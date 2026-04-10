Estados Unidos

Un insecto con picadura potencialmente letal se propaga en más de 20 estados y alerta a autoridades sanitarias

La especie invasora ha sido detectada en entornos urbanos y rurales, donde su presencia pasa desapercibida y complica su control

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Conocida científicamente como Brachyponera chinensis, este insecto tiene un comportamiento solitario e impredecible, lo que la convierte en una posible amenaza para las personas.
La hormiga asiática de aguijón se expande en más de 20 estados de Estados Unidos, generando alerta por su impacto ambiental y sanitario. (Wikimedia Commons/April Nobile)

La propagación de la hormiga asiática de aguijón en Estados Unidos ha activado alertas en agencias medioambientales y sanitarias, debido a su rápida expansión en más de 20 estados y su efecto en la biodiversidad y la salud pública. El avance se ha documentado durante el último año y compromete tanto áreas urbanas como rurales, según reportes del Servicio Forestal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USFS) y el monitoreo de universidades especializadas como la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NC State) y la plataforma internacional de seguimiento científico AntMaps.

De acuerdo con el USFS, se trata de una especie originaria de Asia oriental, capaz de establecer colonias en espacios naturales y urbanos sin levantar montículos visibles, lo que dificulta su detección y control. Las autoridades destacan que la presencia de la hormiga asiática de aguijón representa un reto para la gestión de ecosistemas y la prevención de incidentes de salud vinculados a su picadura, que puede desencadenar reacciones alérgicas graves en personas susceptibles.

La llegada de la especie al país fue registrada por primera vez hace noventa años, aunque el impacto ecológico y sanitario solo comenzó a notarse en las últimas dos décadas. Investigaciones de la NC State y de la Universidad de Georgia señalan la reducción de hormigas nativas y el desplazamiento de especies clave para la dispersión de semillas, lo que modifica los procesos ecológicos en los bosques invadidos.

¿Qué es la hormiga asiática de aguijón y cómo identificarla?

La hormiga asiática de aguijón (Brachyponera chinensis) es una especie invasora que se caracteriza por su tamaño reducido, alcanzando hasta 5 milímetros (0,2 pulgadas) en individuos obreros, de acuerdo con el USFS. Su coloración es marrón oscuro a negra, mientras que las antenas y patas presentan tonos naranja-marrón. Según la NC State, la identificación puede resultar compleja, ya que comparte rasgos con otras especies de hormigas presentes en América del Norte.

La especie no construye montículos visibles. Las colonias suelen instalarse en cavidades naturales, madera en descomposición, cortezas, macetas, suelo de jardinería y grietas en estructuras, según informes de la USFS y la NC State. Esta capacidad de adaptación le permite expandirse en ambientes variados, lo que dificulta su detección y control.

Primer plano macro de una hormiga asiática de aguijón de color marrón rojizo sobre una superficie de madera oscura cubierta de gotas de agua, con fondo desenfocado.
El rápido avance de la hormiga asiática de aguijón amenaza la biodiversidad local y pone en riesgo la salud pública según el Servicio Forestal de EE.UU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué estados de Estados Unidos se encuentra la hormiga asiática de aguijón?

Según el USFS y la plataforma internacional de monitoreo científico AntMaps, la presencia de la hormiga asiática de aguijón se ha documentado en al menos 20 estados: Arkansas, Alabama, Connecticut, Florida, Kentucky, Georgia, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, Ohio, Pennsylvania, Nueva York, Carolina del Norte, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia, Washington y Wisconsin. Las autoridades subrayan que la expansión podría ser mayor, ya que la especie puede pasar desapercibida durante largos períodos.

La entomóloga Emilee Poole, del USFS, informó al medio generalista de alcance nacional USA Today que en zonas de Georgia invadidas, la hormiga asiática de aguijón se encuentra “en o debajo de casi cada tronco, rama o resto de madera en el suelo del bosque”. La especialista advirtió que la adaptación de la especie a entornos urbanos y suburbanos facilita una dispersión silenciosa, con riesgo de traslado a nuevos territorios a través de materiales de jardinería y leña.

¿Cómo afecta la hormiga asiática de aguijón a la salud humana?

El veneno de la hormiga asiática de aguijón puede provocar reacciones dolorosas y, en personas sensibles, cuadros de alergia grave. El USFS y la NC State han documentado casos de picaduras con sensación de ardor y dolor persistente, enrojecimiento e hinchazón local que pueden durar más de 30 minutos y reaparecer horas después.

Emilee Poole, citada por USA Today, señaló que el veneno de la especie tiene una mayor probabilidad de causar reacciones alérgicas que la picadura de abeja: “La picadura genera una sensación punzante y palpitante que puede durar más de media hora, y se han reportado episodios de anafilaxia”. El USFS recomienda que las personas con antecedentes de alergia a venenos de insectos lleven un autoinyector de epinefrina (EpiPen) en zonas donde se haya confirmado la presencia de la hormiga.

¿Qué impacto tiene en los ecosistemas y la biodiversidad?

La expansión de la hormiga asiática de aguijón altera la composición de las comunidades de hormigas nativas, responsables de funciones ecológicas como la dispersión de semillas y el control biológico de plagas. Investigaciones de la NC State y el USFS señalan que en áreas invadidas, las poblaciones de hormigas autóctonas disminuyen o desaparecen, lo que afecta la regeneración de los bosques y la biodiversidad local.

Un informe del USFS describe a la especie como “altamente depredadora”. Es capaz de cazar otros insectos e invertebrados y competir por recursos alimenticios y sitios de anidación. Según el organismo, la reducción de hormigas nativas afecta procesos como la dispersión de semillas de plantas clave para el ecosistema.

La hormiga asiática de aguijón también se ha convertido en un problema para los ecosistemas debido a que ha desplazado a las especies nativas.
La especie invasora Brachyponera chinensis coloniza áreas urbanas y rurales sin construir montículos visibles, dificultando su detección y control. (Wikimedia Commons/April Nobile)

¿Por qué es difícil erradicar la hormiga asiática de aguijón?

Una vez establecida, la hormiga asiática de aguijón resulta extremadamente difícil de erradicar, de acuerdo con el USFS y la Universidad de Georgia. Las colonias pequeñas y la ausencia de montículos visibles lo que complica la localización, y las estrategias de control químico deben aplicarse con precaución para evitar daños a especies beneficiosas.

Actualmente, existen investigaciones en curso sobre métodos de manejo y cebos selectivos, aunque la efectividad a gran escala sigue siendo limitada. La recomendación principal de las autoridades consiste en la prevención, la vigilancia activa y el monitoreo ciudadano, especialmente durante el transporte de materiales de jardinería, leña y tierra que pueden contener colonias o individuos de la especie invasora.

¿Qué medidas recomiendan las autoridades para prevenir su expansión?

El USFS y la NC State recomiendan a la población tomar precauciones al interactuar con el entorno natural y al manipular materiales que puedan albergar colonias de la hormiga asiática de aguijón. Entre las sugerencias figuran:

  • Revisar cuidadosamente la madera, la tierra y las macetas antes de moverlas.
  • Evitar trasladar materiales de zonas invadidas a áreas libres de la plaga.
  • Prestar atención al sentarse o dejar objetos sobre madera, troncos y restos vegetales.
  • Reportar posibles avistamientos a los departamentos de agricultura estatales o federales.

Las colonias pueden encontrarse en:

  • Mulch y tierra de jardinería
  • Macetas y plantas ornamentales
  • Troncos, ramas y cortezas
  • Grietas en madera o piedras
  • Debajo de hojarasca y residuos vegetales

El USFS enfatiza que la colaboración ciudadana es clave para identificar y reportar nuevos focos, lo que permite mejorar la vigilancia y las acciones de control.

¿Qué se sabe sobre su origen y llegada a Estados Unidos?

La hormiga asiática de aguijón es originaria de China, Japón y la península de Corea, según el USFS. Introducción en Estados Unidos se remonta a 1932, aunque su impacto sobre la biodiversidad y la salud pública solo ha sido documentado en los últimos veinte años. El aumento de su presencia se atribuye a la globalización y el comercio internacional, que facilitan el traslado accidental de colonias a través de materiales vegetales y productos de jardinería.

De acuerdo con la plataforma AntMaps, la especie también ha sido reportada en otros países, aunque su expansión en Estados Unidos es una de las más documentadas y monitoreadas por organismos oficiales y centros de investigación.

Primer plano macro de una hormiga asiática de aguijón con cuerpo oscuro y rojizo, cubierta de gotas de agua, posada sobre madera húmeda con musgo verde y hojas borrosas.
Investigaciones de la Universidad Estatal de Carolina del Norte vinculan la presencia de la hormiga asiática de aguijón con la reducción de hormigas nativas y alteraciones ecológicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué efectos puede tener su presencia a futuro?

La presencia establecida de la hormiga asiática de aguijón en Estados Unidos representa un desafío para la gestión de los ecosistemas y la salud pública. Los organismos oficiales continúan monitoreando la expansión de la especie y desarrollando estrategias de manejo para limitar su impacto, mientras advierten sobre la dificultad de eliminar la plaga una vez asentada. Se espera que las investigaciones en curso permitan mejorar los métodos de control y prevención, con el objetivo de proteger la biodiversidad y reducir los riesgos para la población.

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