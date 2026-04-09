La empresa Amtrak confirmó la ampliación de su servicio Pacific Surfliner a partir del 4 de mayo de 2026, con la incorporación de un nuevo trayecto diario de ida y vuelta entre Los Ángeles y San Luis Obispo, según anuncia la propia compañía en su actualización oficial. Foto: Sitio oficial de Amtrack

El servicio Pacific Surfliner extenderá su frecuencia diaria entre Los ángeles y San Luis Obispo a partir del 4 de mayo de 2026.

La extensión ofrecerá a los viajeros del centro de California una alternativa más cómoda y flexible en hora punta, según el anuncio de la autoridad ferroviaria regional LOSSAN Rail Corridor Agency en colaboración con laVentura County Transportation Commission y la Santa Barbara County Association of Governments, comunicó el sitio oficial de prensa de Amtrak Media.

Cómo será el servicio Pacific Surfliner

Con esta ampliación, la ruta del Pacific Surfliner tendrá seis frecuencias diarias hasta Goleta y tres hasta San Luis Obispo, lo que permitirá mayor flexibilidad y representará una alternativa al uso del automóvil durante los desplazamientos laborales.

Este refuerzo también responde a la demanda de las comunidades de Santa Bárbara y Ventura, que obtienen así una mayor integración con el sistema ferroviario del sur de California.

La ruta del Pacific Surfliner tendrá seis frecuencias diarias hasta Goleta y tres hasta San Luis Obispo, lo que permitirá mayor flexibilidad y representará una alternativa al uso del automóvil durante los desplazamientos laborales.

Cómo será el nuevo trayecto del Pacific Surfiliner

Según cifras de la autoridad ferroviaria regional, el Pacific Surfliner —segunda ruta interurbana de pasajeros más utilizada en Estados Unidos— cubre un trayecto de 351 millas (565 km) entre San Diego y San Luis Obispo, con 29 estaciones en total. Este corredor costero atraviesa los condados de San Diego, Orange, Los ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo, permitiendo el acceso de pasajeros a diversos nodos urbanos y costeros.

Martin Erickson, director ejecutivo de la Ventura County Transportation Commission, afirmó: “Este nuevo viaje diario refuerza la conexión de Ventura con la red ferroviaria del sur de California”.

Erickson explicó al sitio oficial de prensa de Amtrak Media que la ampliación durante los períodos de máxima demanda laboral busca facilitar tanto los trayectos residenciales como las necesidades de desplazamiento de la población activa.

Por su parte, Marjie Kirn, directora ejecutiva de la Santa Barbara County Association of Governments, resaltó la relación de la mejora con la política local, al señalar: “Con el respaldo de Measure A, estamos cumpliendo lo que solicitaron los votantes: más opciones para el trabajo, la escuela y los desplazamientos diarios”.

Measure A implica un impuesto de medio centavo de USD en ventas para transporte en el condado de Santa Bárbara, destinado a mejorar la infraestructura y la movilidad sustentable.

La Santa Barbara County Association of Governments organizará además un foro para empleadores el 22 de abril de 2026 en el Hilton Garden Inn de Goleta, California, donde se brindará información sobre estrategias para fomentar el uso de las nuevas opciones ferroviarias y promover oportunidades laborales en la región.

El Pacific Surfliner, gestionado por la autoridad ferroviaria regional LOSSAN Rail Corridor Agency, se presenta como una alternativa al tráfico vehicular gracias a sus servicios a bordo, como asientos cómodos, tomas de corriente y conexión Wi-Fi gratuita. Foto: Sitio oficial de Amtrack

Servicios y ventajas para los pasajeros del Pacific Surfliner

El Pacific Surfliner, gestionado por la autoridad ferroviaria regional LOSSAN Rail Corridor Agency, se presenta como una alternativa al tráfico vehicular gracias a sus servicios a bordo, como asientos cómodos, tomas de corriente y conexión Wi-Fi gratuita, lo que resulta especialmente útil para quienes utilizan el tren para trabajar o estudiar durante sus desplazamientos.

Jason Jewell, director ejecutivo de la autoridad ferroviaria regional, indicó al sitio oficial de prensa de Amtrak Media: “a-Ampliar el servicio del Pacific Surfliner fortalece la movilidad regional y da a los viajeros opciones más convenientes a lo largo de la Costa Central”. A su vez, destacó que esta nueva frecuencia mejora la conectividad en todo el corredor y ofrece una alternativa confortable al automóvil.

Con la nueva frecuencia diaria, los usuarios contarán con más horarios disponibles para sus traslados durante la semana, optimizando posibilidades tanto para viajeros frecuentes, estudiantes universitarios o turistas interesados en recorrer la costa de California.

Los pasajeros pueden consultar los itinerarios y planificar sus viajes en el sitio web oficial www.pacificsurfliner.com/goSLO, informó el sitio oficial de prensa de Amtrak Media.

<br>