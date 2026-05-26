Estados Unidos

Mujer muere tras ser golpeada por una sombrilla mientras cenaba en un restaurante junto al lago en Carolina del Sur

El fallecimiento de Dana Weinger ocurrió durante una ráfaga de viento en un local junto al lago Marion, según fuentes oficiales, que mantienen la calificación de hecho accidental mientras se realiza la autopsia en Charleston

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Un edificio de dos niveles con el letrero "Lazy Gator" y un cocodrilo verde, frente a un patio con mesas, toldos azules y beiges, y césped
Una cena en familia terminó de forma inesperada cuando un fenómeno climático desató una tragedia en un restaurante de Summerton (Driftwood Grill Home of the Lazy Gator)

La muerte de Dana Weinger, de 56 años ocurrió el sábado por la noche en el restaurante Driftwood Grill de Summerton, en Carolina del Sur, cuando una ráfaga levantó una sombrilla del patio y la golpeó en la cabeza y el cuello mientras cenaba con su esposo, un hecho que la Oficina del Forense del Condado de Clarendon investiga como accidente, informó ABC News.

Los equipos de emergencia fueron enviados alrededor de las 19:40 por una llamada que alertó sobre una laceración en el local ubicado junto al lago Marion, indicó la forense Jacqueline Blackwell en declaraciones recogidas por WTNH. La mujer fue declarada muerta a las 20:43 en el lugar, después de que los servicios médicos de urgencia no lograran reanimarla, añadió la misma fuente.

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La víctima fue identificada como una residente de Huger, en Carolina del Sur, informó la Oficina del Forense del Condado de Clarendon citada por WYFF. WBTV y People la identificaron como Dana Weinger.

Terraza de madera con mesas y sillas de metal negro bajo sombrillas de patio, con barandilla de madera, vistas a un lago azul y un muelle
Una sombrilla de patio, arrastrada por una ráfaga, se convirtió en el elemento central de un accidente que impactó a clientes y empleados (Driftwood Grill Home of the Lazy Gator)

El impacto ocurrió durante una ráfaga repentina en el patio del restaurante

La reconstrucción oficial indica que Weinger y su esposo estaban comiendo en el patio cuando un viento fuerte y repentino desprendió una sombrilla de una mesa y la lanzó contra ella, según informó la Oficina del Forense. Los socorristas la encontraron inconsciente, con heridas en la cabeza y el cuello, detalló esa misma oficina.

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El sheriff del condado de Clarendon, Tim Baxley, afirmó a WIS que la sombrilla impactó en el cuello de Weinger y le seccionó la arteria carótida.

El incidente ocurrió en Driftwood Grill Home of the Lazy Gator, un restaurante situado del lado del condado de Clarendon del lago Marion, junto al puente de la I-95, informó WBTV. Ese medio señaló además que, de acuerdo con otra publicación en redes sociales, el sábado parecía haber sido apenas el segundo día de actividad del local.

Muelle de madera sobre las aguas de un lago. Al fondo, una orilla arbolada con vegetación densa. Follaje verde en la parte inferior de la imagen
El lago Marion, conocido por sus paisajes y ambiente tranquilo, fue escenario de un hecho inusual que alteró la rutina habitual (ABC News)

La comunidad busca contención tras el accidente en Driftwood Grill

La autopsia de Dana Weinger fue programada para el miércoles en la Medical University of South Carolina, ubicada en Charleston, según confirmó la Oficina del Forense. Las autoridades mantienen la investigación bajo la calificación de accidente y no informaron cambios en la hipótesis inicial.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el restaurante Driftwood Grill reconoció que el hecho se produjo durante un episodio repentino de clima severo, según ABC News. El mensaje señaló: “Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los seres queridos afectados por el trágico incidente durante el episodio de clima grave de anoche en el lago Marion”.

Además, el establecimiento destacó que este suceso impactó profundamente a clientes, empleados, socorristas y a la comunidad en general, y solicitó apoyo, compasión y privacidad para todos los involucrados, de acuerdo con People.

Patio exterior con mesas y sillas. Fondo de un lago, muelle y árboles al atardecer, con cielo naranja y azul. Luces de la pérgola encendidas
Tras la tragedia, el restaurante y la comunidad se unieron en acciones de apoyo y acompañamiento para quienes resultaron más afectados (Driftwood Grill Home of the Lazy Gator)

El lunes, el restaurante informó que organizó una sesión de apoyo emocional dirigida por autoridades, capellanes y profesionales especializados para atender a las personas afectadas por lo ocurrido, según WYFF.

En otra declaración, agradeció la colaboración del Departamento de Bomberos del Condado de Clarendon, la oficina del jefe de bomberos, el personal de emergencia, los capellanes y los equipos de apoyo en duelo, quienes acompañaron tanto a empleados como a clientes y miembros de la comunidad.

Driftwood Grill también informó que los recursos de apoyo emocional y de contención siguen disponibles a través de los servicios locales de emergencia y capellanía. Hasta el momento, no se divulgaron más detalles sobre el incidente.

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