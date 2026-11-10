Nueva York destinará USD 25 millones para enfrentar el frío y las tormentas de nieve: qué medidas se aplicarán

El sistema Code Blue sumará más de 300 encuestadores en los cinco distritos para localizar a personas sin hogar en parques, calles y estaciones de metro (REUTERS/Jeenah Moon)

Guardar

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el 9 de noviembre que la ciudad destinará USD 25 millones a ampliar la respuesta ante el frío extremo y las tormentas de nieve durante el invierno 2026-2027.

Los fondos reforzarán el sistema Code Blue, con más equipos de contacto, atención médica móvil, refugios con calefacción y camas para personas sin hogar, mientras varias agencias preparan recursos para despejar calles, aceras y paradas de autobús.

PUBLICIDAD

La inversión se activará según la intensidad y la duración de las bajas temperaturas, la nieve y el hielo. La Alcaldía de Nueva York indicó que el objetivo es desplegar los recursos antes de cada episodio meteorológico y ampliar la protección de las personas con mayor exposición al frío, en especial quienes viven en la calle, adultos mayores y residentes de viviendas públicas.

El plan prevé el despliegue de más de 300 encuestadores adicionales en los cinco distritos para recorrer zonas donde suelen permanecer personas sin hogar.

La red NYC Health + Hospitals aportará hasta 55 unidades móviles WARM para brindar atención médica y traslados hacia refugios u hospitales (REUTERS/Megan Davies)

La estrategia dejará de basarse exclusivamente en listados de individuos y utilizará rutas que incluyen cuadras, estaciones de metro y parques; según la ciudad, esas áreas reúnen el 75 % de los lugares conocidos donde pernoctan personas a la intemperie.

PUBLICIDAD

El sistema Code Blue también contará con hasta 55 unidades móviles WARM de NYC Health + Hospitals, que ofrecerán atención médica y traslados a centros de calefacción, hospitales u otros espacios seguros.

La administración habilitará más de 600 habitaciones individuales y dobles, equivalentes a hasta 800 camas adicionales de bajo umbral, para ampliar la capacidad de alojamiento durante los períodos más fríos.

Los refugios del Departamento de Servicios Sociales mantendrán su política de puertas abiertas durante las emergencias.

A la vez, los equipos de salud y asistencia social realizarán controles de bienestar a adultos mayores y a personas atendidas por servicios de protección de adultos, asistencia domiciliaria de Medicaid, programas contra el VIH/sida y atención a sobrevivientes de violencia doméstica.

PUBLICIDAD

El alcalde Zohran Mamdani anunció una inversión de USD 25 millones para afrontar el frío extremo y las tormentas de nieve en Nueva York (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Saneamiento prepara 2.200 vehículos, 120 sopladoras y sal para las nevadas

El Departamento de Saneamiento de Nueva York (DSNY) dispondrá de más de 2.200 vehículos que pueden convertirse en quitanieves, más de 700 esparcidores de sal, 47 equipos especializados para ciclovías protegidas y 7.000 trabajadores capacitados para la remoción de nieve.

Además, adquirió 120 sopladoras para acelerar la limpieza de paradas de autobús y cruces peatonales, y aseguró 500 millones de libras de sal, unas 227.000 toneladas.

Como cambio operativo, el DSNY incorporó a sus mapas internos todas las paradas de autobús, aceras y cruces peatonales.

Los nuevos protocolos permitirán colocar con anticipación equipos contratados cuando los pronósticos indiquen una nevada.

En Staten Island, se añadieron ocho rutas de quitanieves en las zonas de mayor pendiente tras los inconvenientes registrados el invierno pasado.

La administración municipal habilitará hasta 800 camas adicionales y más de 600 habitaciones para personas vulnerables durante los períodos de bajas temperaturas (REUTERS/Jeenah Moon)

El programa Emergency Snow Shovelers, destinado a contratar trabajadores para retirar nieve, ya tenía más de 3.000 inscriptos al 9 de noviembre. La remuneración será de $ 30 por hora, con un incremento a $ 45 después de las primeras 40 horas trabajadas en una semana.

PUBLICIDAD

Viviendas públicas, escuelas y servicios de emergencia ajustan sus planes de invierno

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) revisó su infraestructura de calefacción: 965 calderas, 1.472 sistemas de agua caliente y 1.507 sistemas de distribución de calor.

Desde el último invierno, destinó más de USD 121 millones a mejoras en cuatro complejos y otros USD 728 millones en 20 desarrollos se encuentran cerca de concluir. También mantiene calderas móviles de reserva para responder a fallas graves.

Las escuelas públicas incorporaron 10 vehículos todoterreno con quitanieves, 650 sopladoras y cerca de 3.000 palas, picahielos y otras herramientas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con mayor presencia de lluvia, aguanieve y nevadas húmedas por el fenómeno de El Niño (REUTERS/Adam Gray)

La Policía de Nueva York prevé desplegar grúas durante las tormentas para despejar rutas y asistir a automovilistas varados, mientras el Departamento de Bomberos ajustará sus guardias y posicionará vehículos de gran altura ante eventuales inundaciones costeras.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno más cálido y húmedo por la influencia de un El Niño fuerte, una combinación que puede aumentar la presencia de lluvia, aguanieve, hielo y nevadas pesadas y húmedas en las tormentas de mayor magnitud.

La ciudad utilizará el sistema Notify NYC, que supera los 1,6 millones de suscriptores, para emitir alertas sobre frío, nieve y cambios en las condiciones meteorológicas.