Playboy comprará un hotel histórico en Miami Beach por USD 12,5 millones para convertirlo en un club privado

La piscina y el sector gastronómico al aire libre del Freehand Miami, propiedad que Playboy busca adquirir por USD 12,5 millones (Captura Google Maps)

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Playboy comprará el histórico hotel Freehand Miami en Miami Beach por USD 12,5 millones para transformarlo en un club privado de membresía, en una operación que acompaña el traslado de su sede corporativa desde Los Ángeles.

La compañía prevé mantener abierto el establecimiento de 89 habitaciones durante la preparación de las obras y aún no informó ni la fecha de apertura ni el precio de las membresías.

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El acuerdo, cuya finalización está prevista para el 15 de diciembre, convierte al complejo situado en Indian Creek Drive en la primera sede de una estrategia de hospitalidad que la empresa espera extender a otros mercados.

La compra será realizada a través de una empresa conjunta con inversores externos y requiere un aporte de alrededor de USD 5 millones de la caja de Playboy.

El complejo Freehand Miami reúne edificios históricos en Indian Creek Drive, una de las zonas hoteleras de Miami Beach (Captura Google Maps)

El Freehand Miami seguirá abierto antes de su conversión en club de socios

El Freehand Miami reúne cinco edificios alrededor de un patio ajardinado y una piscina.

La adquisición incluye los inmuebles de 2701, 2727 y 2731 Indian Creek Drive, así como los de 233 27th Street y 230 28th Street.

La actual propietaria es una filial de Generator, compañía con sede en Londres. El hotel fue vendido por última vez en enero de 2012 por USD 12 millones.

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La operación actual establece que continuará funcionando como alojamiento mientras la firma define la rehabilitación para adaptarlo al modelo de club privado.

Según informó The Real Deal, Playboy espera recuperar el desembolso inicial con la comercialización de membresías.

El proyecto supone la vuelta de la marca a un formato presencial que había quedado discontinuado en Estados Unidos desde el cierre de su último club original, en Lansing, Míchigan, en 1988.

La piscina al aire libre del Freehand Miami, el hotel de 89 habitaciones que Playboy busca transformar en un club privado para socios en Miami Beach (Captura Google Maps)

Playboy proyecta una red de clubes con licencias en otros mercados

El director ejecutivo de Playboy Inc., Ben Kohn, afirmó que el establecimiento de Miami Beach será el inicio de una estrategia más amplia. “Nuestro objetivo no es tener un solo club”, sostuvo en declaraciones recogidas por The Motley Fool.

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Kohn indicó que la empresa buscará reproducir el formato en otras ciudades mediante acuerdos de licencia y participación en las ganancias.

La iniciativa apunta a ampliar los ingresos de la compañía, que ya opera en los segmentos de licencias, medios, comercio y experiencias.

La adquisición se estructura mediante una hoja de términos no vinculante para crear una sociedad conjunta con inversores cuyos nombres no fueron divulgados.

Registros del Departamento de Estado citados por el medio especializado señalan que se creó 2727 Indian Creek Dev LLC para el desarrollo.

La sociedad está administrada por ejecutivos de Infinity Collective, firma de inversión de Nueva York que no respondió a una consulta de The Real Deal.

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La compañía también impulsa un proyecto de 14 pisos en Miami Beach, con 184 departamentos, oficinas y locales comerciales, sobre un terreno que compró en septiembre de 2025 por USD 28,3 millones.

El logo de Playboy, la marca que planea comprar el Freehand Miami por USD 12,5 millones para convertirlo en un club privado de membresía

El hotel se suma al traslado de la sede corporativa a Miami Beach

La futura sede de Playboy funcionará en el edificio Class X, en 1691 Michigan Avenue, propiedad del desarrollador Robert Rivani.

La empresa anunció el traslado desde Los Ángeles el año pasado y luego firmó contratos de alquiler a largo plazo para ocupar todo el penthouse del inmueble.

La Comisión de Miami Beach aprobó incentivos por USD 200.000 anuales durante cuatro años dentro de su programa de desarrollo económico.

El hotel ofrece ahora un espacio propio para el negocio de membresías, después de que los votantes de la ciudad rechazaran la semana pasada extender el arrendamiento del terreno donde se levanta el edificio de Rivani.

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Esa propuesta contemplaba ampliar el inmueble con superficies para un club privado y canchas de pádel. El Freehand Miami aparece como una alternativa para esa unidad de experiencias en una ciudad donde ya operan propuestas para socios, como Delano Members Club y Faena Rose.

La marca ya intentó recuperar el negocio de clubes con una sede en Midtown Manhattan, inaugurada en septiembre de 2018 y cerrada en noviembre de 2019. En su etapa anterior, la red estadounidense llegó a tener 22 establecimientos.

El patio interior del hotel, rodeado de vegetación y áreas de descanso, forma parte de los espacios que Playboy proyecta reconvertir para su club privado (Captura Google Maps)

Los resultados trimestrales dan margen a la nueva inversión

La compra se anuncia tras un trimestre de mejora en los resultados de Playboy Inc.. Entre julio y septiembre de 2026, la compañía obtuvo ingresos consolidados por USD 31,7 millones, un 9 % más que en el mismo período del año anterior, de acuerdo con los resultados analizados por The Motley Fool.

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La firma registró USD 4 millones de ganancia operativa, USD 1,9 millones de ganancia neta y un resultado ajustado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones de USD 7,9 millones. El efectivo total al cierre del trimestre alcanzó USD 34,9 millones, incluidos fondos restringidos.

El director financiero y de operaciones, Marc Crossman, atribuyó la evolución a Honey Birdette, las licencias en China y el aporte inicial de las áreas de medios y experiencias.

Los ingresos por licencias sumaron USD 12,6 millones, con un margen bruto de 96 %, mientras que Honey Birdette facturó USD 18,4 millones.

La empresa informó además que dispone de USD 324 millones en ingresos contratados pendientes de reconocimiento.

Por ahora, no comunicó cuándo iniciará la venta de membresías ni cuándo abrirá el club privado que planea instalar en el histórico hotel de Miami Beach.

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