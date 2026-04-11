Estados Unidos

Investigan fraude en San Francisco por pago a indigentes para falsificar firmas electorales

El caso reveló cómo la explotación de personas vulnerables permitió el ingreso de datos fraudulentos en campañas, lo que obliga a reforzar los protocolos y la vigilancia en el sistema electoral de California

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Un hombre de camiseta azul firma documentos con un bolígrafo en el capó de un coche, sobre una manta rosa. Se ve una mano sosteniendo los papeles
ABC7 capta en video a una pareja que ofrece dinero a indigentes por cada conjunto de firmas adulteradas en el barrio Tenderloin. (ABC7 Eyewitness News )

El hallazgo de un mecanismo para pagar a personas sin hogar por falsificar firmas en peticiones electorales provocó debate en San Francisco. Un equipo de investigación del canal local ABC7 filmó cómo una pareja ofrecía dinero a indigentes a cambio de escribir nombres ajenos en formularios destinados a impulsar diversas medidas en la boleta estatal.

Durante la pesquisa, se detectó que algunas firmas correspondían a personas fallecidas o a individuos que residen fuera del estado. El caso reavivó la discusión sobre la seguridad de las elecciones en California, al tiempo que ponía en duda la integridad del proceso electoral.

Esquema de firmas falsas en San Francisco

El equipo de ABC7 observó cómo la pareja se instaló en el barrio Tenderloin y ofreció USD 5 por cada 10 firmas. Personas sin hogar aceptaron escribir nombres de otros en las peticiones.

En uno de los videos, el comerciante y activista local J.J. Smith grabó cómo la pareja indicaba a los firmantes que debían usar identidades ajenas. Smith decidió no participar: “Eso no está bien”, declaró.

Un hombre con camisa blanca, chaleco oscuro y credencial habla con dos hombres en una calle urbana. Hay un edificio con ventanas enrejadas detrás
El fraude cuestiona la integridad electoral en California y abre el debate sobre mejorar los sistemas de control y proteger a los sectores marginados. (ABC7 Eyewitness News )

Durante semanas, Smith y otros vecinos detectaron la presencia de distintos grupos que ofrecían dinero a la población sin hogar para adulterar firmas. Según Smith, quienes impulsan estas prácticas se aprovecharon de la situación, ya que el dinero solía destinarse a la compra de drogas.

Reacción de la campaña y medidas tomadas

Las peticiones involucradas pertenecen a la iniciativa Building a Better California, una campaña financiada por figuras como Sergey Brin y Eric Schmidt. El proyecto propone auditorías gubernamentales para nuevos impuestos y podría bloquear el llamado impuesto a los multimillonarios.

La vocera Molly Weedn afirmó que la organización sostiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de fraude. Weedn explicó que la campaña contactó de inmediato a las autoridades y solicitó a la empresa recolectora de firmas que identifique al responsable para impedir que las peticiones se entreguen.

Vista aérea del interior de un coche, mostrando una pila de documentos y papeles sobre el salpicadero. Se ven los limpiaparabrisas y parte de un asiento
El abogado Kurt Oneto solicita identificar y excluir a los responsables, así como separar los formularios fraudulentos del proceso. (ABC7 Eyewitness News )

Weedn agregó: “Reforzamos todos los protocolos internos y colaboramos con abogados para cualquier investigación policial”. La portavoz insistió en que buscan mantener los más altos estándares de integridad.

El abogado Kurt Oneto, representante legal de la campaña, indicó que informaron a funcionarios electorales y fiscales, y solicitaron una investigación urgente. Oneto dijo que la empresa recolectora de firmas debía identificar y excluir permanentemente a los implicados y separar cualquier formulario sospechoso.

Control de fraudes en el proceso electoral

El incidente reveló la existencia de mecanismos de control en el sistema electoral de California. Oneto apuntó que el estado cuenta con procedimientos para filtrar firmas fraudulentas, como las documentadas en este caso. Reconoció que hechos similares han ocurrido en elecciones anteriores y algunos terminaron en procesos judiciales.

Una mujer con blusa rosa se inclina sobre el capó de un sedán deportivo oscuro, pareciendo limpiar algo. Parte de otro coche claro está en primer plano
La vocera de la campaña, Molly Weedn, asegura tolerancia cero al fraude y anuncia colaboración con la policía y refuerzo de protocolos. (ABC7 Eyewitness News )

La campaña actuó rápido y colaboró con la policía para impedir que los formularios adulterados lleguen a las autoridades electorales. El caso puso de relieve la integridad de las firmas y el riesgo de que los sectores marginados sigan siendo utilizados para estas prácticas.

Dan Noyes, periodista de ABC7, presenció cómo la pareja entregó billetes a los firmantes y confrontó al hombre involucrado mientras revisaba los formularios. El sujeto se mostró agresivo y negó haber pagado a nadie, aunque las grabaciones demostraron lo contrario.

Alcance del fraude, próximos pasos y explotación de personas sin hogar

El caso generó dudas sobre la magnitud real del fraude y la cantidad de formularios afectados. Algunas firmas correspondían a personas fallecidas o a residentes en otros estados. Un empleado del gigante tecnológico Google apareció como firmante pese a vivir en Nueva York y no haber participado en la petición.

Imagen dividida: a la izquierda, una mano con tatuaje floral firma documentos; a la derecha, un hombre se inclina para firmar papeles en un entorno exterior
Una investigación en San Francisco detecta que personas sin hogar reciben pagos para falsificar firmas en peticiones electorales estatales. (ABC7 Eyewitness News )

Las autoridades estatales ya analizan el material aportado por el equipo de investigación y la campaña Building a Better California, en busca de identificar a los responsables y evitar que los formularios fraudulentos sean validados.

J.J. Smith sostuvo que “se aprovechan de los adictos y de quienes viven en la calle” y pidió mayores controles para prevenir estos hechos.

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