El 20% de trabajadores a tiempo completo en EEUU afirma que la inteligencia artificial reemplazó parte de su trabajo

El 27% de los empleados estadounidenses que usan inteligencia artificial reporta que la IA sustituyó tareas tradicionales en sus trabajos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial modificó procesos laborales en Estados Unidos durante 2026, según un estudio nacional de Epoch AI e Ipsos. La investigación, publicada en marzo, detectó que más de una cuarta parte de los empleados que usan IA afirma que la tecnología ha reemplazado tareas que antes realizaban. Esta transformación afecta principalmente a trabajadores de tiempo completo en sectores con acceso a tecnologías digitales, representando una tendencia creciente en la automatización y reconfiguración de funciones laborales.

De acuerdo con los datos difundidos por Epoch AI en su portal oficial y replicados por la cadena estadounidense de noticias NBC News, el 27% de los empleados que usan IA para su trabajo informó que la herramienta sustituyó tareas existentes, mientras que el 21% asumió responsabilidades inéditas surgidas por la irrupción de estos sistemas. El estudio se basa en respuestas de 2.021 adultos estadounidenses encuestados entre el 3 y el 5 de marzo de 2026, con una metodología digital aplicada por Ipsos y un margen de error de ±2,5%.

La adopción de la inteligencia artificial en el ámbito laboral se ha intensificado durante los últimos años, impulsada por la proliferación de plataformas como ChatGPT, Gemini y Copilot, según reportes institucionales y estudios de entidades como la firma financiera Goldman Sachs. La automatización de tareas y la creación de nuevas funciones modifican el perfil de los trabajadores, mientras organismos internacionales debaten políticas para acompañar la transición tecnológica en el mercado de empleo.

¿Cómo afecta la inteligencia artificial a los empleados estadounidenses?

El análisis de Epoch AI muestra que el 27% de los trabajadores encuestados que usan inteligencia artificial reconoce que la tecnología reemplazó tareas que antes desarrollaban, mientras que el 21% incorporó nuevas actividades derivadas de la IA. Los resultados sostienen que la transformación no implica solo reducción de empleos, sino una reconfiguración de funciones dentro de las organizaciones.

Según el informe, los trabajadores afectados pertenecen en su mayoría a sectores donde la digitalización permite automatizar procesos rutinarios. El uso frecuente de IA corresponde a empleados con acceso a infraestructura tecnológica y competencias digitales, aunque la integración de estos sistemas muestra una tendencia transversal a diferentes áreas productivas.

Según un estudio de Epoch AI e Ipsos, el 80% de los usuarios de IA utiliza la herramienta para buscar información o recomendaciones laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué tareas son reemplazadas y cuáles surgen por la adopción de IA?

El sondeo detalla que la automatización recae principalmente sobre actividades como la búsqueda de información, la redacción de textos y la generación de ideas. El 80% de los usuarios de IA la utiliza para buscar información o recomendaciones, el 59 % para escribir o editar textos y el 53% para idear propuestas, según los resultados de Epoch AI.

En cuanto a las nuevas funciones, los empleados señalan que deben realizar tareas que no existían antes de la llegada de la tecnología, como gestionar agentes autónomos, analizar resultados generados por IA o adaptar procesos internos a sistemas automatizados.

¿Qué plataformas lideran el uso de inteligencia artificial en el trabajo?

De acuerdo con el estudio, ChatGPT se posiciona como la plataforma más utilizada por los empleados estadounidenses, con una preferencia del 31%. Le siguen Gemini de Google (21%) y Copilot de Microsoft (10,5%). Estas aplicaciones concentran la mayor parte de la actividad asociada a la automatización y generación de contenido en entornos laborales.

El reporte de Epoch AI también identifica que casi la mitad de los usuarios de IA para el trabajo emplea suscripciones individuales o versiones gratuitas, en vez de herramientas adquiridas por sus empresas. Esta tendencia refleja una integración gradual de la IA, con variaciones según el acceso a recursos y el contexto sectorial.

¿Con qué frecuencia se utiliza la inteligencia artificial en el empleo?

La investigación de Epoch AI y Ipsos revela que la mitad de los adultos estadounidenses encuestados usó inteligencia artificial en la última semana, ya sea para fines personales o laborales. Entre los usuarios activos, casi un 50% empleó la tecnología entre dos y cinco días en el mismo periodo.

No obstante, el estudio aclara que el uso intensivo es minoritario: el 62,5 % de los usuarios realizó solo una o dos tareas rápidas el día de mayor actividad, frente a un 6% que reportó un uso más extenso. La adopción de IA varía de acuerdo con la naturaleza del empleo y el nivel de digitalización del sector.

La automatización por inteligencia artificial incide principalmente en trabajadores de tiempo completo con acceso a tecnologías digitales en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral?

El análisis presentado por Epoch AI coincide con reportes de entidades como la firma financiera Goldman Sachs y la firma financiera Morgan Stanley, que advierten sobre una aceleración en la automatización de tareas. Según Goldman Sachs, la automatización por IA elimina cerca de 16.000 empleos mensuales en Estados Unidos, considerando tanto la sustitución como la ampliación de funciones.

El reporte subraya que la inteligencia artificial no solo reemplaza, sino que también impulsa la creación de nuevas funciones y exige la adquisición de habilidades digitales en la fuerza laboral. La proporción de empleados que asume tareas inéditas apunta a una transformación estructural en el mercado de trabajo.

¿Qué opinan los expertos y responsables institucionales?

Caroline Falkman Olsson, directora de programas de Epoch AI, declaró en NBC News que los resultados “confirman los supuestos sobre el impacto creciente de la IA en el trabajo”. La especialista remarcó que es necesario analizar en profundidad qué tipos de tareas se ven más modificadas por la automatización.

Por su parte, Nicholas Miailhe, líder de políticas en la iniciativa internacional Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI), afirmó: “Los resultados deberían alertar a trabajadores y responsables políticos, ya que la reestructuración laboral está ocurriendo en tiempo real”.

Renan Araujo, director del centro de estudios Institute for AI Policy and Strategy, destacó el avance de los agentes autónomos: “Uno de cada doce estadounidenses ha utilizado un agente autónomo de IA, un software que realiza acciones en nombre del usuario”, en referencia a los hallazgos de Epoch AI.

¿Cuánto ha crecido el uso de agentes autónomos de IA?

El informe de Epoch AI señala que el 8% de los usuarios de IA interactuó con agentes autónomos en la última semana, tecnología que permite ejecutar tareas de forma independiente. Alrededor del 49% de los usuarios recurrió a IA para búsquedas web, mientras que la adopción de agentes autónomos se mantiene en niveles bajos, aunque en aumento respecto a años anteriores.

Esta tendencia muestra el desarrollo reciente de sistemas capaces de ejecutar acciones complejas, más allá de la simple generación de contenido, lo que plantea desafíos para la capacitación y el monitoreo de resultados en el entorno laboral.

La aparición de tareas inéditas como la gestión de agentes autónomos y el análisis de resultados generados por IA transforma el mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas evalúan autoridades y empresas frente a estos cambios?

El avance de la inteligencia artificial ha motivado discusiones en organismos internacionales y el sector privado sobre la regulación y acompañamiento de la transición tecnológica. La Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) analizan políticas para proteger derechos laborales y fomentar la adaptación de los trabajadores.

Las empresas, por su parte, incrementan la inversión en tecnologías de automatización y despliegan estrategias de formación para actualizar competencias digitales, según informes de Goldman Sachs y datos recabados por Epoch AI. El seguimiento de las tendencias servirá para evaluar la magnitud de la transformación y su impacto en el empleo.

¿Cómo afecta este proceso a los trabajadores y qué se espera en adelante?

La publicación de los datos de Epoch AI presenta datos cuantitativos sobre el uso de inteligencia artificial en los empleos estadounidenses y ofrece indicadores para la toma de decisiones en el sector público y privado. El seguimiento de estos datos permitirá monitorear si la creación de nuevas tareas equilibra la automatización, y cómo evolucionan los perfiles laborales en el corto y mediano plazo.

De acuerdo con los autores del estudio, el avance de la inteligencia artificial exige atención tanto de autoridades como de empleadores y trabajadores, en un contexto de cambio acelerado y diversificación de herramientas tecnológicas. Las cifras muestran que la transformación está en marcha y que la adaptación será clave en el futuro del trabajo en Estados Unidos.