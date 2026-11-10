Trump dijo que la guerra contra Irán está “militarmente terminada” y descartó nuevos bombardeos: "Mantenemos el statu quo"

Donald Trump declaró que la guerra contra Irán concluyó en la práctica y descartó la necesidad de nuevos bombardeos. (REUTERS/Aaron Schwartz)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra contra Irán está “militarmente terminada, en la práctica” y sostuvo que su gobierno no considera necesario reanudar los bombardeos. Sin embargo, advirtió que las fuerzas estadounidenses están preparadas para actuar si cambia la situación y confirmó que continuará el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, mientras avanzan contactos para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

“Estamos manteniendo el statu quo”, declaró Trump ante la prensa en la Casa Blanca, después de reunirse con el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Doha participa en gestiones para acercar posiciones entre Washington y Teherán.

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Trump aseguró que la estructura militar iraní quedó severamente debilitada. “Irán ha sido decapitado”, afirmó, sin precisar el alcance de esa evaluación. También señaló que existe un “impulso positivo” para poner fin al conflicto, aunque evitó detallar los avances de las conversaciones.

La posibilidad de retomar los ataques, que el presidente había dejado abierta para después de las elecciones legislativas de medio término, perdió fuerza. “La acción militar no parece ser algo muy necesario, pero estamos preparados y listos para actuar si surge alguna razón que cambie esa situación”, dijo.

Estados Unidos mantiene vigente el bloqueo naval para impedir la exportación de petróleo desde los puertos iraníes. (REUTERS/Aaron Schwartz)

La pausa en los bombardeos no implica una reducción de la presencia militar estadounidense en la región. Trump confirmó que seguirá vigente el bloqueo marítimo para impedir que Irán exporte petróleo. “Tenemos el mayor bloqueo militar de la historia”, sostuvo.

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Teherán reclama que Washington levante el bloqueo y las sanciones, libere activos congelados y compense los daños de la guerra. También exige el cese de las hostilidades regionales, incluidas las operaciones israelíes en Líbano. La administración Trump no aceptó públicamente esas condiciones.

Qatar presentó propuestas sobre el futuro del programa nuclear iraní, según funcionarios de gobiernos de Medio Oriente familiarizados con las gestiones. La Casa Blanca evitó pronunciarse. Trump, no obstante, reconoció que existen conversaciones indirectas con Teherán y reiteró que busca una solución duradera que impida que el régimen iraní desarrolle capacidades nucleares militares.

El domingo, el presidente había condicionado la continuidad de la pausa a que las negociaciones concluyeran en un acuerdo “fuerte”. Si eso ocurre, consideró “altamente improbable” que sea necesario volver a atacar. Aun así, reveló que el Pentágono identificó objetivos para una eventual ofensiva, entre ellos 38 puentes.

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Donald Trump respaldó la versión de Jensen Huang frente a la polémica que involucra a una presunta espía china. (REUTERS/Aaron Schwartz)

Durante la última semana, las fuerzas estadounidenses realizaron al menos dos ataques limitados contra sistemas de defensa aérea iraníes. Además, el sábado dispararon contra un buque comercial y lo inutilizaron, bajo el argumento de que intentaba atravesar el bloqueo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que la decisión sobre los próximos pasos corresponde a Trump. Mencionó la posibilidad de comunicar a Teherán que Washington da por concluida la campaña, pero que vigilará sus materiales nucleares. Hegseth defendió la ofensiva ante legisladores que cuestionan su legalidad y sostienen que la Casa Blanca actuó sin autorización del Congreso.

En ese contexto, el republicano Thomas Massie presentó una moción para impulsar la destitución de Hegseth mediante un juicio político, en parte por su conducción de la guerra. La iniciativa llega después de que el Partido Republicano perdiera el control de ambas cámaras en las elecciones de la semana pasada, marcadas por el rechazo al conflicto y el aumento de los combustibles.

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En la misma comparecencia, Trump habló de Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, tras la controversia por una relación extramatrimonial que el empresario reconoció ante sus empleados. El presidente dijo que Huang le aseguró desconocer que la mujer involucrada fuera una presunta espía china. “Realmente le creo”, afirmó, y agregó que el empresario estaba “sufriendo mucho”, especialmente por su familia. Trump evitó precisar cuándo recibió información sobre el caso y dijo que el FBI investigaba otro asunto relacionado con Huang.