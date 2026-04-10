Miramar habilitó espacio para trámites de pasaporte de Estados Unidos: cuáles son los requisitos

La ciudad de Miramar ha implementado un sistema que permite a sus residentes acceder de forma directa a los servicios de pasaporte de Estados Unidos desde el propio ayuntamiento, a través de la oficina de la City Clerk, ubicada en el 2300 Civic Center Place(Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Miramar ha implementado un sistema que permite a sus residentes acceder de forma directa a los servicios de pasaporte de Estados Unidos desde el propio ayuntamiento, a través de la oficina de la City Clerk, ubicada en el 2300 Civic Center Place.

Según informó el medio local Caribbean National Weekly, este servicio ofrece la posibilidad de gestionar tanto el Libro de Pasaporte estadounidense como la Tarjeta de Pasaporte estadounidense con la asistencia de personal especializado, lo que agiliza y facilita el trámite para la comunidad local.

El ayuntamiento se ha constituido como centro oficial de tramitación de documentos de viaje, permitiendo que los ciudadanos realicen sus solicitudes sin necesidad de trasladarse a oficinas federales más alejadas.

La directora de la oficina de la City Clerk, Denise Gibbs, explicó al medio que el Libro de Pasaporte es el documento más versátil, ya que habilita al titular a viajar por aire, mar o tierra internacionalmente.

Cuáles son las características de la Tarjeta Pasaporte

Tiene una validez de diez años para adultos y cinco años para menores de dieciséis años. Este documento cumple con los estándares internacionales y es reconocido por los países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas.

Por su parte, la Tarjeta de Pasaporte representa una alternativa específica para quienes viajan frecuentemente por tierra o mar a destinos cercanos.

Su uso está restringido a traslados terrestres y marítimos: solo válida para traslados terrestres y marítimos a Canadá, México, el Caribe y Bermudas, y es aceptada en carriles exprés de control migratorio terrestre. Esta modalidad resulta útil para quienes cruzan fronteras por motivos laborales, familiares o turísticos.

Diferencias entre los documentos y proceso de gestión en el ayuntamiento

Ambos documentos, tanto el Libro como la Tarjeta de Pasaporte, cumplen con las disposiciones de la norma REAL ID, lo que permite su uso como identificación válida en vuelos nacionales dentro de Estados Unidos.

Gibbs aclaró: “El libro de pasaporte es necesario para todos los viajes internacionales por aire, mientras que la tarjeta está pensada para viajes regionales que no requieren traslado aéreo”.

La gestión en el ayuntamiento de Miramar incluye la orientación sobre las diferencias entre ambos documentos, aconsejando a los interesados definir el tipo de trámite según si sus viajes serán internacionales por aire o solamente regionales en tierra o mar.

La oficina de la City Clerk dispone de un sistema de citas y un portal web donde los ciudadanos pueden consultar requisitos, tasas y plazos, así como agendar un turno. El medio resaltó que la programación anticipada de citas contribuye a reducir los tiempos de espera y optimizar la atención.

La oficina de la City Clerk dispone de un sistema de citas y un portal web donde los ciudadanos pueden consultar requisitos, tasas y plazos, así como agendar un turno.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los requisitos para el proceso de solicitud

El proceso de solicitud exige la presentación de prueba de ciudadanía, identificación con fotografía y el pago de las tarifas correspondientes. El equipo de la City Clerk cuenta con capacitación para asistir en renovaciones, trámites para menores de dieciséis años, así como gestión por extravío o hurto de documentos, según informó Caribbean National Weekly.

Entre las ventajas que destaca el ayuntamiento se encuentra la descentralización de los servicios federales, acercando trámites esenciales a la comunidad y fortaleciendo la autonomía local.

Las autoridades han impulsado campañas informativas que recuerdan a los residentes la importancia de verificar la vigencia de sus documentos de viaje y anticiparse a la renovación, especialmente en temporadas de alta demanda.

Información y recomendaciones para viajeros

La ciudad proporciona información actualizada sobre servicios de pasaporte, requisitos y procedimientos en su portal oficial, que incluye enlaces y canales de consulta. Las autoridades insisten en la necesidad de contar con documentos vigentes y compatibles con REAL ID, ya que esto resulta imprescindible ante controles reforzados en aeropuertos y pasos fronterizos.

La estrategia de Miramar apunta a modernizar la oferta de servicios públicos, garantizando que los residentes puedan acceder a estos trámites clave sin demoras ni desplazamientos prolongados, de acuerdo con Caribbean National Weekly.