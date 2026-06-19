Furor de hinchas mexicanos en Los Ángeles tras la victoria en el Mundial: así se vivió la fiesta en las calles

La victoria de México ante Corea del Sur en el Mundial desató festejos de la comunidad mexicana en las calles de Los Ángeles

La victoria de México frente a Corea del Sur en la Copa del Mundo desató una ola de entusiasmo entre la comunidad mexicana en Los Ángeles. Tras el pitido final, la alegría se trasladó de los espacios privados y reuniones familiares a las calles, donde miles de aficionados celebraron el avance del equipo nacional a la siguiente ronda del torneo. El ambiente festivo y la efervescencia colectiva marcaron una noche que quedará grabada en la memoria de quienes vivieron la celebración a lo largo y ancho de la ciudad.

En el contexto de los últimos años, el triunfo mexicano adquiere una dimensión especial. Durante la edición de 2022, México no logró superar la fase de grupos, lo que generó decepción entre los seguidores y un sentimiento de deuda deportiva. La clasificación temprana en el presente Mundial, tras vencer a Corea del Sur, significó no solo un desquite, sino también el primer boleto asegurado para la ronda eliminatoria entre todos los equipos participantes. Este logro revitalizó el ánimo de los aficionados, quienes encontraron en esta victoria motivos renovados para celebrar y expresar su orgullo nacional lejos de su país de origen.

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Para entender el fervor de la noche, basta observar cómo la ciudad se transformó al ritmo de la pasión futbolera. Desde el inicio del partido, se organizaron reuniones públicas y privadas en numerosos puntos de Los Ángeles. Familias completas y grupos de amigos se congregaron en restaurantes, plazas y domicilios particulares para seguir cada minuto de un encuentro que mantenía en vilo no solo a quienes residen en México, sino también a la amplia comunidad mexicana en el extranjero.

Restaurantes, plazas y casas de Los Ángeles reunieron a familias y amigos para seguir el partido de México en la Copa del Mundo

El festejo no se hizo esperar tras el silbatazo final. Las calles de la ciudad, especialmente en barrios de amplia presencia mexicana, se poblaron rápidamente de camisetas verdes, banderas y cánticos. En Koreatown, algunos aficionados se subieron a los coches, lanzando gritos de júbilo y ondeando banderas desde los techos y ventanillas. En Boyle Heights, otro de los epicentros de la comunidad mexicana, las multitudes se congregaron con rapidez, creando un ambiente festivo en el que la música y los fuegos artificiales acompañaron el festejo colectivo.

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La magnitud de las celebraciones atrajo la atención de las autoridades. El Departamento de Policía de Los Ángeles decidió emitir una alerta táctica para toda la ciudad, una medida preventiva que implica mantener a los agentes en servicio incluso después de su horario habitual. Este protocolo, utilizado previamente durante la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial, así como en protestas y eventos multitudinarios, busca garantizar la seguridad y el orden público en situaciones de alta concentración de personas.

Los efectivos policiales se desplegaron en los puntos más concurridos y, después de un periodo de festejos, instaron a los asistentes a dispersarse. Se formaron líneas de contención para canalizar el flujo de personas y evitar incidentes mayores. A pesar de estas acciones, la celebración continuó por un tiempo considerable: fuegos artificiales iluminaron el cielo y la música no dejó de sonar, reflejo del entusiasmo inagotable de los participantes.

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La Policía de Los Ángeles emitió una alerta táctica en toda la ciudad para reforzar la seguridad durante los festejos por el Mundial

No solo en el centro y los barrios tradicionales de Los Ángeles se vivió esta jornada especial. Las concentraciones se replicaron en diferentes zonas del condado, mostrando la extensión y fuerza de la comunidad mexicana en el área metropolitana. En Huntington Park, por ejemplo, se registró una toma de la calle en la que los asistentes improvisaron una breve partida de fútbol en plena intersección. El partido fue interrumpido cuando otro participante comenzó a hacer trompos en un automóvil en medio del cruce, lo que añadió un elemento distintivo al ambiente festivo.

El avance de México a la ronda eliminatoria del Mundial generó una oleada de reacciones colectivas en Los Ángeles, donde la comunidad mexicana es numerosa y mantiene un fuerte vínculo con los acontecimientos deportivos de su país. La celebración, aunque mayoritariamente pacífica, requirió la intervención de las autoridades para prevenir altercados y garantizar la seguridad de quienes salieron a las calles. Las imágenes de banderas ondeando, cánticos y fuegos artificiales se repitieron en numerosos puntos del condado, haciendo de la noche del triunfo una jornada inolvidable para miles de aficionados.

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La respuesta de la policía, con patrullajes reforzados y líneas de contención, permitió que las celebraciones se desarrollaran con cierta normalidad, aunque se registraron algunos incidentes menores, como personas subiéndose a los coches y la utilización de fuegos artificiales. La combinación de orgullo, euforia y espíritu comunitario definió la jornada, consolidando a Los Ángeles como un epicentro de la pasión mexicana por el fútbol durante el Mundial. El festejo se extendió más allá de los límites de la ciudad, reflejando la dimensión transnacional del fútbol y su capacidad para movilizar colectivamente a toda una comunidad.