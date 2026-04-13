El proyecto CAHSR retrasa la inauguración de su tramo inicial entre Kern y Merced hasta 2033 debido a retos financieros y de ingeniería. (California High-Speed Rail Authority)

El proyecto CAHSR, destinado a convertirse en el primer tren de alta velocidad de Estados Unidos, ha vuelto a modificar su calendario de inauguración debido a dificultades financieras y retos de ingeniería.

El tramo inicial, que unirá el condado de Kern con Merced, retrasa su apertura a 2033, una decisión que implica un nuevo ajuste en el desarrollo de la red y refleja el impacto de desafíos persistentes en la construcción y la obtención de fondos, según informó Secret Los Ángeles.

El coste global del Tren de Alta Velocidad de California, aprobado por los votantes en 2008 con una proyección original de USD 45.000 millones, se ha incrementado de manera considerable hasta alcanzar cerca de USD 126.000 millones.

Esta cifra, casi el triple del presupuesto inicial, sitúa al CAHSR como el proyecto de infraestructura más costoso de la historia reciente de California, de acuerdo con datos confirmados por fuentes consultadas por KTLA y recogidos por Secret Los Ángeles.

El aumento se atribuye al alza en el precio de los materiales, la adquisición de terrenos y los cambios en los estándares técnicos y de seguridad.

El condado de Kern concentra las principales obras de infraestructura del CAHSR, incluyendo viaductos, puentes y nuevas vías ferroviarias (California High-Speed Rail Authority)

La nueva fecha para la inauguración del primer tramo, ahora fijada para 2033 en vez de 2032, obedece principalmente a la complejidad de construir el corredor a través del Valle Central, la difícil adquisición de terrenos y la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la financiación.

Estos factores han sumado presión sobre el cronograma y han obligado a replantear prioridades técnicas y logísticas, según confirmaron las autoridades del proyecto a Secret Los Ángeles.

La necesidad de coordinar múltiples fuentes de financiamiento público y privado ha sido señalada como uno de los principales desafíos, destacando la magnitud y singularidad de una obra ferroviaria de esta escala en la región.

El CAHSR fue aprobado en 2008, pero su construcción comenzó en 2015, eligiendo el Valle Central como punto de inicio por su geografía favorable y la viabilidad técnica para las primeras fases.

La región del condado de Kern se ha consolidado como el núcleo operativo del tramo inicial, albergando obras de ingeniería civil como viaductos, puentes y nueva infraestructura ferroviaria que son esenciales para el desarrollo del sistema, señala Secret Los Ángeles.

El costo total del Tren de Alta Velocidad de California ha subido a USD 126.000 millones, triplicando el presupuesto original estimado por los votantes (High-Speed Rail Authority)

El avance en estas infraestructuras marcará el paso siguiente para el despliegue del sistema a lo largo del estado.

La explicación oficial para el prolongamiento del plazo apunta a la magnitud nunca antes enfrentada en una obra ferroviaria en California y a los retos que implica coordinar una financiación pública constante a lo largo de los años.

Los responsables estatales han subrayado que completar el tramo inicial es un hito imprescindible para que la red completa —diseñada para unir Los Ángeles y San Francisco en menos de tres horas— pueda llegar a ser operativa, destaca Secret Los Ángeles en su cobertura.

De acuerdo con fuentes citadas por KTLA y recogidas por Secret Los Ángeles, el corredor del Valle Central presenta desafíos técnicos y logísticos que han obligado a reprogramar en repetidas ocasiones el calendario de ejecución.

El objetivo final, conectar Los Ángeles y San Francisco mediante un trayecto de alta velocidad inferior a tres horas, sigue vigente aunque su realización se posterga frente a obstáculos crecientes como la inflación, la complejidad regulatoria y los litigios por el uso del suelo.

El futuro del tren de alta velocidad en California dependerá de la capacidad de superar los desafíos actuales y de mantener el respaldo político, social y financiero necesario para completar un sistema que aspira a transformar la conectividad entre el sur y el norte del estado (Secret Los Ángeles)

El impacto regional y la importancia estratégica del proyecto

Actualmente, la región del condado de Kern concentra la mayor parte de las actividades de construcción, con avances importantes en la edificación de grandes infraestructuras.

Estas obras incluyen la instalación de vías, la construcción de puentes y la adecuación de estaciones intermedias que servirán de base para la futura expansión del sistema ferroviario.

Las autoridades estatales consideran que la finalización exitosa del tramo inicial permitirá ganar impulso para atraer nuevas fuentes de financiamiento y avanzar hacia la meta de una red que conecte las principales ciudades de California.

El proyecto CAHSR enfrenta la presión de justificar su viabilidad técnica y financiera ante el público y los legisladores, dada la magnitud de los sobrecostos y los retrasos acumulados.

No obstante, representantes del proyecto mantienen que la alta velocidad ferroviaria es clave para modernizar la movilidad, reducir emisiones y responder a la demanda de transporte sostenible en el estado más poblado del país.

La construcción del CAHSR en el Valle Central enfrenta dificultades por la adquisición de terrenos y la incertidumbre sobre la financiación sostenible (California High-Speed Rail Authority)

El futuro del tren de alta velocidad en California dependerá de la capacidad de superar los desafíos actuales y de mantener el respaldo político, social y financiero necesario para completar un sistema que aspira a transformar la conectividad entre el sur y el norte del estado.

La nueva fecha de 2033 para la apertura del primer tramo marca un hito intermedio en la infraestructura ferroviaria de alta velocidad estadounidense.