Estados Unidos redujo un 80% la natalidad adolescente en 35 años y marcó un mínimo histórico

La tasa de natalidad adolescente en Estados Unidos cayó a un mínimo histórico de 11,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años en 2025, según el CDC. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

La tasa de natalidad adolescente en Estados Unidos alcanzó un nuevo mínimo histórico en 2025. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS), dependiente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), informó que el indicador descendió a 11,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años, lo que representa una baja del 7% respecto al año anterior.

Las autoridades contabilizaron 126.000 nacimientos en este grupo etario.Este descenso sostiene la tendencia ininterrumpida de más de tres décadas. En 1991, la tasa nacional era de 61,8 nacimientos por cada 1.000 adolescentes.

Las campañas públicas y la educación sexual integral en escuelas y comunidades han sido claves para reducir el embarazo adolescente, según los informes del CDC. (REUTERS/Lucas Jackson/File Photo )

Esto implica una reducción superior al 80% en ese período, según datos oficiales del CDC. El informe también indicó que la tasa de natalidad general bajó un 1% interanual, los nacimientos prematuros se mantuvieron estables y las cesáreas aumentaron hasta 32,5%, el nivel más alto desde 2013.

Factores que explican la baja

Los expertos identifican varios motivos para explicar la disminución sostenida de la natalidad adolescente en Estados Unidos. Según los CDC y especialistas consultados por la radio pública de Estados Unidos, NPR, y otras fuentes oficiales, los factores más influyentes son:

Uso extendido y efectivo de métodos anticonceptivos entre adolescentes.

Disminución de la actividad sexual en jóvenes respecto a generaciones previas.

Mejor acceso a servicios de salud reproductiva, incluida la anticoncepción y, en algunos estados, el aborto.

Implementación de programas de educación sexual integral en escuelas y comunidades.

Campañas públicas de prevención y concientización sobre el embarazo adolescente.

Bianca Allison, pediatra y profesora asociada de la Universidad de Carolina del Norte, destacó que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas.

“El acceso a anticoncepción de calidad y a servicios de salud reproductiva permite que los adolescentes reduzcan los embarazos no planificados”, señaló en diálogo con NPR.

Comparaciones históricas y diferencias regionales

La caída de la natalidad adolescente figura entre los cambios demográficos más relevantes desde los años 90. Algunos estados, como Massachusetts y New Hampshire, presentan tasas inferiores a 8 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, mientras que Mississippi y Arkansas superan los 25, según los registros publicados en el portal estadístico FastStats del CDC.

El descenso en la natalidad adolescente representa una reducción superior al 80% desde 1991, consolidando una tendencia sostenida de más de treinta años, según datos oficiales. (AP)

El análisis revela diferencias importantes por grupo demográfico. Las tasas en comunidades afroamericanas y latinas superan el promedio nacional, mientras que las asiático-estadounidenses registran los niveles más bajos.

Los CDC subrayan que factores sociales, como la desigualdad en el acceso a la salud y la educación, ayudan a explicar estas brechas persistentes.

Impacto social y desafíos para las jóvenes

El descenso en la natalidad adolescente abre oportunidades educativas y laborales. Las adolescentes que postergan la maternidad tienen más posibilidades de completar la escuela secundaria y acceder a estudios superiores, de acuerdo con estudios del CDC y de la organización médica Physicians for Reproductive Health.

Bianca Allison advirtió que las jóvenes que deciden ser madres siguen enfrentando barreras sociales e institucionales. “Las dificultades que enfrentan muchas madres adolescentes no se deben a su capacidad, sino a la falta de apoyos y recursos”, remarcó en NPR.

Las tasas de natalidad adolescente siguen siendo más elevadas en comunidades afroamericanas y latinas, debido a desigualdades en acceso a salud y educación, destaca el CDC. (Rogelio V. Solis / Associated Press)

Por este motivo, pidió mantener y ampliar los programas sociales, educativos y médicos para adolescentes que eligen la maternidad.

Las autoridades del CDC insisten en que la baja de la natalidad adolescente no implica que el desafío desapareció. Recomiendan sostener la educación sexual integral y el acceso a servicios de salud como estrategias centrales para consolidar los avances.

Metodología y validez de los datos

El CDC elabora su informe provisional con más del 99% de los nacimientos formalmente registrados durante 2025. Especialistas consideran que estos datos permiten anticipar la tendencia anual, aunque el informe definitivo se publica en agosto de cada año tras completar la validación de los certificados de nacimiento.

Los portales oficiales, como CDC WONDER —el sistema CDC WONDER para consulta de datos de salud— y FastStats —el portal estadístico FastStats del CDC—, ofrecen acceso público a los datos desagregados y actualizados. Estos recursos constituyen la base para investigadores, funcionarios y quienes diseñan políticas sanitarias.

Perspectivas y recomendaciones

Los expertos y autoridades sanitarias coinciden en que la continuidad del descenso en la natalidad adolescente depende de políticas activas y sostenidas. Para consolidar la tendencia descendente, recomiendan:

Mantener y ampliar los programas de educación sexual integral, adaptados a distintas realidades y comunidades.

Garantizar el acceso universal y gratuito a métodos anticonceptivos y servicios de salud reproductiva.

Monitorear el impacto de cambios legislativos sobre anticoncepción y aborto en los diferentes estados.

Reforzar los programas de apoyo educativo, social y médico para adolescentes que deciden ser madres.

Abordar las desigualdades sociales y económicas que inciden en las diferencias regionales y demográficas.

El CDC sugiere monitorear de cerca las diferencias entre estados y grupos poblacionales, así como fortalecer la inversión en educación y salud sexual.