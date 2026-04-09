Qué se necesita para ingresar a Estados Unidos durante la Copa Mundial 2026

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. lanzó una guía oficial con requisitos migratorios para el ingreso durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), agencia federal de control fronterizo, publicó una guía especial para quienes planean ingresar al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en varias ciudades anfitrionas, entre ellas Miami.

Según el portal oficial de la CBP habilitado para el evento, la agencia enfatiza la importancia de anticipar la verificación de todos los requisitos migratorios, incluyendo el pasaporte vigente, la visa, el sistema ESTA para ciudadanos de países exentos de visado y el formulario I-94.

El torneo, que reunirá a equipos y aficionados de todo el mundo, implicará una movilización masiva de visitantes internacionales. Estados Unidos será el principal país anfitrión, organizando 72 partidos en 12 grupos de la primera fase y distribuyendo los encuentros en distintas sedes, lo que representa una logística compleja tanto en materia migratoria como de movilidad interna.

La guía oficial subraya que los viajeros deben asegurarse de cumplir con los requisitos migratorios y consultar con antelación los trámites específicos, dado que el flujo de llegadas será mucho mayor durante el torneo.

Además, recomienda identificar el documento migratorio necesario según país de origen y propósito del viaje. Para quienes viajan bajo el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), el sistema electrónico ESTA es el canal recomendado para la verificación previa y la autorización de ingreso.

La CBP centraliza en su página información validada sobre admisión, comprobación de registros migratorios y acceso a recursos de United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, y del Department of State (Departamento de Estado).

Entre los aspectos destacados, se resalta el uso exclusivo de los portales oficiales para una gestión segura y la anticipación como herramienta para evitar demoras o dificultades al momento del ingreso.

Qué documentos exige Estados Unidos para ingresar durante el Mundial 2026

El formulario I-94 es obligatorio para la mayoría de los visitantes no inmigrantes y debe descargarse a través de la plataforma digital oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ingresar a Estados Unidos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, los visitantes deben cumplir con una serie de requisitos migratorios estrictos. La guía de la CBP indica que todo viajero debe portar un pasaporte válido y, dependiendo del país de origen, tramitar una visa o gestionar la autorización a través del sistema ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

El ESTA es obligatorio para ciudadanos de los países incluidos en el Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visa), quienes deben completar el formulario en línea y recibir la aprobación antes del viaje.

Aquellos que provienen de países que no forman parte del Visa Waiver Program deben solicitar una visa tradicional en los consulados de Estados Unidos y cumplir con los requisitos adicionales que establece el Departamento de Estado.

Asimismo, la agencia federal recuerda que el formulario I-94 es necesario para la mayoría de los visitantes no inmigrantes, especialmente para quienes ingresan por tierra o extienden su estadía.

La consulta y descarga de este documento puede realizarse en línea mediante la plataforma oficial del gobierno estadounidense.

Herramientas digitales y trámites para visitantes durante el torneo

La CBP y el Departamento de Estado habilitaron portales y herramientas digitales exclusivas para tramitar documentos migratorios y consultar el estatus de viaje durante el torneo (Europa Press/Contacto/Emily Curiel)

La CBP y el Departamento de Estado han habilitado plataformas digitales específicas para quienes viajen a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estas herramientas permiten consultar el estatus migratorio, descargar el formulario I-94, acceder a información sobre movilidad interna y conocer las normas para el desplazamiento entre ciudades anfitrionas.

Para los trabajadores no inmigrantes que participen en el evento —incluyendo personal técnico, periodistas y voluntarios—, la guía recomienda revisar los lineamientos de USCIS y gestionar los permisos laborales necesarios antes del arribo.

La verificación de documentos y la obtención de credenciales oficiales son necesarias para evitar demoras en los controles de seguridad.

Entre los recursos disponibles se encuentran enlaces directos a los servicios de autorización de viaje, información sobre los tipos de visa y canales de atención para dudas frecuentes.

La CBP insta a los viajeros a utilizar solamente los portales oficiales del gobierno estadounidense como cbp.gov y las plataformas digitales asociadas, para reducir el riesgo de fraudes o información incorrecta.

Movilidad interna y controles durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La guía de la CBP destaca riesgos de demoras en los puntos de entrada por el aumento de viajeros internacionales durante la Copa Mundial 2026

Durante la estancia en Estados Unidos, los visitantes podrán movilizarse entre las ciudades sede utilizando diversos medios de transporte. La guía aclara que, además de los requisitos de ingreso, existen regulaciones específicas para viajes domésticos, incluyendo controles de seguridad en aeropuertos y estaciones de transporte.

El formulario I-94 es fundamental para acreditar la legalidad de la estadía y puede ser requerido por las autoridades en cualquier punto de control interno.

Por ello, la CBP recomienda conservar una copia digital o impresa durante todo el viaje. Quienes deseen prolongar su permanencia después del torneo deben tramitar la extensión del I-94 o la visa correspondiente, siguiendo los procedimientos de USCIS.

La agencia federal advierte que el incremento en el volumen de pasajeros durante el Mundial generará mayores tiempos de espera en los puntos de entrada y tránsito.

Por esa razón, insiste en la importancia de la preparación previa y la pronta consulta de los requisitos migratorios, así como en la utilización de las herramientas digitales habilitadas para agilizar los procesos de admisión y movilidad.

Recomendaciones para un ingreso ágil y seguro

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señala que la revisión anticipada de todos los documentos y requisitos migratorios es necesaria para ingresar al país durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El uso del sistema ESTA, la verificación del I-94 y la consulta de los portales oficiales del gobierno estadounidense constituyen pasos esenciales para garantizar una experiencia ordenada y segura.

Ante el tamaño del evento y el esperado aumento de viajeros internacionales, la CBP sugiere no postergar trámites migratorios. La anticipación y la información precisa sobre los procedimientos serán determinantes para evitar retrasos en el acceso a los encuentros y la circulación interna por las ciudades sede.