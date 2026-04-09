Estados Unidos

Escándalo en Tennesee: Le hizo un comentario fuera de lugar a una estudiante, quedó grabado y lo sancionaron

El órgano directivo local tomó la decisión de sancionar formalmente a uno de sus miembros luego de la difusión de un video que generó rechazo social y derivó en una petición masiva para su destitución

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Vista exterior del edificio de la DCHS, con paredes de ladrillo y una sección superior oscura, frente a un campo de hierba verde con una cancha de voleibol y árboles
Miles de firmas respaldaron la petición para destituir a Keith Ervin y al superintendente Jerry Boyd, cuya reacción pasiva generó críticas en la comunidad educativa de Tennessee. (NBC News)

La Junta Escolar del condado de Washington, Tennessee, ente de gobierno educativo local, votó por unanimidad sancionar a uno de sus integrantes, Keith Ervin, luego de que este realizara un comentario inapropiado a una estudiante durante una reunión pública transmitida en vivo el 2 de abril.

La medida, decidida en una sesión de emergencia el miércoles, responde a la presión pública por la remoción tanto de Ervin como del superintendente Jerry Boyd y constituye una condena formal del comportamiento, aunque no implica la destitución del cargo.

El episodio fue ampliamente difundido cuando el video de la reunión se volvió viral, lo que generó indignación local y llevó a una petición que reunió varios miles de firmas para destituir a ambos funcionarios hasta ese día.

Hombre con bigote, gorra y chaqueta, de pie frente a las banderas de Estados Unidos y un estado, con un cuadro enmarcado detrás
Keith Ervin aseguró que sus palabras se malinterpretaron y pidió disculpas públicas, pero la comunidad educativa insistió en que su conducta fue inaceptable. (NBC News)

El comentario de Ervin, quien abrazó lateralmente a la alumna —integrante estudiante de la propia junta escolar— y le dijo: “Dios, eres hot. ¿Lo sabes? Maldición. ¿En qué escuela estudias?”, fue precedido por preguntas de la joven sobre educación técnica, según NBC News.

El escándalo por el comentario de Keith Ervin provoca una reacción masiva en Tennessee

Keith Ervin leyó un discurso preparado ante los presentes en el que pidió disculpas y sostuvo que su intención había sido malinterpretada. “Obviamente he visto el video. Entiendo que, si eso es todo lo que ven, comprendan su reacción”, declaró Ervin, citado por NBC News.

Argumentó que su declaración buscaba felicitar a la estudiante por su desempeño y que, con “hot”, pretendía decir que estaba “en racha”, y no referirse a su apariencia física ni sexualizarla.

Durante su descargo, Ervin subrayó que el fragmento viral mostraba apenas unos segundos de una reunión de dos horas e instó al público a revisar el video completo antes de sacar conclusiones. No obstante, miembros de la audiencia lo desafiaron de inmediato.

Un letrero oscuro con letras amarillas que dice "Washington County Election Commission Office" y un sello circular debajo
La controversia reabrió el debate sobre la ética y la conducta de los funcionarios electos en cargos educativos, especialmente en el condado de Washington. (NBC News)

Un hombre exclamó: “¡Lo vi; eres un mentiroso!”, y una mujer agregó: “¡El video habla por sí solo!”.

A la sesión asistió Jerry Boyd, quien permaneció sin hacer declaraciones, mientras que otros integrantes del consejo manifestaron su rechazo. La miembro Whitney Riddle exigió la renuncia de Ervin, calificando sus palabras como “inapropiadas e inaceptables”, lo que desató aplausos de los asistentes.

Eric Barnes, otro miembro, señaló: “No puedo juzgar su intención o su corazón. Pero estuve aquí. Vi las acciones. Eran inapropiadas; todos lo entendemos. Esto atrajo atención no deseada a este sistema escolar y considero que lo correcto sería que usted renunciara”.

Algunos manifestaron que creen en la falta de mala intención de Ervin, aludiendo a su antigüedad, ya que ocupa la banca desde 2006.

La votación concluyó con todos los miembros a favor de la censura, excepto el propio Ervin, quien se abstuvo. Ni Ervin ni la junta respondieron a nuevas solicitudes de comentarios por parte de NBC News tras la reunión.

Dimensión social y respuesta de la comunidad en el condado de Washington

La reacción de la comunidad fue intensa durante el espacio de comentarios públicos. Una mujer acusó a Ervin de quebrantar la confianza del público y de obstaculizar la operatividad de la propia junta.

Otra asistente planteó el componente de género en el episodio al preguntar: “Si hubiera sido un estudiante varón a su lado, ¿habría hecho lo mismo? Los tiempos en que los hombres consideraban aceptable abrazar a una joven han terminado”.

Un hombre preguntó: “¿Quisiera usted a sus hijos cerca de esta persona sin una cámara presente? Yo no lo haría”.

Captura de pantalla de una petición en línea en un ordenador. Un hombre con bigote sonríe frente a las banderas de Estados Unidos y Tennessee, junto a un formulario con 4,257 firmas
Una petición para destituir a Jerry Boyd y Keith Ervin de la Junta de Educación del Condado de Washington. (NBC News)

La indignación comunitaria también se dirigió contra el superintendente Jerry Boyd, cuya pasividad fue criticada en la petición pública que exigía la destitución de ambos funcionarios. “La aceptación pasiva de Jerry Boyd frente al comentario de Keith Ervin revela una preocupante falta de liderazgo y criterio”, se lee en el documento.

La propia junta escolar había calificado el comentario de Ervin como “gravemente inadecuado” en un comunicado brindado al canal afiliado regional de noticias WSMV Nashville. “El señor Ervin explicó que no hubo intención ofensiva y que simplemente hemos malinterpretado sus intenciones”, señalaba la declaración.

Primer plano de un hombre de mediana edad, tez clara, cabello oscuro escaso, cejas pobladas y bigote grisáceo grueso, con una sonrisa sutil
El video viral del comentario de Keith Ervin a una alumna intensificó la indignación local y global, poniendo en foco los estándares éticos en el sistema educativo. (NBC News)

Luego añadía: “El señor Ervin conoce sus intenciones, pero nosotros debemos juzgar sus palabras y sus hechos. Cosificó y menospreció públicamente a una joven. Ninguna explicación puede justificarlo”.

Según el sitio oficial de la junta escolar citado por NBC News, Keith Ervin es productor lechero, padre de dos hijas y representa al Primer Distrito desde 2006. Su prolongada permanencia fue invocada por algunos colegas como atenuante, aunque no evitó el repudio ni la sanción formal.

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