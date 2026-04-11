Alerta oficial por riesgo elevado de incendios forestales en el noreste de Estados Unidos en abril

El noreste de Estados Unidos enfrenta un alto riesgo de incendios forestales durante abril por vientos intensos, baja humedad y vegetación seca. (REUTERS/Eduardo Muñoz)

El área triestatal del noreste de Estados Unidos afronta un comienzo de temporada de incendios forestales marcado por un riesgo que las autoridades han calificado de alto para estos meses.

La combinación de vientos intensos, baja humedad y vegetación seca ha llevado al Servicio Meteorológico Nacional a emitir advertencias puntuales para los condados de Ulster y Dutchess este viernes, anticipando que el peligro se expandirá durante el fin de semana a buena parte de Nueva Jersey y Connecticut.

La configuración actual de factores meteorológicos y ambientales facilita la aparición de incendios de rápida propagación, especialmente en abril, cuando la falta de follaje deja expuesto el suelo a una mayor radiación solar, lo que eleva la temperatura de la maleza y su inflamabilidad.

Las autoridades estadounidenses han advertido que, en el inicio de la temporada alta, el noreste del país enfrenta condiciones propicias para incendios forestales de rápida propagación debido a la suma de vientos fuertes, baja humedad y vegetación seca.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas específicas para áreas de Nueva York y prevé que el riesgo se extienda a Nueva Jersey y Connecticut durante el fin de semana, en un contexto donde el 95% de los incendios forestales tiene origen humano.

Según el Servicio Forestal de Estados Unidos, entidad dependiente del Departamento de Agricultura, las causas más frecuentes abarcan desde quemas no autorizadas hasta conductas negligentes como el desecho de colillas de cigarrillos sin apagar o el uso de herramientas eléctricas en espacios abiertos.

Este dato, citado por el Servicio Meteorológico Nacional en su último informe, ha motivado que Nueva York mantenga vigente la prohibición anual de quemas hasta el 14 de mayo, durante la cual no se expiden permisos para realizar fuegos al aire libre y la prevención ciudadana adquiere un papel clave.

El jueves, la región vivió el primer aviso de bandera roja de la temporada, con vigencia sobre sectores del Valle del Hudson y las montañas Catskill.

Este tipo de alerta implica que convergen condiciones de humedad relativa por debajo del 35%, vientos sostenidos de hasta 25 millas por hora (40 km/h) y presencia de combustibles naturales extremadamente secos, según el Servicio Meteorológico Nacional. Bajo estas circunstancias, el riesgo de incendios se ha elevado a la categoría de alto en Nueva York y Connecticut, mientras que en Nueva Jersey y Pensilvania permanece en nivel moderado.

Por qué abril es el mes más riesgoso para incendios en el noreste

Las alertas de bandera roja en el Valle del Hudson y las montañas Catskill reflejan condiciones de humedad por debajo del 35% y vientos de hasta 40 km/h (REUTERS/Eduardo Muñoz)

En contraste con otras zonas de Estados Unidos, los incendios forestales en el noreste alcanzan su punto crítico en abril. El Servicio Meteorológico Nacional explicó que la carencia de hojas en los árboles durante la primavera temprana expone el suelo directamente a la radiación solar, lo que agiliza el secado de la vegetación y aumenta el peligro de combustión.

A esto se suma el incremento de actividades al aire libre, como fogatas, tareas de jardinería y obras de construcción, que elevan el riesgo de ignición. Incluso una chispa mínima puede originar incendios de expansión veloz, dada la extrema sequedad del entorno.

Para los próximos días, el pronóstico señala la llegada de rachas de viento del sur de entre 25 y 35 millas por hora (40 a 56 km/h), junto con una humedad relativa que oscilará entre el 30% y el 35%. Estos valores son suficientemente bajos para favorecer tanto el inicio como la propagación de incendios forestales, según informaron los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional.

El fenómeno de la sequedad extrema durante abril no es nuevo, pero la persistencia de estos factores en las últimas temporadas ha incrementado la preocupación de las autoridades.

El portal de estadísticas alemán Statista reportó que en 2023 se registraron más de 56.000 incendios forestales en Estados Unidos, que afectaron unas 2,6 millones de hectáreas a nivel nacional, aunque la mayoría de los incidentes más graves se concentraron en el oeste del país.

Sin embargo, el noreste representa un desafío particular por la densidad poblacional y la proximidad de zonas urbanas a los bosques.

Comunidades en alerta y medidas preventivas

Las recomendaciones oficiales destacan la necesidad de retirar materiales combustibles y evitar arrojar colillas o hacer quemas cerca de zonas boscosas para prevenir incendios (REUTERS/Eduardo Muñoz)

Las localidades situadas cerca de áreas boscosas, como el Valle del Hudson y otras regiones rurales de Nueva York, enfrentan un riesgo agravado ante el avance del fuego por su cercanía a vegetación inflamable y dificultad logística para contener posibles focos.

No obstante, el impacto puede extenderse también a entornos urbanos, incluida la ciudad de Nueva York, cuando los vientos dispersan humo y partículas hacia el área metropolitana. El riesgo no solo afecta a los ecosistemas y la fauna local, sino también a viviendas, infraestructuras y servicios, que pueden verse comprometidos por la expansión repentina de los incendios.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la rapidez con la que pueden desarrollarse estos siniestros deja escaso margen para la evacuación y dificulta la intervención de los equipos de emergencia.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de medidas preventivas: mantener despejados de hojas y materiales inflamables los alrededores de las viviendas, posponer trabajos que generen chispas y avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier indicio de fuego.

Las recomendaciones oficiales incluyen abstenerse de realizar quemas al aire libre, retirar materiales combustibles próximos a edificios y evitar arrojar colillas en entornos naturales. La persistencia de la sequedad y los vientos intensos aumenta la probabilidad de que brasas o chispas se desplacen largas distancias, generando nuevos focos en cuestión de segundos.

Así, la prevención individual y la responsabilidad colectiva representan mecanismos fundamentales para contener el avance del fuego.

El papel de la ciudadanía en la reducción del riesgo

La experiencia de los últimos años ha demostrado que la acción comunitaria es determinante para evitar catástrofes mayores. El Servicio Forestal de Estados Unidos enfatiza que la mayoría de los incendios podría prevenirse mediante conductas responsables: apagar completamente las fogatas, no quemar basura durante la temporada prohibida y seguir las recomendaciones de las autoridades locales.

El inicio temprano de la temporada de incendios en el noreste actúa como llamada de atención para residentes y visitantes. Frente a condiciones meteorológicas adversas y un entorno natural propenso al fuego, la vigilancia y la prevención son las herramientas principales.

Las advertencias emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional y la prohibición temporal de quemas en Nueva York buscan reducir al mínimo los riesgos y proteger tanto a las comunidades como al patrimonio natural de la región.