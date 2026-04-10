Estados Unidos

Apple cerrará su primera tienda sindicalizada en Estados Unidos

La decisión en Towson, Maryland, según explicó la compañía, está prevista para junio de 2026

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Las tiendas físicas de Apple siguen superando al promedio del sector minorista estadounidense en ventas por superficie y experiencia al clientes
Las tiendas físicas de Apple siguen superando al promedio del sector minorista estadounidense en ventas por superficie y experiencia al clientes

Apple anunció el cierre definitivo de su tienda en Towson, Maryland, la primera en sindicalizarse en Estados Unidos, junto con otras dos ubicaciones en centros comerciales afectados por problemas económicos. La compañía señaló que la clausura, prevista para junio de 2026, responde a la salida de otros minoristas y al deterioro de las condiciones en los centros comerciales, según información de Bloomberg.

El cierre de la tienda sindicalizada de Apple en Towson ha provocado distintas reacciones. Mientras la empresa alega motivos comerciales, el sindicato que representa a los trabajadores acusa a Apple de intentar debilitar la organización sindical.

Condiciones para los empleados tras el cierre de Towson

Apple informó que estos trabajadores podrán presentarse a otras vacantes dentro de la empresa, en línea con su convenio colectivo, pero no contarán con un traslado inmediato como sí sucede en Trumbull Mall y North County Mall, según detalló Bloomberg.

Esta situación generó inconformidad entre el personal, que consideraba que la sindicalización ofrecía cierta protección ante cambios inesperados. El sindicato sostiene que esta distinción supone una vulneración de derechos previamente adquiridos.

El cierre de la tienda sindicalizada de Towson es una medida poco común en la estrategia minorista de Apple, que suele optimizar ubicaciones tras análisis exhaustivos (Reuters)
El cierre de la tienda sindicalizada de Towson es una medida poco común en la estrategia minorista de Apple, que suele optimizar ubicaciones tras análisis exhaustivos (Reuters)

Impacto en la estrategia minorista y la base de clientes de Apple

Las tiendas físicas han sido siempre esenciales para la red comercial de Apple, que cuenta con una de las bases de clientes más leales del sector tecnológico. Datos de SQ Magazine indican que la tasa de retención de clientes del iPhone se mantiene cercana al 92% y el índice Net Promoter Score alcanzó los 61 puntos en 2025, un resultado superior al promedio de la industria. Además, en 2024 había más de 2.200 millones de dispositivos Apple activos a nivel mundial.

Según Shopify, las ventas por superficie de las tiendas de Apple superan los USD 5.500 por 0,09 metros cuadrados, una cifra muy por encima del promedio del sector en Estados Unidos. El atractivo de estos espacios como puntos para la experiencia del cliente y el servicio técnico es frecuentemente mencionado por analistas, como en la opinión de Bob Amster del Northeast Retail Consulting Group en RetailWire: “El Genius Bar es la máxima expresión de la gratificación inmediata. Supera con creces al soporte por chat”.

La International Association of Machinists and Aerospace Workers, organismo que representa a los empleados de Towson, calificó el cierre como un intento de disolver la organización sindical. “La afirmación de Apple de que el convenio colectivo impide la reubicación es falsa y plantea serias dudas de que este cierre sea un esfuerzo cínico para destruir el sindicato”, declaró un portavoz sindical a Yahoo Finance.

Aunque Apple tiene una política sistemática de revisar y optimizar sus ubicaciones, el cierre de tiendas es excepcional y suele responder a factores comerciales concretos. La decisión de clausurar la tienda en Towson refleja la estrategia de la empresa de ajustar su red física en situaciones consideradas relevantes tras un análisis exhaustivo.

El sindicato indicó que está considerando acciones legales y buscando apoyo político para exigir responsabilidades a Apple. Mientras tanto, la otra tienda sindicalizada en Estados Unidos, situada en Oklahoma City, continuará funcionando.

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