que universidades y gobiernos estatales buscan captar nuevamente a quienes se quedaron a mitad de camino. Algunos estados se han asociado con empresas especializadas como ReUp, que facilita la reinscripción mediante asesoramiento personalizado y el uso de herramientas de datos para identificar a los candidatos con más probabilidades de terminar sus estudios. ReUp, por ejemplo, ha constatado que se requieren un promedio de 24 interacciones —mensajes, correos, reuniones— antes de que una persona decida reinscribirse. En lugares como el Pueblo Community College de Colorado, becas de hasta USD 2.000 y campañas en redes sociales han logrado que muchos exalumnos retomen sus estudios tras haberlos abandonado por lo que llaman “momentos de la vida que surgen”.

El proceso de reincorporar a quienes dejaron la universidad implica también un seguimiento constante. En algunas instituciones, los estudiantes solo reciben el dinero de la beca tras aprobar el primer semestre de regreso con una calificación mínima de C, y cuentan con apoyo para completar solicitudes de ayuda financiera y mantenerse encaminados hacia la graduación. Casos como el de Melody Blair, quien volvió a estudiar tras décadas trabajando en un centro de llamadas, muestran cómo un pequeño impulso puede ser determinante para cambiar de rumbo profesional y personal. “Hay días en que solo quiero quitarme los auriculares y decir ‘basta’”, confesó Blair sobre la rutina laboral previa a retomar sus estudios.

Hombre adulto de 40 años con gafas, escribiendo en un cuaderno. Sobre un escritorio de madera hay libros abiertos, una laptop encendida y una lámpara de estudio.
Empresas como ReUp colaboran con universidades para identificar y asesorar a quienes abandonaron carreras, incrementando las tasas de reinscripción en todo Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los esfuerzos y del aumento en las reinscripciones, los desafíos persisten. Según el National Student Clearinghouse, la cantidad de personas que han abandonado los estudios en los últimos años sigue superando ampliamente a la de quienes se reincorporan. Por ejemplo, en Maryland, aunque las universidades readmitieron a 25.068 estudiantes en el ciclo 2023-2024, la cifra palidece frente a los 600.000 adultos en edad laboral que abandonaron la educación superior en ese estado y no completaron su titulación.

La brecha entre abandonos y retornos evidencia la magnitud del problema y la necesidad de mantener e intensificar las iniciativas de apoyo. Para muchos, como dijo James Kvaal, ex subsecretario de educación y actual responsable de subvenciones educativas de la Carnegie Corporation, “la educación superior sigue teniendo un gran potencial sin explotar para ayudar a las personas a vivir mejor, y estamos hablando de un grupo de estadounidenses que ya han comenzado a recorrer ese camino; están cerca de la meta”.

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