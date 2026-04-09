Denuncian abandono médico y detención prolongada de menores embarazadas bajo custodia federal en Texas

El albergue federal de San Benito, Texas, retiene a menores migrantes embarazadas sin acceso a atención médica especializada continua ni control prenatal adecuado. (AFP)

Legisladores federales de Estados Unidos detectaron que un grupo de menores migrantes embarazadas alojadas en un albergue federal de San Benito, Texas, no recibe atención médica especializada y permanece bajo custodia durante períodos que superan ampliamente los límites permitidos por la normativa vigente.

La situación involucra incluso a niñas de 13 años y ha reabierto el debate sobre el trato a las personas más jóvenes dentro del sistema de detención migratoria, según reportó el canal hispano-estadounidense Univision.

Durante la inspección realizada por el congresista Joaquín Castro y el representante Vicente González, ambos demócratas de Texas, se comprobó que varias adolescentes dieron a luz mientras estaban bajo custodia federal y que, por primera vez, se identificó que al menos tres de las menores serían ciudadanas estadounidenses o tendrían estatus legal.

González explicó a Univision que la prioridad es “lograr que tengan el estándar mínimo de atención médica”. El representante también especificó que se investiga cuál es la situación de las menores con estatus legal y la de los niños nacidos ciudadanos estadounidenses, ya que su situación jurídica sigue sin aclararse.

La permanencia supera límites y revela condiciones críticas

Después de la visita, los legisladores informaron sobre casos de menores detenidas hasta por 400 días, una cifra que supera el máximo de 72 horas recomendado para custodia inicial antes de transferirlas a otros sistemas, de acuerdo con lineamientos federales. Los embarazos, incluidos los de niñas de tan solo 13 años, requieren control médico especializado.

Sin embargo, el centro de San Benito no cuenta con ginecólogos ni obstetras residentes y solo dispone de una enfermera.

Al menos la mitad de las adolescentes embarazadas alojadas en San Benito resultaron víctimas de violaciones durante el trayecto migratorio o en sus países de origen. (Reuters)

En el albergue federal de San Benito, Texas, donde se encuentran menores migrantes embarazadas bajo custodia del gobierno estadounidense, no se proporciona atención médica continua ni especializada a pesar de los riesgos médicos por la edad, tales como complicaciones en el embarazo, falta de control prenatal y ausencia de atención obstétrica adecuada.

Además, algunas niñas han permanecido allí durante más de un año, lo que contraviene los estándares federales de detención.

Las emergencias obstétricas deben ser canalizadas a hospitales locales, lo que suma incertidumbre respecto a la calidad del acompañamiento médico recibido en estos casos. El congresista Castro puso como ejemplo un caso concreto: “Vi a una madre de unos 13 o 14 años dando pecho y mira dónde está”, refiriéndose a las adolescentes muy jóvenes alojadas en el albergue.

La centralización y sus consecuencias: decisiones de la ORR y situación legal incierta

La directiva de concentrar a todas las menores migrantes embarazadas no acompañadas en una sola instalación en San Benito es resultado de una orden dictada por la agencia federal Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) el 22 de julio de 2025, según reportó Univision. Hasta esa fecha, las niñas eran asignadas a diversos centros equipados con mejores servicios médicos.

Desde julio de 2025 hasta marzo de 2026, más de una docena de adolescentes han sido derivadas a San Benito, y al menos la mitad estarían embarazadas tras sufrir violaciones durante la ruta migratoria o en sus países de origen.

Legisladores de Estados Unidos denuncian que niñas migrantes, incluso de solo 13 años, permanecen bajo custodia federal durante períodos mayores a 400 días, superando ampliamente los estándares. (AFP)

No se conoce el destino legal de gran parte de estas menores ni el de sus hijos, especialmente si han nacido en Estados Unidos. Castro manifestó: “No está claro si las menores que pasan por este albergue son deportadas ni qué pasa con sus niños ciudadanos estadounidenses”.

Durante la visita, la institución impidió que los representantes dialogaran con alguna adolescente, lo que incrementa la falta de información sobre sus circunstancias.

Restricciones legales en Texas y críticas de organizaciones

El albergue de San Benito opera bajo la legislación de Texas, uno de los estados con leyes más restrictivas respecto al aborto. La organización de derechos civiles American Civil Liberties Union (ACLU) advirtió que esa ubicación limita el acceso a servicios de salud reproductiva para este grupo particularmente vulnerable, según citó Univision.

El problema se agrava por la alta proporción de embarazos producto de delitos sexuales, que requieren atención médica y psicológica integrales.

En el marco nacional, el Departamento de Salud y Servicios Humanos asegura que sus políticas “siguen las mejores prácticas de bienestar infantil” y que cada caso se evalúa individualmente para brindar la protección y atención médica necesarias, de acuerdo con un comunicado recogido por Univision.

Los legisladores, sin embargo, señalaron la carencia de personal médico ginecológico, el exceso en la duración de las detenciones y la imposibilidad de constatar el bienestar real de las niñas como motivos de inquietud destacados.

El universo de menores migrantes detenidas y la excepción de las embarazadas

En el sistema migratorio estadounidense, entre 6.000 y 8.000 menores no acompañados permanecen diariamente bajo custodia, según cifras del propio Departamento de Salud y Servicios Humanos citadas por Univision.

El grupo de adolescentes embarazadas, aunque representa una pequeña fracción, encara riesgos mayores por su edad y maternidad temprana. El hecho de que algunas de ellas sean ciudadanas estadounidenses suma complejidad legal y humanitaria.

Vicente González confirmó al medio que la supervisión continuará para determinar cuántas adolescentes con ciudadanía o estatus legal estadounidense siguen bajo custodia en estas condiciones y exigir medidas correctivas.