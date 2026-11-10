Estados Unidos

Wall Street se recuperó del impacto electoral con fuertes subas en las acciones de inteligencia artificial

El Dow Jones ganó un 2,15% y el Nasdaq avanzó un 2,74%, después de las pérdidas que sufrieron las tecnológicas ante la expectativa de mayores regulaciones demócratas para los centros de datos

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel
Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel
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Wall Street empezó la semana con una fuerte recuperación. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganó este lunes 2,15% y cerró en 52.389 puntos, un salto de más de 1.100 unidades. El S&P 500 subió 2,34%, hasta 7.549 enteros, y el índice tecnológico Nasdaq avanzó 2,74%, hasta 25.253 unidades.

El rebote recupera parte de lo perdido en una semana muy negativa para la Bolsa de Nueva York. Los inversores castigaron a las empresas ligadas a la inteligencia artificial (IA), sobre todo a las de infraestructura, chips y centros de datos, porque leyeron la ola de victorias demócratas en las elecciones legislativas como una amenaza para el sector. El jueves, la venta masiva de esos papeles le dio al S&P 500 su peor jornada desde los aranceles del “Día de la Liberación” de abril de 2025, según la agencia AP.

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El temor tiene una base política concreta. A diferencia del presidente Donald Trump, que impulsa la expansión de la industria sin restricciones, los demócratas proponen más regulación y límites a la construcción de centros de datos para IA, unas instalaciones que consumen enormes cantidades de energía y de agua.

Los chips, al frente de la recuperación

Las mismas acciones que se habían desplomado encabezaron la suba del lunes. AMD se disparó 13,26%, Marvell Technology ganó 9,49%, Broadcom avanzó 8,78% y Micron subió 6,25%.

El iShares Semiconductor ETF (SOXX), un fondo cotizado que replica a las principales fabricantes de semiconductores de Estados Unidos, también subió con fuerza. Así recupera parte del terreno perdido el jueves, cuando se hundió 12,88%, según los datos oficiales de iShares.

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Nvidia, la excepción

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa junto al director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, en Washington, DC, Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, posa junto al director ejecutivo de NVIDIA, Jensen Huang, en Washington, DC, Estados Unidos, el 8 de octubre de 2026. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

La gran ausente en la fiesta fue Nvidia, la compañía más valorada del auge de la IA y líder mundial en chips para esa tecnología. Sus acciones cayeron 4,27% después de que la empresa anunciara que “Está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican” que Huang “ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera”.

Según EFE, durante el fin de semana Huang admitió haber tenido una relación sentimental con Alice Huang, también conocida como Huang Le, una ejecutiva de Megaspeed. Informes de la inteligencia estadounidense la señalan como agente del Gobierno chino. Los dos comparten apellido pero no tienen parentesco.

El caso salió a la luz a fines de octubre, cuando The New York Times reveló que Washington investigaba a esa ejecutiva por presuntamente pasar información a Beijing y ayudar a eludir los controles de exportación de chips. Megaspeed, con sede en Singapur, es cliente de Nvidia y ya estaba bajo la lupa del Departamento de Comercio por sospechas de desviar procesadores avanzados hacia China, donde su venta está prohibida.

En ese momento, Huang dijo a Bloomberg que su trato con la empresa había sido “normal y nada inusual”. Aseguró además que Nvidia había contabilizado cada una de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) desplegadas por Megaspeed sin encontrar desvíos. La embajada china en Washington calificó las acusaciones de “difamaciones infundadas”.

El escándalo golpea a Nvidia en un momento delicado. La empresa es la más influyente del mercado por su capitalización: una variación de 1% en su cotización mueve el S&P 500 más que casi cualquier otra acción.

Oro en alza y petróleo en baja

En otros mercados, el oro se revalorizó 1,78% y se ubicó en torno a los 4.127 dólares la onza. La plata también avanzó y cotizó entre 52 y 53 dólares la onza.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó 1,9 puntos básicos, hasta 4,878%. El petróleo intermedio de Texas (WTI), en cambio, bajó 4,4% y cerró en 86,85 dólares el barril.

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