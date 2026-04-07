Estados Unidos

La criminalidad alcanza mínimos históricos, pero los asesinatos crecen en San Francisco

Las cifras recientes muestran una disminución considerable en robos, hurtos y asaltos, mientras el número de homicidios se eleva por encima de registros pasados y genera preocupación entre las autoridades policiales locales

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Vista nocturna de agentes de policía, una persona esposada de espaldas, y una mujer sentada en el suelo, con luces de emergencia azules y rojas
Un repunte inusual de los homicidios contrasta con la baja sostenida de la mayoría de los delitos en San Francisco durante el primer trimestre de 2026 (Reuters)

La criminalidad global en San Francisco mantiene una tendencia a la baja en los primeros tres meses de 2026, impulsada por caídas sustanciales en delitos patrimoniales y violentos.

No obstante, el repunte simultáneo de los homicidios, con un incremento que marca una ruptura respecto a los registros históricos de los últimos años, pone en evidencia el equilibrio alcanzado en las políticas de seguridad.

La última estadística oficial revela que 14 asesinatos se produjeron hasta el 29 de marzo, frente a los cuatro del mismo período de 2025. Si este patrón persiste en los meses siguientes, el índice de homicidios podría elevarse en la ciudad por primera vez desde la pandemia, anticipa Derrick Lew, jefe del Departamento de Policía de San Francisco, citado por el diario local San Francisco Chronicle.

Primer plano de Derrick Lew, jefe de policía de San Francisco, con uniforme oscuro e insignias doradas, mirando a la derecha. La bandera de California está detrás
El jefe policial local advierte sobre la complejidad del fenómeno y defiende la continuidad de las estrategias de seguridad actuales (San Francisco Police Department)

Hasta el 29 de marzo, el contraste de datos interanual es inequívoco: mientras los homicidios aumentaron un 250%, el robo cayó de 449 a 302 hechos informados, equivalentes a una disminución del 33%. Los asaltos pasaron de 533 a 481, con una baja del 10%.

Además, los robos a viviendas se redujeron de 1.000 a 671 (un 33% menos), el robo de vehículos pasó de 896 a 586 (35% menos), y el hurto, la figura delictiva más frecuente, de 4.137 a 2.950, una reducción del 29%, según el desglose presentado por Lew en su exposición ante la comisión policial, recoge San Francisco Chronicle.

Así, la respuesta a la situación de la seguridad pública es clara: San Francisco experimenta una disminución de la mayoría de los delitos, en particular robos y hurtos, mientras destaca una suba repentina en el número de homicidios, que amenaza con revertir el registro más bajo en siete décadas alcanzado en 2025.

Una escena nocturna muestra a varios policías y dos coches patrulla con luces intermitentes, detrás de cinta amarilla que dice 'POLICE LINE DO NOT CROSS'
Los registros oficiales marcan caídas históricas en robos y asaltos, mientras la atención pública se concentra en el aumento de los asesinatos (AP)

El uso de armas y la explicación oficial

El detalle de las causas indica que 9 de 14 homicidios registrados en 2026 involucraron armas de fuego, como se señala en el último informe semanal de tendencias criminales del departamento presentado a la comisión y citado por San Francisco Chronicle.

Lew remarcó que el aumento en la letalidad no corresponde a un incremento de la violencia armada global, ya que el total de incidentes con disparos apenas varió: 26 hechos contra 29 del año anterior.

Explicó que no hay más tiroteos, sino que aumentó la cantidad de víctimas mortales. Precisó que los asesinatos “no han sido hechos aleatorios”, y detalló que hasta el jueves de la última semana, el departamento había esclarecido todos los casos menos uno.

Dos personas dentro de un coche. El conductor lleva una máscara de cerdo y una pistola. El pasajero usa pasamontañas y sostiene otra pistola
La policía identifica que la mayoría de los crímenes mortales recientes involucraron armas de fuego, aunque no se detecta un crecimiento proporcional en los tiroteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estrategias policiales y el desplome del hurto de automóviles

Un factor decisivo en la caída del hurto, especialmente en robos de vehículos, es la incorporación tecnológica por parte de la policía desde 2023.

Los dispositivos para leer matrículas y el uso de drones permitieron aplicar un enfoque dirigido al fenómeno del “car break-in”, según la reconstrucción de San Francisco Chronicle. El resultado es tangible: los robos de autos se redujeron a la mitad respecto al primer trimestre de 2025 y hoy son 85% menores al nivel de 2023, anterior al inicio de la ofensiva.

Esta estrategia derivó en una baja del total de hurtos de casi un tercio —una de las caídas más marcadas en 20 años— y consolidó un cambio de tendencia en los delitos callejeros.

Un hombre encapuchado y con el rostro cubierto intenta abrir la puerta del conductor de un coche plateado estacionado en una calle con casas antiguas
La implementación de nuevas tecnologías permitió una reducción inédita en el robo a vehículos, consolidando el cambio de tendencia en los delitos contra la propiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perspectivas y la continuidad de la política de seguridad

Pese a la suba inusual en los homicidios, Lew aseguró ante los comisionados su confianza en que las medidas actuales ofrecen resultados sostenibles.

“Dada nuestra estadística criminal en los últimos años, nos inclinamos por mantener estas estrategias y continuar con ellas, convencidos de que están funcionando”, afirmó ante la comisión, cita San Francisco Chronicle.

El contexto evidencia que San Francisco y la vecina Oakland habían alcanzado, el año pasado, las cifras de asesinatos más bajas desde mediados del siglo XX.

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