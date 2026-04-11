Mandarin Oriental Hotel: todo lo que hay que saber sobre la demolición y las recomendaciones para los vecinos

El Mandarin Oriental Hotel de Brickell Key será demolido en una implosión controlada para dar paso a un lujoso desarrollo inmobiliario. (WSVN 7 News)

El Mandarin Oriental Hotel de Brickell Key, en Miami, será demolido este domingo mediante una implosión controlada que cambiará el perfil de la isla y dará inicio a un nuevo desarrollo inmobiliario de lujo. El operativo, que ha sido planificado durante un año y está coordinado por BG Group junto con la Policía de Miami, exigirá un cierre total de accesos y medidas específicas para los residentes.

Las autoridades locales detallaron el cronograma y las recomendaciones clave para garantizar la seguridad de todos los vecinos. La demolición está prevista para las 08:30 y la isla permanecerá cerrada a toda circulación entre 07:00 y 13:30.

Los residentes deberán permanecer dentro de sus viviendas durante ese lapso, con puertas y ventanas cerradas, y solo podrán salir de la isla si lo hacen antes de las 07:00. Según BG Group y la Policía de Miami, la prioridad es evitar cualquier incidente y minimizar molestias para la comunidad.

Cronograma y horarios clave del operativo

Para que los residentes tengan toda la información clara y puedan organizarse, estos son los horarios y restricciones principales del día de la implosión:

Hasta las 07:00 : última oportunidad para que residentes y visitantes salgan de Brickell Key.

07:00 : Cierre total de accesos a la isla. Nadie podrá entrar ni salir hasta la reapertura.

07:30 : Activación de la zona de exclusión de 240 metros alrededor del hotel. Todos deben permanecer en interiores dentro de ese perímetro.

08:30 : Implosión del Mandarin Oriental. El proceso durará cerca de 20 segundos .

De 08:30 a minutos posteriores : Nube de polvo visible, que se disipará rápidamente según los expertos.

13:30: Reapertura prevista para el tráfico y acceso normal a Brickell Key, salvo contratiempos.

Recomendaciones para los residentes de Brickell Key

Las autoridades y los responsables de la demolición han dado estas indicaciones precisas:

Si está dentro de la zona de exclusión ( 240 metros alrededor del hotel), permanezca en su vivienda con puertas y ventanas cerradas desde las 07:30 y hasta nuevo aviso.

No es necesario evacuar, pero quienes deseen salir de la isla deben hacerlo antes de las 07:00 . No deje objetos en balcones o terrazas; llévelos al interior para evitar incidentes con el polvo o vibraciones.

Si está fuera de la zona de exclusión, puede circular libremente, pero no podrá ingresar a Brickell Key entre las 07:00 y 13:30 .

Siga en todo momento las instrucciones de la Policía de Miami y personal de seguridad, que estarán presentes en todas las intersecciones.

Detalles técnicos y medidas de seguridad

La demolición, a cargo de BG Group, será un evento breve pero cuidadosamente planificado. Ivy Fradin, representante de la empresa, aclaró al medio local WSVN: “La torre principal caerá primero, seguida del estacionamiento, en una especie de espiral hacia sí misma”.

El objetivo es que los escombros caigan únicamente dentro del área del hotel, minimizando cualquier riesgo externo. Para mitigar cualquier posible impacto ambiental, se han instalado barcazas en la bahía para interceptar escombros que pudieran caer al agua.

BG Group instalará barcazas en la bahía para evitar la dispersión de escombros y minimizar el impacto ambiental del operativo en Miami. (WSVN 7 News)

El polvo se espera que se disipe en minutos. Las vibraciones serán leves y la estructura está preparada para evitar daños en los edificios vecinos.

La presencia policial será reforzada. Michael Vega, portavoz de la Policía de Miami, señaló a WSVN: “Habrá agentes en cada intersección, garantizando tanto la seguridad como el cumplimiento de las restricciones de acceso”.

Qué puede retrasar la demolición

La demolición solo podría retrasarse si se detectan personas fuera de sus viviendas dentro de la zona de exclusión, ya que la seguridad de los residentes es la prioridad absoluta.

Los responsables del operativo y la Policía de Miami supervisarán el área antes de dar la orden de inicio.

El operativo de demolición, coordinado por BG Group y la Policía de Miami, exige cierre total de accesos a Brickell Key de 07:00 a 13:30. (WSVN 7 News)

El segundo motivo que podría posponer el evento es la presencia de tormentas eléctricas en la zona. Si las condiciones meteorológicas no son seguras, la implosión se reprogramará hasta que el clima permita realizarla sin riesgos para la comunidad ni el personal técnico.

Qué deben hacer los residentes y visitantes

Los residentes y visitantes deben:

Organizar cualquier salida de la isla antes de las 07:00 .

Permanecer en interiores, con todo cerrado, desde las 07:30.

No intentar ingresar ni salir de Brickell Key entre 07:00 y 13:30 .

Seguir las recomendaciones y el operativo policial en todo momento.

Asegurarse de que no haya objetos sueltos en balcones o terrazas.

Qué ocurrirá tras la demolición

El Mandarin Oriental será reemplazado por un complejo residencial y hotelero, que planea abrir en 2030. Este evento marcará el mayor operativo de implosión en Miami en más de una década, y las imágenes serán transmitidas en directo por WSVN desde las 08:30.

Las autoridades insisten en que la colaboración de los vecinos es fundamental para que el proceso se desarrolle según lo planeado.