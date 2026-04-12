Los White Sox de Chicago harán un homenaje al papa León XIV y van a regalar gorras papales durante partido contra Cincinnati Reds

La relación entre una figura religiosa internacional y el deporte se refleja en los recientes homenajes realizados por los Chicago White Sox (AP)

Los Chicago White Sox anunciaron que entregarán gorras temáticas del Papa a todos los asistentes al partido programado para el 11 de agosto frente a los Cincinnati Reds en el Guaranteed Rate Field. Este gesto amplía el homenaje dedicado a papa León XIV (Robert Prevost), fiel seguidor del equipo y nativo de Chicago.

Según Chicago Tribune, la promoción inicialmente estaba reservada únicamente para los fanáticos que adquirieran boletos para una noche temática exclusiva.

Sin embargo, la respuesta masiva de la afición llevó a la franquicia a extender la entrega a todo el público asistente. “Creímos que todos los fanáticos merecían la oportunidad de llevarse a casa el sombrero del Papa White Sox”, señaló Brooks Boyer, jefe de ingresos y marketing del club.

La representación del pontífice con elementos del club refuerza la idea de un vínculo especial con la ciudad y su equipo de béisbol (MLB)

El diseño de la gorra replica la tradicional mitra papal y presenta el logotipo de los White Sox en el centro, uniendo símbolos religiosos con la identidad deportiva del club. Quienes hayan comprado entradas para la noche temática recibirán, además, un artículo extra como reconocimiento por su apoyo anticipado, aunque el equipo no reveñó aún detalles sobre ese obsequio adicional, tal y como informó MLB.com.

La decisión de ampliar la promoción responde a la demanda sin precedentes y representa una de las pocas ocasiones en que el equipo ofrece una entrega de este tipo a todos los asistentes de un partido en día martes, ya que habitualmente estas actividades se concentran en los fines de semana.

Boyer también confirmó que papa León XIV cuenta con una invitación abierta para realizar el primer lanzamiento antes del partido frente a los Reds. Desde la organización esperan que acepte el ofrecimiento y encabece la ceremonia central de la jornada, según publicó Bleacher Report. Este acto protocolar busca reforzar el lazo entre la figura papal y la pasión beisbolera de la ciudad.

El vínculo afectivo entre el Papa León XIV y la institución deportiva se refleja en los homenajes realizados en el estadio y en la interacción con los aficionados (AP Foto/Nam Y. Huh)

El vínculo de papa León XIV con Chicago y la franquicia

La relación entre papa León XIV y los White Sox tiene raíces profundas. En mayo, la franquicia instaló una obra gráfica junto al asiento desde donde Prevost presenció la histórica victoria sobre Houston durante el primer partido de la Serie Mundial de 2005.

La pieza artística incluye imágenes del futuro papa acompañado por su amigo Ed Schmit y su nieto Eddie, capturando un momento emblemático para la comunidad de fanáticos, según detalló Chicago Tribune.

En junio, el estadio Guaranteed Rate Field fue escenario de una ceremonia especial para celebrar la elección de Prevost como primer papa estadounidense.

El reconocimiento institucional se consolidó en julio, durante una ceremonia previa al homenaje al equipo campeón de 2005, cuando el exjugador Paul Konerko recibió una camiseta firmada por el pontífice. Este gesto simbolizó el vínculo entre dos leyendas de la franquicia, ambos identificados con el icónico número 14.

La imagen muestra al líder religioso presenciando un partido de los Chicago White Sox, reforzando la narrativa de su afición por la franquicia (Instagram)

Ceremonias, memorabilia y una invitación especial para el primer lanzamiento

La semana del homenaje a papa León XIV será especialmente significativa para la franquicia y sus seguidores. El 8 de agosto, días antes de la ceremonia papal, los White Sox retirarán el número 13 de Ozzie Guillén, exmánager y figura clave del título de 2005, según MLB.com. Estas actividades forman parte de una serie de eventos conmemorativos que buscan celebrar la historia reciente y la herencia cultural del club.

El propio papa León XIV protagonizó episodios recientes que lo acercan aún más a la afición. En 2025, rompió el protocolo vaticano al lucir una gorra de los White Sox y, en otra ocasión, respondió “perdieron” a un seguidor de los Cubs que le gritó desde las gradas, según Chicago Tribune.

Aunque hasta el momento no se registraron contactos oficiales entre el Vaticano y la organización de Chicago después de la elección de Prevost como papa, allegados y fieles de la ciudad visitaron al pontífice. De acuerdo con ESPN, Prevost mantiene su vínculo con el club y suele comentar partidos en encuentros informales, lo que refuerza su imagen como uno de los seguidores más ilustres del equipo.