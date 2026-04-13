El Green-Wood Cemetery inaugura espacios y renueva su función cultural en Nueva York

El Green-Wood Cemetery de Brooklyn inaugura un centro de visitantes tras una restauración histórica y millonaria (Creative Commons Flickr)

Un proyecto arquitectónico de USD 43 millones acaba de transformar el histórico Green-Wood Cemetery en Brooklyn, con el propósito de recuperar su espíritu original como espacio de encuentro para la comunidad y facilitar el recorrido a los más de 500.000 visitantes que recibe anualmente.

El nuevo centro de visitantes, que abre sus puertas tras una restauración meticulosa de un invernadero victoriano de 1895, busca convertir a Green-Wood no solo en lugar de memoria, sino en referencia urbana y cultural de Nueva York. Así lo detalló The New York Times, que subrayó el impacto del proyecto en la experiencia de quienes desean explorar los casi dos siglos de historia del célebre cementerio.

El recinto, que abarca 478 acres (193 hectáreas), alberga los restos de más de 583.000 personas —entre ellas, figuras como Jean-Michel Basquiat y Leonard Bernstein— y contiene más de 300.000 monumentos funerarios.

En el centro de visitantes, una gigantesca cartografía en porcelana guía a los visitantes hacia puntos claves, como Battle Hill, escenario de la Batalla de Brooklyn en 1776, o las tumbas de personajes ilustres cuyos apellidos —Roosevelt, Pierrepont, Tiffany, Steinway— forjaron la vida cívica y cultural neoyorquina.

Según detalló The New York Times, el edificio une el patrimonio arquitectónico victoriano de la antigua estructura con una moderna ampliación en forma de L recubierta de terracota, diseñada por Architecture Research Office.

El renovado invernadero victoriano de 1895 integra patrimonio, cultura y arquitectura moderna en Green-Wood Cemetery (Creative Commons Flickr)

Funciones del nuevo centro y experiencia para los visitantes

Como describe la presidenta de Green-Wood, Meera Joshi, la finalidad del renovado espacio es ser la “nueva puerta de entrada” del cementerio, una iniciativa que implica también nuevas funciones: desde un aula para actividades comunitarias hasta un archivo de investigación climatizado, pasando por salas para exposiciones artísticas temporales.

La exhibición inaugural acoge objetos y ofrendas que los visitantes han dejado en las tumbas más visitadas —entre ellas, tubos de pintura y pinceles para Basquiat, una batuta y un botón de la Filarmónica de Nueva York para Bernstein— junto a archivos históricos, como el registro de entierros del primer siglo, donde constan nombres, edades, estados civiles, lugares de origen y causas de muerte.

Historia con evolución de Green-Wood Cemetery

El Green-Wood Cemetery, fundado en 1838 como uno de los primeros cementerios rurales de Estados Unidos, surgió en respuesta a la saturación y oscuridad de los cementerios eclesiásticos de Manhattan.

Sus promotores rehusaron el nombre “Necropolis” para subrayar la preeminencia de su vegetación y vistas abiertas, aunque la atracción de público fue inicialmente escasa. No fue hasta 1844, con la reubicación de los restos de DeWitt Clinton —alcalde y gobernador de Nueva York—, que el cementerio se popularizó y se convirtió en destino para excursiones campestres en plena ciudad, tal como explicó Lisa Alpert, vicepresidenta sénior de desarrollo e investigación.

El cementerio alberga más de 583.000 sepulturas, incluidos personajes célebres como Jean-Michel Basquiat y Leonard Bernstein (NYLandmarks)

La historia de Green-Wood incluye episodios de restricción: a finales de los años 60, tras varios robos de vitrales y puertas de bronce, el acceso al público no relacionado con sepulturas se limitó drásticamente.

Solo se readmitieron visitantes amplios en la década de 2000, tras la gestión innovadora de Richard J. Moylan, antecesor de Joshi. Desde entonces, el cementerio ha impulsado actividades artísticas y didácticas sobre la muerte, en sintonía con su misión original como espacio público.

Financiamiento y sostenibilidad económica

El financiamiento para el nuevo centro procedió en un 50% de fondos municipales, estatales, federales y de aportaciones privadas, y el resto fue cubierto por la propia organización no lucrativa, según precisiones de Joshi recogidas por The New York Times.

Asimismo, el acceso al cementerio es libre, pero la venta de lotes y servicios funerarios —con precios que parten de USD 21.000 para una sepultura y USD 50.000 para un criptas en mausoleo— sostiene el mantenimiento de este vasto conjunto monumental.

La iniciativa conserva monumentos históricos, guías interactivas y el acceso a una cartografía en porcelana para identificar puntos clave del cementerio (NYLandmarks)

Entre las singularidades que ofrece la visita figura una exhibición sobre ciertos habitantes alados del cementerio: las cotorras Monk, originarias de Sudamérica, establecidas allí desde los años 60 tras escaparse de una caja en el Aeropuerto Kennedy. Una fotografía muestra a estos pájaros sobre el tradicional arco de entrada, convertido en su refugio emblemático.

Green-Wood como infraestructura social y espacio de memoria

Robert Hammond, cofundador de la High Line, introdujo el concepto de “infraestructura social” para referirse a la función renovada de Green-Wood. Declaró a The New York Times: “Creo que hay un elemento espiritual en ello, seas religioso o no. Estás rodeado de mortalidad, y eso resulta en una experiencia diferente a la de pasear entre tulipanes”.

El financiamiento del centro de visitantes provino en partes iguales de fondos gubernamentales y privados, complementado por la venta de lotes y servicios funerarios (NYLandmarks)

El objetivo de Green-Wood, según sostuvo Joshi, es retomar la visión original de su fundación. “Fue un lugar tanto para quienes perdieron a sus seres queridos como para el público general que buscaba espacio verde y algo de paz”, una función que, mediante este ambicioso centro de visitantes recupera su plena vigencia.