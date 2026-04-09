Las autoridades de la ciudad de Miami instan a los residentes a prepararse para la implosión prevista del hotel Mandarin Oriental

El hotel Mandarin Oriental de Miami será demolido este domingo en una operación coordinada por autoridades y expertos en implosión (@mo_miami)

La ciudad de Miami se encuentra en alerta ante la inminente implosión del antiguo hotel Mandarin Oriental, un evento que marcará un antes y un después en la silueta de Brickell Key. Las autoridades locales han intensificado las recomendaciones a los residentes para afrontar este proceso con la misma seriedad y previsión que exige la llegada de una tormenta. El objetivo: minimizar riesgos y garantizar la seguridad de todos los habitantes y visitantes de la zona.

Desde hace aproximadamente un año, funcionarios del Departamento de Bomberos y Rescate de Miami y de la policía de Miami han estado involucrados en la planificación minuciosa de la demolición. El procedimiento no solo implica la coordinación de equipos de emergencia, sino también la comunicación constante con la población.

Se ha pedido a los residentes que adopten medidas preventivas similares a las recomendadas durante fenómenos meteorológicos extremos, como asegurar objetos personales, cerrar puertas y ventanas y mantenerse informados sobre las indicaciones oficiales.

Las autoridades de Miami recomiendan precauciones similares a las de una tormenta para la implosión del Mandarin Oriental (EFE)

La demolición, programada para la mañana del domingo 12 de abril, responde a la necesidad de despejar el terreno para el desarrollo de un nuevo proyecto de uso mixto que combinará residencias y hotelería. El antiguo complejo turístico de lujo, ahora completamente desocupado, ha sido preparado con explosivos adheridos a sus columnas de hormigón. Según las autoridades, esta técnica permitirá que la estructura colapse de manera controlada y segura, reduciendo el impacto en las zonas circundantes.

La implosión programada del hotel Mandarin Oriental en Brickell Key representa un cambio clave en el paisaje urbano de Miami (Mandarin Oriental)

Ivy Fradin, directora de BG Group, la empresa responsable del operativo, explicó que el proceso de implosión está diseñado para simular un espectáculo visual cuidadosamente planificado. “Primero se derrumbará la torre, luego el estacionamiento, pero para el público, parecerá un evento cuidadosamente coreografiado”, afirmó Fradin. El método consiste en provocar un “efecto cascada”, en el que el colapso progresivo de los pisos superiores sucede conforme las columnas inferiores ceden, asegurando así que la estructura se desplome hacia el interior y no hacia el exterior.

La seguridad es la máxima prioridad para los organizadores y autoridades. Por ello, Brickell Key permanecerá cerrada a residentes y visitantes desde las 7:00 hasta aproximadamente las 13:30 el domingo 12 de abril. Durante este lapso, no se permitirá el acceso a la isla bajo ninguna circunstancia. Además, se ha delimitado una zona de exclusión de 244 metros alrededor del hotel, medida que pretende salvaguardar tanto a personas como a bienes materiales de posibles escombros o partículas generadas por la implosión.

El antiguo hotel Mandarin Oriental será demolido con explosivos el domingo 12 de abril para dar paso a un proyecto de uso mixto (Miami Residential Group)

Para quienes deban permanecer dentro de la zona de exclusión, la recomendación es clara y directa: “Si se encuentran dentro de la zona de exclusión, les pedimos que permanezcan en sus casas con las puertas cerradas. Si no están en la zona de exclusión, mantengan las puertas y ventanas cerradas. Es obvio: si tienen cosas afuera, métanlas adentro”, instruyó Fradin. Estas recomendaciones buscan evitar que el polvo y los fragmentos afecten las viviendas o pongan en peligro a los residentes.

La decisión de cerrar el acceso y establecer estas medidas ha generado reacciones divididas entre los habitantes de Brickell Key. Algunos, como Ydais Laya, han manifestado inquietud ante la falta de información detallada sobre los protocolos de emergencia en caso de que el proceso no siga el curso previsto. Laya expresó su preocupación por la ausencia de comunicados oficiales que expliquen cómo actuará la ciudad en caso de que surja algún imprevisto durante la implosión, resaltando la incertidumbre que enfrentan los residentes ante un acontecimiento de tal magnitud.

BG Group dirige la demolición del hotel, aplicando técnicas de colapso controlado para minimizar el impacto en la zona de Brickell Key (Mandarin Oriental)

En contraste, otros como Alejandro Barahona consideran que las precauciones solicitadas por las autoridades son adecuadas y lógicas. Para él, las alternativas son claras: “O te vas o te quedas dentro, pero el riesgo de responsabilidad civil por la explosión y todo eso es demasiado alto”. Esta opinión refleja la confianza de algunos vecinos en que las medidas adoptadas responderán a las exigencias de seguridad y minimizarán cualquier riesgo potencial.

La empresa a cargo de la demolición, BG Group, no es ajena a operaciones de esta escala. Su historial incluye la implosión del histórico Hotel Deauville, el Hospital South Shore y la estructura restante del edificio de apartamentos Surfside, escenarios que también requerían una planificación exhaustiva y una ejecución precisa. La experiencia acumulada en estos proyectos respalda la confianza depositada por las autoridades de Miami en la capacidad de BG Group para llevar a cabo la implosión del Mandarin Oriental bajo estrictos estándares de seguridad.

La preparación para la demolición del hotel Mandarin Oriental se ha convertido en una operación que combina tecnología, logística y comunicación comunitaria. Mientras la ciudad se alista para presenciar cómo uno de sus emblemas arquitectónicos desaparece del horizonte, el foco permanece en la seguridad de los residentes y en la transformación urbana que este hecho representa.