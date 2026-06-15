Por qué el aumento del Seguro Social en 2026 no alcanza para cubrir la inflación: el ajuste fue de 2.8% frente a un alza de precios anual del 4.2%

El ajuste por costo de vida del Seguro Social en 2026 fue de 2,8 %, por debajo de la inflación anual de 4,2 % en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste por costo de vida del Seguro Social en 2026 será de 2,8 %, una cifra que contrastó con una inflación anual de 4,2 % registrada en mayo en Estados Unidos.

La diferencia implicó una pérdida de poder adquisitivo para millones de beneficiarios, un fenómeno que afectó con más fuerza a quienes dependieron de esos pagos como única fuente de ingresos.

PUBLICIDAD

El aumento del Seguro Social para 2026 no equiparó el alza de precios porque el ajuste se calculó con datos de un período anterior y no reflejó la inflación más reciente.

Ese desfasaje abrió una brecha real entre el incremento anual y el costo de vida, redujo la capacidad de compra de alimentos, vivienda y medicamentos e impactó de manera directa en los sectores más vulnerables, como jubilados y familias hispanas.

PUBLICIDAD

La Administración del Seguro Social (SSA) fijó el COLA de 2026 en 2,8 %, según la hoja oficial publicada por la agencia. En paralelo, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó que los precios al consumidor subieron 4,2 % interanual hasta mayo de 2026, el mayor aumento en tres años, de acuerdo con CNBC.

La brecha entre el COLA de 2026 y la inflación redujo el poder adquisitivo de millones de beneficiarios del Seguro Social (Imagen Ilustrativa Infobae)

La brecha perjudicó a jubilados, personas con discapacidad, sobrevivientes y familias que dependieron del sistema federal de protección social.

Cuántas personas dependen del Seguro Social y cuánto impacto tiene el ajuste

Según la SSA, más de 75 millones de personas recibieron beneficios del Seguro Social en Estados Unidos. La propia agencia y estimaciones previas del Pew Research Center indicaron que aproximadamente 15 % de los beneficiarios fueron de origen hispano, aunque esa proporción pudo variar según el año.

PUBLICIDAD

Los ingresos del programa resultaron determinantes para adultos mayores y personas con discapacidad, sectores en los que la representación hispana fue considerable y creció con el envejecimiento de la población trabajadora latina.

Para muchas familias, los pagos del Seguro Social constituyeron el ingreso principal, por lo que cualquier desfasaje frente a la inflación se tradujo en más dificultades para cubrir necesidades básicas.

PUBLICIDAD

Cómo se calcula el COLA y por qué puede quedar por debajo de la inflación

El “ajuste por costo de vida” (COLA, por sus siglas en inglés) fue automático y buscó compensar aumentos de precios. La SSA explicó que el cálculo se realizó con el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Urbanos y Personal Administrativo (CPI-W) del tercer trimestre del año previo.

La Administración del Seguro Social fijó el aumento de 2026 con datos del período anterior y no incorporó la inflación más reciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese método excluyó los precios del año en curso al momento de aplicar el ajuste. Por eso, si la inflación se aceleró después del período considerado, el COLA quedó rezagado.

PUBLICIDAD

El índice, además, pudo no reflejar el peso real de gastos como medicamentos, vivienda o alimentos, que fueron centrales para adultos mayores y familias hispanas.

Cómo impactó el desfasaje en el bolsillo de las familias hispanas

En comunidades hispanas y otros grupos vulnerables, el desfasaje se tradujo en dificultades concretas para sostener consumos básicos. La suba de precios en vivienda, alimentos y medicinas avanzó más rápido que los ingresos vinculados al Seguro Social.

PUBLICIDAD

La SSA sostuvo que los aumentos de COLA apuntaron a ayudar a los beneficiarios a mantener su poder adquisitivo ante el alza de precios.

Aun así, entidades como AARP y Hispanic Federation observaron que los límites del ajuste derivaron en decisiones difíciles, como elegir entre comprar comida, pagar la renta o comprar medicamentos.

PUBLICIDAD

La Oficina de Estadísticas Laborales informó que los precios al consumidor subieron 4,2 % interanual hasta mayo de 2026, el mayor aumento en tres años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar ayuda y perspectivas para 2027

La SSA recomendó a los beneficiarios consultar actualizaciones oficiales y recurrir a recursos gratuitos si enfrentaron dudas o dificultades económicas. La agencia señaló que el COLA para 2027 podría reajustarse si la inflación se mantuvo en aumento.

Tanto la SSA como la BLS pusieron a disposición documentos informativos y atención telefónica para quienes requirieran asesoramiento sobre beneficios, con énfasis en las necesidades de la comunidad hispana y otros grupos vulnerables.

PUBLICIDAD