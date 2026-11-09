Boeing recortará 5% de su plantilla de aviones comerciales por el retraso en la producción

Boeing recortará cerca de 2.500 empleos en su división de aviones comerciales mediante bajas naturales y despidos involuntarios (Jennifer Buchanan/Pool via REUTERS/File Photo)

Guardar

Boeing recortará alrededor del 5 % de la plantilla de su división de aviones comerciales después de posponer el aumento de producción de sus modelos 737 Max.

La medida combinará bajas por rotación natural y despidos involuntarios, cuyas notificaciones comenzarán en diciembre, según un memorando interno de la compañía divulgado este lunes.

PUBLICIDAD

La reducción responde a la revisión de los calendarios de fabricación y a una menor producción prevista. Stephanie Pope, responsable de Boeing Commercial Airplanes, comunicó a los empleados que la división cuenta ahora con más personal del que requiere el plan de negocio actualizado, de acuerdo con Reuters.

El ajuste podría alcanzar a unos 2.500 empleos de la división comercial

Boeing no detalló cuántas personas perderán su puesto ni cómo se distribuirá el ajuste entre centros de trabajo. Sin embargo, la división comercial tenía 50.494 empleados a diciembre de 2025, por lo que un recorte del 5 % equivaldría a cerca de 2.500 puestos, aunque esa cifra incluye las vacantes que se produzcan por salidas naturales.

PUBLICIDAD

En su mensaje, Pope explicó que la empresa necesita reajustar el ritmo de sus incrementos de producción para dar más tiempo a sus fábricas y proveedores para estabilizar sus operaciones.

Stephanie Pope comunicó al personal que la plantilla quedó sobredimensionada tras la revisión de los calendarios de fabricación (Jennifer Buchanan/Pool via REUTERS/File Photo)

“Los ajustes en nuestros calendarios de producción y la reducción de la fabricación de aviones nos han dejado con una plantilla sobredimensionada”, indicó en el documento revisado por Reuters.

La medida se circunscribe a la unidad de aviones comerciales y llega mientras Boeing intenta recuperar una cadencia de fabricación sostenida.

La compañía, que contaba con casi 182.000 trabajadores en todo el grupo al cierre de 2025, no informó de un recorte equivalente para sus negocios de defensa o servicios.

PUBLICIDAD

El 737 Max no alcanzaría 47 unidades mensuales hasta comienzos de 2027

El cambio laboral está directamente ligado al retraso en la producción del 737 Max, el avión de pasillo único más vendido por Boeing.

La empresa aspira a estabilizar el programa en 47 aviones al mes a comienzos de 2027, una meta que había previsto alcanzar para el verano de 2026, según Reuters.

El director ejecutivo de la compañía, Kelly Ortberg, advirtió en octubre que Boeing no cumpliría sus objetivos de producción y entregas del 737 para este año.

También señaló que el grupo no prevé un aumento sustancial de la cadencia hasta la segunda mitad de 2027, debido a que la fabricación de alas avanza más despacio de lo estimado.

PUBLICIDAD

La producción del 737 se realiza en el área de Seattle, mientras que las alas se fabrican en Renton, en el estado de Washington.

El retraso en ese proceso afecta la disponibilidad de componentes para el ensamblaje final y obliga a prolongar el período de estabilización antes de elevar el volumen de fabricación.

Ortberg había resumido la prioridad de la empresa al afirmar que busca asegurar “un sistema de producción estable” y entregar aeronaves de calidad y seguras.

La compañía mantuvo en su comunicado de resultados del tercer trimestre que el programa 737 sigue encaminado hacia una producción estable de 47 unidades mensuales, como consta en investors.boeing.

PUBLICIDAD

El ajuste laboral se circunscribe al área comercial y excluye a las divisiones de defensa y servicios del grupo (Jennifer Buchanan/Pool via REUTERS/File Photo)

La meta de 52 aviones mensuales queda fijada para el segundo semestre de 2027

Una vez estabilizada la producción, Boeing apunta a fabricar 52 aeronaves al mes durante el segundo semestre de 2027. El nuevo horizonte aplaza el incremento que la empresa contemplaba y condiciona la planificación de personal, proveedores y entregas a aerolíneas.

La revisión no afecta solo al 737 Max. Boeing también ralentizó el aumento de producción del 787 Dreamliner, su avión de fuselaje ancho fabricado en Carolina del Sur.

La empresa tuvo dificultades para llevar ese programa de ocho a diez unidades mensuales, según la información citada por Reuters.

Pese a esas limitaciones, la división comercial entregó 161 aviones en el tercer trimestre de 2026 y mantenía una cartera de más de 6.300 aeronaves, valorada en USD 612.000 millones, según sus resultados trimestrales.

PUBLICIDAD

Además, los modelos 737-7 y 737-10 recibieron durante el año certificaciones modificadas de tipo de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

Las notificaciones previstas para diciembre serán el siguiente paso concreto del ajuste. Boeing deberá definir entonces el alcance de los despidos involuntarios y avanzar con su objetivo declarado de estabilizar la cadena de producción antes de intentar llegar a 52 aviones mensuales.