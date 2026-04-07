El Departamento de Educación de Estados Unidos eliminó protecciones para estudiantes transgénero

La eliminación de protecciones provoca que estudiantes trans pierdan el acceso garantizado a baños y al reconocimiento de sus nombres y pronombres elegidos. (Reuters)

El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció el lunes la anulación de los acuerdos federales vigentes con cinco distritos escolares y un colegio comunitario, eliminando así medidas que protegían los derechos de estudiantes transgénero.

Esta decisión suprime exigencias como capacitaciones para el personal docente en el uso de nombres y pronombres elegidos por el alumnado, así como la posibilidad de que los estudiantes accedan a baños acordes a su identidad de género.

El cambio representa una reversión directa respecto a las políticas implementadas por las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, que protegían explícitamente los derechos del alumnado LGBTQ+ mediante el Título IX.

Entre las instituciones afectadas se encuentran el Distrito Escolar Delaware Valley en Pensilvania; los distritos de Cape Henlopen en Delaware; Fife en Washington; La Mesa-Spring Valley y Sacramento City Unified; y el Taft College en California.

El Departamento de Educación elimina exigencias sobre el uso de nombres, pronombres y acceso a baños según la identidad de género del alumnado trans. (Bloomberg)

Tras recibir la notificación federal en febrero, el Distrito Escolar Delaware Valley votó a favor de eliminar sus protecciones antidiscriminatorias para estudiantes transgénero.

De acuerdo con la cadena estadounidense de noticias NBC News, la administración Trump había demandado a varios estados, entre ellos Minnesota y California, por permitir la participación de estudiantes transgénero en deportes escolares y había iniciado investigaciones por políticas inclusivas para estas comunidades.

Se eliminan acuerdos en derechos civiles escolares

El anuncio constituye la primera ocasión en la que, desde la llegada del republicano al poder, el gobierno federal rescinde de manera directa acuerdos sobre derechos civiles diseñados para proteger a estudiantes transgénero, según confirmó el diario británico The Guardian.

Bajo estos pactos, las escuelas quedaban sometidas a la supervisión del Departamento de Educación, debían implementar entrenamientos obligatorios para sus empleados y modificar sus políticas a fin de garantizar el respeto a la identidad de género e impedir el acoso o la discriminación.

Por ejemplo, conforme a información de NBC News, el Taft College alcanzó en 2023 un acuerdo con la Office for Civil Rights tras la denuncia de una alumna a quien se le negó el uso de su nombre y pronombres elegidos. El acuerdo obligaba a realizar formaciones sobre Título IX y a actualizar el reglamento para definir como acoso la negativa a respetar la identidad de género del alumnado.

Distritos escolares en Pensilvania, Delaware, Washington y California se ven afectados tras perder la obligación de implementar capacitaciones inclusivas. (Reuters)

En el caso de Sacramento City Unified, la resolución se originó tras la queja formal de un estudiante transgénero en 2022 por la negativa de un profesor a usar sus pronombres y por excluirlo de un grupo masculino de una clase. El acuerdo, logrado en 2024, exigía capacitaciones específicas para abordar escenarios de acoso sexual y procedimientos para reclamaciones formales, una política cuyo futuro quedó en duda tras la reciente decisión federal.

El argumento de la administración y las respuestas locales

La secretaria adjunta para derechos civiles, Kimberly Richey, defendió la medida asegurando que los acuerdos anteriores imponían “cargas innecesarias y contrarias a la ley” sobre los colegios y tenían por objetivo “una agenda transgénero”. Según sus palabras, recogidas por NBC News: “la administración Trump está eliminando las cargas ilegales que priorizaban una agenda transgénero sobre los derechos de otros estudiantes”.

Este enfoque se inscribe en una política más amplia de limitar la participación de estudiantes transgénero en deportes femeninos y restringir el acceso a vestuarios y baños compartidos. Según The Guardian, la administración también bloqueó la posibilidad de que personas transgénero modifiquen legalmente el marcador de sexo en sus pasaportes e intentó prohibir el acceso a tratamientos médicos afirmativos para menores de 19 años.

La administración Trump cancela acuerdos federales que protegían los derechos de estudiantes transgénero en seis instituciones educativas de Estados Unidos. (AP)

Pese a la anulación de los acuerdos, algunos distritos afirmaron que mantendrán sus políticas de inclusión. Un portavoz de Sacramento City Unified, citado por The Guardian, afirmó: “el distrito escolar Sacramento City Unified sigue comprometido con el apoyo a nuestros estudiantes y personal LGBTQ+”.

Consecuencias directas en escuelas y estudiantes afectados

El impacto normativo ya es visible en regiones como Pensilvania, donde la junta directiva del Distrito Escolar Delaware Valley resolvió en marzo revertir sus políticas y eliminar protecciones previamente adoptadas. El resultado inmediato, según NBC News, es que algunos estudiantes transgénero perderán acceso garantizado a baños que correspondan a su identidad, así como la obligación institucional de ser llamados por sus nombres y pronombres preferidos.

En cuanto a antecedentes, la rescisión de acuerdos de esta naturaleza es poco frecuente. El año pasado, el Departamento de Educación concluyó un acuerdo relacionado con la censura de libros en una escuela de Georgia y otro sobre prácticas de disciplina desiguales que afectaban a estudiantes nativos en Dakota del Sur.

Shiwali Patel, directora sénior de justicia educativa del National Women’s Law Center, expresó que la decisión “perjudica a estudiantes vulnerables” y “aclara la intención de la administración Trump de eliminar protecciones para las personas trans”. Agregó: “se trata de un ataque continuo al sistema educativo y a quienes enfrentan mayor riesgo de discriminación y acoso”.

La anulación de estos acuerdos federales por parte de la administración Trump priva de respaldo legal inmediato a cientos de estudiantes que hasta ahora contaban con mecanismos para denunciar y exigir el respeto a sus derechos en sus entornos escolares.