Mario Díaz-Balart gana una reñida elección en Miami por menos de 2.000 votos

Mario Díaz-Balart celebra junto a sus simpatizantes tras imponerse por un margen de menos de 2.000 votos en el Distrito 26 de Florida (REUTERS/Marco Bello)

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart se impuso por menos de 2.000 votos a la demócrata Nicole Locklin en el Distrito 26 de Florida, una contienda que abarca sectores de Miami-Dade y Broward y que quedó marcada por el estrecho margen.

La proyección de NBC News, recogida por EFE, le otorgó al legislador el 49,9 % de los sufragios, frente al 49,1 % de su rival.

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La elección del 3 de noviembre todavía debe completar sus procedimientos oficiales de escrutinio y certificación.

Locklin no reconoció el resultado proyectado y sostuvo que el sistema de conteo la mostró temporalmente en ventaja antes de modificar las cifras.

La ventaja de Díaz-Balart ronda los 1.800 sufragios

Con el cómputo informado por los medios, la diferencia entre ambos candidatos es de alrededor de 1.800 votos, equivalente a menos de un punto porcentual.

De certificarse su victoria, Díaz-Balart mantendrá su escaño en la Cámara de Representantes y su influencia en los debates sobre Cuba, América Latina y migración (REUTERS/Kylie Cooper)

La candidata independiente Deborah Ann Meidinger Hosey obtuvo cerca del 1 % de los votos, según los resultados difundidos.

Díaz-Balart afirmó tras los comicios que no quedaban votos pendientes en el distrito en una cantidad suficiente para modificar la ventaja. Locklin, en cambio, cuestionó el cambio de cifras y aseguró que la contienda no estaba cerrada.

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El margen se sitúa por encima del 0,5 % que activa un recuento automático de máquinas en Florida, de acuerdo con la información publicada por medios locales.

Aun así, las autoridades electorales deben revisar papeletas provisionales y votos por correo con incidencias antes de certificar el resultado.

El nuevo mapa electoral convirtió el distrito en una disputa competitiva

La elección fue más ajustada que las anteriores para el republicano. Díaz-Balart obtuvo el 70 % de los votos en 2024, una diferencia de 20 puntos respecto de su actual porcentaje, según la proyección citada por EFE.

El estrecho resultado en el Distrito 26 reflejó el impacto del nuevo mapa electoral, que incorporó sectores de Broward con mayor respaldo demócrata (REUTERS/Marco Bello)

El rediseño del Distrito 26 incorporó zonas del condado de Broward con mayor respaldo demócrata y retiró áreas que antes favorecían al republicano.

Esa modificación explica parte de la competitividad de una circunscripción que incluye Hialeah, Doral y Miami Lakes, además de sectores de Broward.

La campaña también concentró atención por el comportamiento del electorado latino del sur de Florida. Las encuestas de salida indicaron un alejamiento de parte de esos votantes de los republicanos, en un contexto de preocupación por las deportaciones y el costo de vida, mientras la política de Estados Unidos hacia Cuba siguió presente en el debate.

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La demócrata Nicole Locklin no reconoció el resultado proyectado y pidió que concluyan los procedimientos oficiales de escrutinio (REUTERS/Marco Bello)

El republicano conservaría una voz influyente sobre Cuba y América Latina

De confirmarse el resultado, el congresista cubanoestadounidense iniciará un nuevo mandato en la Cámara de Representantes y mantendrá su protagonismo en los debates sobre Cuba, América Latina y migración.

Díaz-Balart cuestionó al Gobierno cubano y a otros dirigentes de izquierda de la región; el expresidente colombiano Gustavo Petro lo señaló como parte de un supuesto complot de Estados Unidos contra su Administración.

El legislador también criticó aspectos de la política migratoria del presidente Donald Trump. En una entrevista con Telemundo, calificó de “excesiva” la respuesta de la Casa Blanca ante la crisis migratoria.

Díaz-Balart es uno de los tres republicanos que representan al área metropolitana de Miami. Carlos Giménez ya aseguró su reelección, mientras María Elvira Salazar seguía en un recuento con una ventaja inferior al 0,5 %.

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Florida conservó el predominio republicano en las elecciones estatales, la carrera por el Senado, la gobernación y la fiscalía general.