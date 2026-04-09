La ley SB-9 modifica el sistema de fianzas y libertad condicional en Texas

La ley SB-9 de Texas, firmada por Greg Abbott, endurece desde abril el sistema de fianzas y libertad condicional en el estado (AP Foto/Alex Brandon, archivo)

El pasado 1 de abril, Texas implementó una de las transformaciones más estrictas en su sistema penal con la entrada en vigor de la ley SB-9, firmada por el gobernador Greg Abbott. Esta normativa redefine el modo en que se otorgan fianzas y la libertad condicional en el estado, marcando un antes y un después en el tratamiento de las personas detenidas a la espera de juicio. La reforma, impulsada en la legislatura por la senadora republicana Joan Huffman, no es una revisión integral del sistema judicial, pero sí introduce una serie de cambios legales y operativos que afectan de forma directa a miles de personas en el territorio texano.

Hasta la llegada de esta ley, el pago de una fianza representaba la vía más común para que un acusado recuperara la libertad mientras aguardaba su proceso judicial. Según datos del Vera Institute of Justice de 2015, en un día promedio, unas 53.000 personas permanecían privadas de libertad antes del juicio en diferentes dependencias de Texas. La entrada en vigor de la SB-9 supone un giro en este esquema, estableciendo nuevas reglas para el acceso a la libertad bajo fianza y reforzando la intervención estatal en cada etapa del procedimiento.

La reforma fue impulsada en la legislatura por la senadora republicana Joan Huffman (Captura de video: YouTube)

El objetivo declarado por los impulsores de la ley SB-9 es fortalecer la seguridad pública y dar mayor coherencia a las decisiones sobre libertad provisional. La administración estatal busca cerrar vacíos en la supervisión de delincuentes reincidentes y asegurar que los jueces dispongan de toda la información sobre los antecedentes penales de un acusado antes de tomar la decisión de permitirle regresar a la calle. Para las autoridades, la reforma responde a la necesidad de evitar que personas con historial delictivo grave o reincidente eludan el control judicial por fallas de coordinación o falta de datos actualizados.

En palabras de los defensores de la medida, la SB-9 pretende “garantizar que la seguridad de la comunidad y los derechos de las víctimas sean considerados de manera prioritaria”. Además, el estado de Texas busca estandarizar criterios en todo su territorio para reducir la subjetividad o la inconsistencia en la fijación de fianzas, una problemática que, según los legisladores, podía generar desigualdades y riesgos para la sociedad.

Entre las modificaciones más destacadas, la ley exige un mayor uso del Sistema de Informes de Seguridad Pública (PSRS, por sus siglas en inglés), una plataforma que recopila información relevante sobre antecedentes criminales y factores de riesgo previos al juicio. Este sistema debe ser consultado por los jueces antes de pronunciarse sobre la concesión de una fianza, con el objetivo de que cada decisión cuente con un respaldo informativo más sólido y menos arbitrario.

La reforma también impulsa la integración tecnológica de los sistemas locales de gestión de casos y cárceles con el PSRS. Para lograrlo, el estado ofrece reembolsos y subvenciones a condados y municipios que se adapten a la nueva normativa, favoreciendo así la estandarización del acceso a los datos y la reducción de diferencias entre jurisdicciones. Esta medida pretende, en última instancia, evitar que la libertad bajo fianza dependa de criterios dispares o de la falta de información actualizada.

La nueva ley prohíbe conceder libertad bajo caución a personas con órdenes migratorias o múltiples condenas previas por delitos graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley SB-9 otorga poderes adicionales al Estado en materia de control y supervisión del proceso de fianzas. Por ejemplo, los fiscales podrán apelar una fianza si consideran que el monto establecido resulta insuficiente para la gravedad del delito imputado. Otro cambio relevante es la obligación de las organizaciones benéficas que pagan fianzas en nombre de terceros de registrarse oficialmente y presentar informes trimestrales sobre el origen de sus fondos y las actividades realizadas. Además, los jueces están obligados a considerar de manera formal el impacto en la seguridad de las víctimas y sus derechos al fijar una fianza.

En el ámbito procedimental, la ley introduce ajustes técnicos de gran impacto. Antes de fijar una fianza, el sistema debe generar automáticamente un informe detallado que contenga el historial criminal, los factores de riesgo y la existencia de otras fianzas activas para el acusado. Sin embargo, la norma prohíbe que el sistema emita “recomendaciones” automáticas sobre el monto específico a fijar, y también impide que los jueces basen su decisión exclusivamente en el reporte generado. La decisión final sigue siendo humana, pero debe estar respaldada por información más completa y precisa.

Otra novedad operativa radica en la notificación electrónica inmediata al tribunal original si un acusado comete un nuevo delito grave mientras se encuentra en libertad bajo fianza en otro condado. De este modo, el juez que concedió la primera fianza podrá reevaluar y, si corresponde, modificar o revocar la medida de manera casi instantánea. Por otro lado, se refuerza la prohibición de otorgar libertad bajo caución a personas con órdenes de detención migratoria o a quienes tengan dos o más condenas previas por delitos graves.

La implementación de la SB-9 se realiza en etapas: la recolección de datos inició el 1 de enero, el sistema de reportes y alertas de reincidencia comenzó a funcionar el 1 de abril y se prevé que el 1 de septiembre todas las disposiciones técnicas estén operativas en los 254 condados de Texas.

Críticas y argumentos de las asociaciones por los derechos civiles

La aprobación y entrada en vigor de la SB-9 ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones defensoras de los derechos civiles, como la ACLU (Asociación Nacional por las Libertades Civiles). Según Nick Hudson, estratega de políticas y defensa de la ACLU en Texas, la ley SB-9 “consolida aún más un sistema de justicia de dos niveles: uno para los ricos y otro para el resto de la población”. La organización sostiene que la reforma puede mantener tras las rejas a personas que, de otro modo, podrían recuperar su libertad al pagar la fianza, sin importar lo que haya determinado el juez en cada caso.

Desde la ACLU también advierten sobre el posible exceso de poder otorgado a los fiscales, quienes ahora pueden apelar el monto de la fianza incluso después de que un tribunal haya declarado a una persona apta para su liberación. Además, denuncian que la ley fuerza a los jueces a fijar fianzas en efectivo incluso para quienes enfrentan su primer delito, lo que, en opinión de la organización, vulnera el derecho a un proceso legal justo para todos los ciudadanos.