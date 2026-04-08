Estados Unidos

Acusan a una estudiante universitaria de Florida por asesinato premeditado de su hija recién nacida

Las autoridades detallaron que, tras analizar búsquedas en dispositivos electrónicos y declaraciones recogidas por detectives, se determinó la existencia de planificación en los hechos ocurridos en marzo

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Una joven con cabello oscuro y blusa estampada posa de perfil en un exterior, con una valla de alambre de espino y un edificio al fondo
El cuerpo de la bebé fue hallado enterrado en el jardín de la vivienda familiar luego de una denuncia a las autoridades policiales (Facebook: Flagler County Sheriff's Office).

Una investigación de un mes realizada por la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler concluyó con la acusación formal de Anne Mae Demegillo, una estudiante universitaria de 20 años en Florida, imputada por asesinato premeditado en primer grado tras la muerte de su hija recién nacida en Palm Coast. El caso, presentado ante el gran jurado el 6 de abril de 2026, incluye pruebas digitales y declaraciones que, según las autoridades, acreditan la premeditación.

La acusada enfrenta una posible cadena perpetua si es declarada culpable; sin embargo, hasta el momento la fiscalía no ha solicitado la pena de muerte debido a la ausencia de antecedentes penales, según indicó el Sheriff Rick Staly al canal local WESH. Al cargo de homicidio en primer grado se sumaron dos imputaciones adicionales: abuso agravado de un menor y omisión de informar una muerte con el propósito de ocultarla o alterar la evidencia.

Detectives hallaron evidencias de premeditación en búsquedas y actividades previas de Demegillo

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler, la estudiante fue arrestada en un principio por homicidio culposo el 6 de marzo, tras el descubrimiento del cuerpo de una recién nacida en una tumba poco profunda en el patio trasero de la vivienda familiar. No obstante, la acusación fue elevada tras descubrirse nuevas pruebas durante la investigación, incluyendo búsquedas en el teléfono móvil de la acusada.

Según NBC Miami, los agentes de la Unidad de Casos Mayores revelaron que, antes del parto, Demegillo realizó diversas búsquedas en Google relacionadas con el embarazo y el parto, entre ellas: “bebés prematuros recién nacidos”, “Palm Coast OBGYN”, y “alimentos para disminuir la fertilidad”. Además, en su teléfono móvil se encontraron imágenes y consultas sobre el caso de Casey Anthony, cuyo proceso judicial por la muerte de su hija acaparó la atención nacional en 2008.

En la reconstrucción de los hechos, el informe policial sostiene que Demegillo dio a luz de madrugada en su domicilio y observó que la bebé lloraba en el inodoro sin prestarle auxilio. Luego, ocultó el cuerpo en una bolsa de lona en su armario y salió a participar de una función de teatro universitaria. Al regresar, enterró el cadáver en el jardín de la vivienda, sin haber alertado ni solicitado ayuda a los servicios de emergencia en ningún momento.

Demegillo se entregó voluntariamente la mañana del 6 de abril en el centro de detención Sheriff Perry Hall Inmate Detention Facility y permanecerá bajo custodia sin derecho a fianza, a la espera de la audiencia de acusación formal prevista para el 21 de abril. Su defensa, encabezada por el abogado Michael Politis, ha anunciado que solicitará la restitución de la libertad bajo caución, reportó WESH.

Foto policial de Anne Mae Demegillo, una mujer joven con cabello oscuro largo y una blusa negra, sobre un fondo gris. Logotipo de la Oficina del Sheriff del Condado de Flagler visible
Las pruebas digitales y búsquedas en el teléfono de Anne Mae Demegillo sirvieron para acreditar la premeditación en el caso (Facebook: Flagler County Sheriff's Office).

Intervención policial y recursos legales para la entrega segura de recién nacidos

El desencadenante inmediato del operativo policial fue una llamada al servicio de emergencias realizada por una tercera persona, quien alertó que Anne Mae Demegillo le confesó haber dado a luz en secreto y le insinuó haber hecho “algo al bebé”, informó WESH. Las patrullas acudieron a la residencia ubicada cerca de la intersección de Florida Park Drive y Forest Hill Drive poco después de las 4:00 de la mañana del 6 de marzo, donde encontraron a la joven y al infante.

El análisis forense y digital posterior resultó fundamental para que el gran jurado concluyera que la muerte fue consecuencia de un acto premeditado por parte de Demegillo. El sheriff Staly, citado en el comunicado oficial, afirmó: “Es difícil comprender cómo una madre puede elegir ver a su bebé ahogarse en lugar de sacarlo del inodoro”.

Ante la repercusión del caso, el sheriff recordó la vigencia de la Ley de Refugio Seguro de Florida, que autoriza a los padres a entregar a un recién nacido en estaciones de bomberos, hospitales o dependencias policiales sin enfrentar penalizaciones ni exposición pública. Específicamente, en Palm Coast funciona una caja de entrega anónima en la estación de bomberos 25, instalada desde el 30 de septiembre de 2025.

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