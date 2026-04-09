Estados Unidos lanza jornadas especiales para tramitar pasaportes y reducir la alta demanda en 2026

El Departamento de Estado de EE.UU. lanza operativos especiales para solicitudes de pasaportes en abril de 2026 en distintas regiones del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos inició una nueva serie de operativos especiales para la aceptación de solicitudes de pasaportes en abril de 2026, con el objetivo de ampliar el acceso a ciudadanos que requieren este documento y no pueden acudir en horarios tradicionales. La medida, vigente desde los primeros días del mes, afecta a quienes necesitan gestionar el pasaporte en persona en diferentes regiones del país, en respuesta al incremento sostenido de la demanda y la necesidad de reducir los tiempos de espera.

Según información publicada por el propio Departamento de Estado, los operativos se desarrollan en bibliotecas públicas, oficinas de correos, universidades y centros comunitarios distribuidos en más de una docena de estados y territorios, incluyendo Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois y Puerto Rico. De acuerdo con la revista estadounidense Newsweek, la estrategia busca brindar alternativas a los solicitantes que enfrentan dificultades para gestionar el trámite en días y horarios habituales.

El contexto que llevó a la implementación de estos eventos responde a la marcada tendencia de crecimiento en las solicitudes de pasaportes, impulsada por la reactivación de los viajes internacionales y la normalización de los flujos turísticos. Según datos oficiales, la demanda de pasaportes en Estados Unidos superó los más de 24 millones de solicitudes anuales en los últimos años, lo que generó una fuerte presión sobre las oficinas convencionales.

Fechas y ubicaciones de los eventos especiales para tramitar pasaportes en abril de 2026

Durante abril, el Departamento de Estado programó decenas de ferias de aceptación de pasaportes en todo el país, según el calendario actualizado en su portal oficial. Cada jornada cuenta con horarios extendidos y, en algunos casos, la posibilidad de asistir sin cita previa. Entre los lugares confirmados se encuentran:

Raleigh, Carolina del Norte: Edificio Wake County Commons, 16 de abril, de 09:00 a 14:00, sin cita.

Miami, Florida: Biblioteca Regional de Westchester, 9 de abril, de 10:00 a 14:30, sin cita.

New Buffalo, Michigan: Biblioteca del municipio, 9 de abril, de 11:00 a 15:00, sin cita.

Toa Baja, Puerto Rico: CSI Toa Baja, 10 de abril, de 9:00 a 14:00, sin cita.

Springfield, Illinois: Puesto 755 de la VFW, 11 de abril, de 9:00 a 11:00, sin cita.

El Paso, Texas: Universidad de Texas, 11 de abril, de 11:00 a 16:00, sin cita.

Oakland, Iowa: Centro Comunitario, 14 de abril, de 16:00 a 20:00, sin cita.

Barceloneta, Puerto Rico: Casa Alcaldía, 14 de abril, de 9:00 a 14:00, sin cita.

Quebradillas, Puerto Rico: Coliseo Raymond Dalmau, 16 de abril, de 9:00 a 14:00, sin cita.

Port Washington, Nueva York: Biblioteca Pública, 17 de abril, de 13:00 a 16:00, con cita previa telefónica.

Cincinnati, Ohio: Complejo Deportivo de la Universidad Mount St. Joseph, 17 de abril, de 16:30 a 18:30, sin cita.

Rincón, Puerto Rico: Ventana Al Mar, 17 de abril, de 9:00 a 14:00, sin cita.

La Porte, Texas: Biblioteca sucursal, 17 de abril, de 13:00 a 16:00, sin cita.

Punta Gorda, Florida: Secretaría del Tribunal del Condado de Charlotte, 18 de abril, de 8:00 a 12:00, sin cita.

Aiea, Hawái: Biblioteca de Aiea, 18 de abril, de 9:00 a 16:00, con cita.

Franklin Park, Illinois: Biblioteca de Franklin Park, 18 de abril, de 8:00 a 14:00, con cita previa telefónica.

Oregon, Illinois: Biblioteca Pública, 18 de abril, de 10:00 a 14:00, sin cita.

Houston, Texas: Biblioteca Sucursal Fairbanks, 24 de abril, de 13:00 a 16:00, sin cita.

Anniston, Alabama: Oficina de correos, 25 de abril, de 9:00 a 12:00, sin cita.

Santa Cruz, California: Oficina del Secretario del Condado, 25 de abril, de 9:00 a 13:00, con cita previa telefónica.

Walnut, California: Ayuntamiento, 25 de abril, de 8:00 a 12:00, con cita previa telefónica.

Livonia, Nueva York: Escuela Central, 25 de abril, de 13:00 a 16:00, sin cita.

Morris, Nueva York: Departamento de Bomberos, 25 de abril, de 9:00 a 13:00, sin cita.

Los Fresnos, Texas: Ayuntamiento, 25 de abril, de 9:00 a 13:00, sin cita.

Bayamón, Puerto Rico: UPR – Bayamón, 29 de abril, de 9:00 a 14:00, sin cita.

El listado completo, así como los detalles sobre la necesidad de cita y los datos de contacto, se encuentra en la página oficial del Departamento de Estado. Los eventos abarcan tanto grandes urbes como localidades rurales, con el fin de cubrir diferentes perfiles de usuarios.

Las ferias de aceptación de pasaportes ofrecen atención con horarios extendidos y, en algunos casos, sin necesidad de cita previa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participantes y documentación requerida para los operativos

Según el Departamento de Estado, los eventos están dirigidos principalmente a personas que necesitan presentar el formulario DS-11, como adultos que solicitan el pasaporte por primera vez y todos los menores de 16 años. Para participar, los interesados deben presentar prueba de ciudadanía estadounidense (certificado de nacimiento, naturalización o ciudadanía), una identificación vigente con fotografía (licencia de conducir, carnet de identidad estatal o federal), una fotocopia de esos documentos y el pago de las tasas establecidas.

En el caso de menores, la presencia de ambos padres o tutores legales es obligatoria, con la firma de estos ante el agente responsable del trámite. La información institucional aclara: “Cada evento ofrecerá servicios de aceptación presenciales, lo que permitirá a los solicitantes presentar solicitudes de pasaporte, documentos de respaldo y fotografías en el lugar”.

Modalidad de cita previa en los eventos

La modalidad de atención varía según la sede y la demanda prevista en cada región. De acuerdo con el Departamento de Estado, algunos eventos operan con cupo abierto, sin necesidad de reservar turno, mientras que otros requieren cita previa o llamada telefónica para asegurar el lugar. La recomendación oficial es consultar con antelación los requisitos de cada sede, ya que la capacidad es limitada y podría completarse rápidamente.

“La disponibilidad y las normas para reservar varían según la ubicación, y el aforo suele ser limitado”, por lo que se aconseja revisar cuidadosamente la información publicada en la web oficial antes de asistir.

Cambios y cuestiones que se mantienen en el trámite de pasaporte

Los operativos especiales de abril 2026 complementan, pero no sustituyen, el funcionamiento de las oficinas de procesamiento de pasaportes tradicionales, que continúan atendiendo a lo largo del país. La iniciativa busca aliviar la congestión en las sedes habituales, sin modificar los requisitos documentales ni los plazos de tramitación estándar, según el Departamento de Estado.

Las solicitudes presentadas en las ferias temporales se someten a los mismos controles y procedimientos de seguridad que las gestionadas en las oficinas regulares. El organismo recordó que los plazos habituales para la entrega del pasaporte permanecen vigentes, salvo que el solicitante cumpla con los criterios para atención prioritaria.

Más de una docena de estados, incluidos Nueva York, California, Texas, Florida, Illinois y Puerto Rico, participan en los nuevos operativos para tramitar pasaportes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivos del aumento en la demanda de pasaportes en Estados Unidos

Según Newsweek, la intensificación en la demanda de pasaportes se atribuye a la reactivación de los viajes internacionales, el restablecimiento de los programas de intercambio y la estabilización de las rutas aéreas tras la pandemia. El Departamento de Estado confirmó que durante 2023 y 2024 el volumen de solicitudes alcanzó niveles récord, con más de 24 millones de trámites anuales.

La agencia federal implementó operativos especiales y refuerzos de personal para mitigar los retrasos y mejorar la experiencia de los usuarios: “El objetivo central es facilitar el acceso y reducir el tiempo de espera, sin modificar los requisitos de fondo para la obtención del pasaporte”, manifestó el organismo en su comunicación institucional.

Requisitos y pasos para tramitar el pasaporte en estos operativos

Para quienes asisten a las ferias de aceptación, el procedimiento incluye:

Presentar el formulario DS-11 completo, sin firmar antes de la cita.

Entregar prueba de ciudadanía estadounidense original y fotocopia.

Presentar una identificación con fotografía y su fotocopia.

Pagar las tasas correspondientes (consultar montos y formas de pago en la sede).

Tomarse la fotografía en el momento, si el evento ofrece este servicio.

En el caso de menores, se exige la presencia y firma de ambos padres o tutores, salvo excepciones debidamente justificadas por ley. El Departamento de Estado recomienda preparar toda la documentación antes de presentarse y verificar en la web oficial si la sede elegida cuenta con servicio de fotografía.

Impacto de los eventos especiales para solicitar pasaportes

La implementación de operativos especiales permite distribuir la demanda de manera más equitativa, facilita el acceso en zonas rurales y otorga oportunidades a quienes no pueden gestionar el trámite durante la semana laboral. Según el Departamento de Estado, la estrategia busca “brindar oportunidades adicionales para presentar solicitudes en persona en diferentes regiones del país y mejorar la eficiencia de la gestión documental”.

Las autoridades federales recomiendan consultar regularmente el listado de eventos en la web oficial y realizar reservas cuando sea necesario, ya que el cupo puede agotarse. Para quienes requieren el pasaporte con urgencia, permanecen disponibles los canales de atención prioritaria y el sistema tradicional de citas.

El principal objetivo de los operativos especiales es reducir los tiempos de espera y mejorar el acceso ante una demanda récord de pasaportes en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde encontrar información oficial y actualizada sobre los operativos

Toda la información sobre fechas, ubicaciones, requisitos y modalidades de atención se publica en la página institucional del Departamento de Estado. La agencia actualiza periódicamente el listado y los detalles de cada evento, incluyendo datos de contacto y formularios descargables.

Además, el sitio ofrece secciones de preguntas frecuentes, enlaces a canales de atención al usuario y mecanismos para reportar situaciones especiales o solicitar asistencia personalizada.