Estados Unidos

Creadora de OnlyFans condenada por la muerte de un cliente durante una sesión de fetichismo en California

Michaela Rylaarsdam fue sentenciada a cuatro años de cárcel tras declararse culpable por la asfixia fatal de un hombre que pagó más de USD 11.000 para cumplir sus fantasías, en un caso que expuso los límites del consentimiento y la ley

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Michaela Rylaarsdam, una mujer joven de tez oscura y cabello rizado, mira hacia arriba en un tribunal, con un hombre calvo con gafas a su lado
La sentencia reabrió el debate sobre la responsabilidad penal en prácticas sexuales extremas y el papel de los acuerdos previos entre adultos (Court TV)

La creadora de contenido de OnlyFans Michaela Rylaarsdam fue sentenciada a cuatro años de reclusión en la cárcel del condado de San Diego por la muerte de Michael Dale durante un encuentro sexual de fetichismo ocurrido en Escondido, California, en 2023.

El caso, que derivó en un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, expuso una compleja trama de intercambios económicos, prácticas extremas y debates judiciales sobre los límites del consentimiento y la responsabilidad penal, según The San Diego Union-Tribune.

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Retrato de Michaela Rylaarsdam, una mujer joven con cabello rizado oscuro, sonriendo con aparatos y aretes rojos, vestida con un top verde
La acusada, de 32 años, enfrentó el proceso judicial tras aceptar su responsabilidad en la muerte ocurrida durante una sesión privada (@Michaela Rylaarsdam)

Un vínculo marcado por dinero y fetichismo

La relación entre Dale y Rylaarsdam comenzó semanas antes del incidente, cuando el hombre contactó a la creadora de contenido a través de internet y le pagó más de USD 11.000 para mantener comunicación y concretar encuentros privados.

De acuerdo con Los Angeles Times, la interacción incluyó solicitudes precisas: envoltura total con film plástico, pegado de botas de mujer a los pies y, en reiteradas ocasiones, el pedido de que le cerraran los párpados, aunque este último nunca se cumplió. La sesión fatal fue filmada por Rylaarsdam con el objetivo de publicarla en su cuenta de OnlyFans.

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Michaela Rylaarsdam, una mujer joven de cabello rizado oscuro, sentada en una mesa en un entorno judicial con un ordenador portátil y documentos
Los registros revelaron que la relación entre víctima y acusada incluyó transferencias de grandes sumas de dinero y pedidos de prácticas poco habituales (@Law&Crime Network)

Ocho minutos bajo plástico y una llamada desesperada

Según la acusación fiscal citada por The San Diego Union-Tribune, Dale permaneció con una bolsa de plástico en la cabeza, cinta adhesiva y varias capas de envoltorio durante al menos ocho minutos antes de perder el conocimiento. La mujer, al notar que su cliente no respondía y comenzaba a mostrar signos de asfixia, llamó al 911 e intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron a la víctima con los brazos sujetos por encima de la cabeza, envuelto en film transparente desde los muslos hacia abajo y vestido con pantalones deportivos y botas negras brillantes.

Entre las pruebas presentadas ante el tribunal se incluyeron ocho videoclips breves que documentaron parte del encuentro. Además, se presentaron mensajes y registros del intercambio previo entre ambos, donde Dale detalló sus preferencias y límites.

Michaela Rylaarsdam, una mujer con cabello oscuro rizado y sudadera gris, mira hacia la derecha en un entorno interior con fondo borroso
La víctima fue hallada inconsciente tras ser envuelta y privada de aire en el dormitorio, mientras la acusada intentaba reanimarlo (Court TV)

Pruebas, testimonios y tensión en la sala

Durante la audiencia preliminar, Court TV informó que uno de los compañeros de vivienda de la víctima declaró haber escuchado a Dale pedir que la sesión se interrumpiera y ofrecer más dinero para detenerla.

La fiscalía sostuvo que, a pesar del consentimiento inicial, la situación se volvió riesgosa y terminó en tragedia por la prolongación de la privación de aire.

El proceso incluyó testimonios sobre el contexto emocional de Rylaarsdam, quien, según su defensa, ya asistía a sesiones de terapia antes de enfrentar cargos formales. La acusada expresó en la sala que se sentía responsable por lo sucedido y transmitió sus disculpas a la familia de la víctima.

El caso tomó notoriedad por la difusión de contenido grabado con fines comerciales en la plataforma de suscriptores (REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo)
El caso tomó notoriedad por la difusión de contenido grabado con fines comerciales en la plataforma de suscriptores (REUTERS/Carlos Barria/Illustration/File Photo)

Del cargo de asesinato al acuerdo por homicidio involuntario

La investigación penal demoró casi dos años en avanzar, y la acusación original contra Rylaarsdam fue por asesinato. El juez a cargo del caso, citado por The San Diego Union-Tribune, consideró que existían pruebas suficientes para ir a juicio, aunque aclaró que la evidencia no demostraba intención de matar.

En sus palabras, el caso planteaba la necesidad de distinguir entre prácticas de bondage y fetichismo y la existencia de malicia implícita.

Juez Brad Weinreb, un hombre blanco con barba y camisa azul, sonríe mientras se apoya en un respaldo de silla oscuro, con un cuadro abstracto detrás
El magistrado consideró que las pruebas no demostraban intención de matar, pero sí una conducta riesgosa que derivó en una muerte ilícita (San Diego County)

El proceso concluyó con un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario, figura legal que en California se aplica a muertes ilícitas resultantes de actos deliberados, pero sin intención de matar ni desprecio consciente del riesgo para la vida humana.

Durante la audiencia de sentencia, la defensa expuso que Rylaarsdam buscó ayuda profesional desde el inicio y que la resolución alcanzada tomó en cuenta tanto la evidencia como la opinión de la familia de la víctima, que manifestó conformidad con el fallo, según un comunicado de la fiscalía citado por Los Angeles Times.

El caso generó debate en distintos foros legales y sociales sobre los límites del consentimiento, la responsabilidad penal en el contexto de prácticas sexuales extremas y la exposición de estos contenidos en plataformas digitales como OnlyFans.

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