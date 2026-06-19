La alcaldesa de Los Ángeles apoya investigar la muerte del perro baleado por la policía en un festejo familiar por los Knicks

Karen Bass y Nithya Raman respaldaron las investigaciones por el tiroteo policial del LAPD que mató a Jameson en Canoga Park (Instagram: @kellsbells2704)

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y la concejala Nithya Raman respaldaron las investigaciones abiertas tras el tiroteo policial que mató a Jameson, un perro de 2 años, en el barrio de Canoga Park. El incidente ocurrió el sábado 14 de junio, cuando agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondieron a un llamado de emergencia que resultó ser una celebración familiar.

Bass confirmó que habló directamente con el jefe de policía, Jim McDonnell, para garantizar rendición de cuentas. “Todo lo que hagamos será transparente, para que los angelinos entiendan con claridad qué le pasó a Jameson y a esta familia”, dijo la alcaldesa en un comunicado citado por NBC Los Ángeles.

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La División de Asuntos Internos del LAPD ya abrió una investigación sobre el oficial involucrado, separada de otra por uso de fuerza que el departamento también inició.

Por qué la policía llegó al apartamento

Un vecino llamó al 911 para reportar a una “mujer que gritaba” en un complejo de apartamentos ubicado a unos 48 kilómetros del centro de la ciudad. Los agentes llegaron al lugar y el propio denunciante los dirigió hasta la puerta del apartamento de Marie Marseille.

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La policía llegó al apartamento de Marie Marseille por una llamada al 911 sobre gritos que en realidad correspondían a una celebración por el título de los New York Knicks (Go Fund Me: Justice for Jameson)

Los gritos no eran una señal de peligro: Marseille festejaba la victoria de los New York Knicks en las Finales de la NBA sobre los San Antonio Spurs, el primer campeonato del equipo neoyorquino en décadas.

“Los Knicks acaban de ganar el campeonato. Estábamos muy felices. Solo celebrábamos a los Knicks”, dijo Marseille en un video posterior al tiroteo, según reportó NBC Los Ángeles.

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Cómo ocurrió el disparo

Al llegar al apartamento, los agentes encontraron a Marseille con Jameson, un golden Saint Bernard doodle, a su lado. El perro ladraba a los oficiales, quienes le pidieron a la mujer que lo asegurara. Ella cerró la puerta, pero al volver a abrirla, el animal salió al pasillo.

La policía alega que Jameson arremetió contra un agente y que por eso abrieron fuego. El perro recibió dos disparos en cuestión de segundos.

El hijo de Marseille, Jeremiah García, estaba en videollamada con ella cuando escuchó los disparos. “En algún momento gritó mi nombre: ‘Jeremiah, Jameson está muerto’. Me derrumbé”, relató García.

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La dueña rechaza la versión policial

Marseille contradijo la descripción oficial de los hechos. “No sé si ‘arremeter’ es la palabra correcta”, dijo a NBC Los Ángeles. “Jameson era un perro muy juguetón, muy feliz y enérgico. Nunca le mordió a nadie”.

La mujer describió el momento exacto: “Vi las dos balas entrar en Jameson. Me tiré al suelo; todavía respiraba”.

Una directiva interna del LAPD de 2023 indica que los agentes deben agotar tácticas como comandos de voz, aerosoles y extintores antes de usar fuerza letal contra un perro (Instagram: @kellsbells2704)

Una directiva interna del LAPD de 2023 sobre encuentros con perros, obtenida por NBC4 Investigates, establece que los agentes disponen de varias tácticas antes de recurrir a la fuerza letal: comandos de voz, aerosoles y extintores. La misma directiva autoriza el uso de fuerza letal solo cuando sea razonable para proteger al agente o a otra persona de muerte o lesiones graves.

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La presión política y la exigencia de transparencia

Raman, quien compite contra Bass en las elecciones de noviembre, exigió en X que el LAPD publique “de inmediato” el video de las cámaras corporales de los agentes. “El resultado de este incidente es inaceptable y sacude una confianza ya frágil en nuestro sistema de seguridad pública”, escribió la concejala, según The Guardian.

El LAPD también recibió varias quejas ciudadanas formales por el incidente, según confirmaron fuentes policiales a NBC4 Investigates.

La respuesta pública

Un video del momento posterior al disparo se propagó en redes sociales y mostró a Marseille abrazando el cuerpo de Jameson entre llanto. La imagen movilizó a miles de personas en todo el país.

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Una campaña en GoFundMe bajo el nombre “Justice for Jameson” recaudó más de USD 170.000, muy por encima de la meta original de USD 10.000. “Cualquiera que haya conocido a Jameson te diría que era el chico más dulce del mundo”, se lee en la descripción de la campaña.

El Departamento de Servicios para Animales de Los Ángeles se hizo cargo del cuerpo del perro. Hasta el cierre de esta nota, la familia no había recibido información sobre cuándo se lo devolverían.

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