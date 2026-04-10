Abogado de Texas se niega a comparecer tras denunciar que un juez maltrató a un empleado informático del tribunal

El abogado James Stafford rechaza comparecer en el tribunal del condado de Harris tras denunciar el trato de un juez a un empleado informático (Captura de video)

Un grupo de abogados de Texas permaneció durante casi una hora y media en la sala del tribunal del condado de Harris para respaldar a su colega James Stafford, en un episodio que evidenció el debate sobre la autoridad judicial y los límites del poder en la administración de justicia.

La ausencia de Stafford, después de que lo convocara el magistrado Nathan Milliron tras cuestionar públicamente el trato de este último hacia un trabajador de informática, intensificó la atención sobre el rol de los jueces y la reacción de la comunidad legal ante comportamientos objetados por sus pares.

Stafford no se presentó ante Milliron argumentando que no existía una citación formal y que la acusación de “comunicación ex parte”—contactar a un juez sin informar a las otras partes de un proceso—no era aplicable en su caso.

Según el diario local Houston Chronicle, esa citación fue una respuesta a la demanda de Stafford de que Milliron ofreciera una disculpa pública al técnico de informática. A pesar de la negativa del abogado, cerca de doce miembros del gremio profesional Asociación de Abogados Penalistas del Condado de Harris, entre ellos su presidente Brent Mayr, ocuparon la sala como muestra de solidaridad.

Durante la audiencia, Nathan Milliron no abordó a Stafford ni el incidente que generó la presencia masiva de abogados. Mayr comentó a Houston Chronicle: “El juez no tomará ninguna medida ilegal adicional”, resaltando la actitud prudente del magistrado once concluida la espera.

Hasta el momento, ningún integrante de la asociación ha presentado una queja formal ante la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas, aunque el episodio reavivó debates sobre el comportamiento de los jueces en la jurisdicción local.

El incidente pone en primer plano la relación entre la autonomía judicial y el escrutinio social sobre el comportamiento de los magistrados, un tema que ha cobrado fuerza tras otros episodios recientes vinculados a Milliron.

En los meses previos, su accionar fue objeto de atención según Houston Chronicle, por actitudes hacia personal y litigantes, incluyendo la expulsión de una abogada de defensa a quien llegó a amenazar con arresto.

Reacción legal y consecuencias para Milliron

La reacción del juez Nathan Milliron intensifica la presión pública tras otras polémicas, incluyendo la expulsión previa de una abogada defensora (Facebook: Nathan J. Milliron)

La reacción de Milliron ante las críticas se reflejó en comunicaciones institucionales, donde exigía respeto a su investidura de “juez debidamente electo” y enviaba directrices específicas a su equipo. Tras la presión pública y la exposición mediática, Milliron cerró la cuenta de Facebook desde donde transmitía audiencias y redujo su presencia pública, sin emitir declaraciones oficiales ni disculpas sobre los hechos, según Houston Chronicle.

La movilización del gremio profesional y el debate activado dentro del foro local subrayan el dilema del sistema judicial al intentar equilibrar la autonomía de los jueces y el trato profesional que debe primar en cada proceso.

La ausencia de mecanismos inmediatos de rendición de cuentas en casos como este ha sido señalada por varios integrantes de la comunidad jurídica, quienes advierten sobre los riesgos de un ejercicio autoritario de la judicatura.

El papel de la autoridad disciplinaria en Texas

La ausencia de mecanismos inmediatos de rendición de cuentas preocupa a la comunidad jurídica en Texas y reaviva cuestionamientos al poder judicial (Captura de video)

En Texas, el marco institucional define que la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas, el órgano disciplinario de la judicatura texana, es la única autoridad facultada para investigar comportamientos impropios de jueces en funciones.

Nathan Milliron ocupa desde enero de 2025 el cargo de juez electo para el 215° distrito judicial, lo que lo habilita a actuar con independencia frente a los administradores locales, que no pueden imponerle sanciones disciplinarias.

Según Brent Mayr, el comportamiento de Milliron en las audiencias posteriores fue “muy agradable”, aunque atribuyó esa actitud a la presión pública y la exposición mediática.

El abogado defensor Wade Smith, quien también presenció el episodio, afirmó: “No me sorprende cuando está bajo la mirada de todos.” Para Mayr, Milliron “debe disculparse tanto con Stafford como con el trabajador de informática y cualquier otra persona afectada por su comportamiento”. Insistió: “Creo que le debe una disculpa al pueblo del condado de Harris diciendo: ‘No voy a comportarme así en el futuro’”.

Hasta hoy, Nathan Milliron no ha brindado explicaciones públicas ni ha enfrentado sanciones formales. La resolución institucional del caso depende de la evaluación que realice la Comisión Estatal de Conducta Judicial de Texas sobre la ética y los actos de los integrantes del poder judicial.

El poder judicial local ante el escrutinio público

La situación vivida en el tribunal del condado de Harris evidencia el impacto del liderazgo judicial y del trato a empleados y participantes en la administración de justicia. El respaldo de la comunidad legal a James Stafford y la demanda de límites claros a la autoridad de los jueces reflejan una preocupación por la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema.

En Texas, la figura del juez electo con autonomía frente a los órganos de gestión plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles institucionales en posibles casos de abuso.

La Comisión Estatal de Conducta Judicial ha debido intervenir previamente en conflictos similares, aunque estos procesos son complejos y prolongados. La presión de la opinión pública y la vigilancia de la comunidad jurídica continúan incidiendo en la conducta de los magistrados.

El caso de Nathan Milliron se suma a debates recientes en Estados Unidos sobre el rol de los jueces, la publicidad de sus decisiones y la importancia de la integridad en la gestión del poder. En el condado de Harris, sigue latente la expectativa en torno a la respuesta oficial de la comisión estatal y la posibilidad de establecer precedentes claros para el ejercicio judicial.